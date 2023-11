V tejto reštaurácii zaplatíš bizarný poplatok: Rodičom hlučných detí naúčtovali takmer 50 eur, príbeh sa stal virálnym

Majiteľ podniku rodičom odkázal, že s takýmto správaním patria do Burger Kingu, ale nie do jeho reštaurácie.

Reštaurácia s názvom Toccoa Riverside, ktorá sa nachádza v národnom parku v americkom štáte Georgia, rozdelila ľudí na dva tábory. Vďaka svojim bizarným pravidlám a poplatkom za neposlušné deti sa totiž stala virálnou na Reddite. Na jedálnom lístku uvádzajú nápis: „Príplatok pre dospelých: pre dospelých, ktorí by nemali byť rodičmi.“

Vedenie reštaurácie tým v podstate myslelo, že ak sa nevieš postarať o svoje dieťa, ktoré je v podniku príliš hlučné a neposlušné, priplatíš si viac. Ako informuje Today, celá táto situácia sa začala medializovať po tom, keď o svojej skúsenosti s reštauráciou prehovorila Lyndsey.

Návštevníčka sa dostala do slovnej potýčky s majiteľom prevádzky, keď jej spoločne s manželom k účtu prirátali 50 dolárov (v prepočte približne 46,50 eur). „Deti vraj boli príliš hlučné a behali po vonku,“ uviedla pobúrená matka, ktorási spočiatku myslela, že ide len o vtip.

„Požiadali sme o rozhovor s majiteľom a on (muž, ktorý im naúčtoval poplatok) povedal, že on je majiteľ. Rozhliadla som sa po reštaurácii a všetci zamrznuto sledovali to predstavenie, ktoré predvádzal. Kričal,“ dodala matka. Majiteľ im vraj odkázal, že s takýmto správaním patria do Burger Kingu, a nie do jeho reštaurácie.

Podnik Toccoa Riverside sa však k situácii odmietol vyjadriť. „Nebudeme komentovať politiku, ktorú máme zavedenú roky. Chceme len žiť v lese a variť,“ odpovedali pre Today. Lyndseyin manžel Kyle dal po tejto skúsenosti reštaurácii jednu hviezdičku v recenziách Google – a nie je prvým rodičom, ktorý tak urobil.

Napriek tomu však majú 4,1 hviezdičky a cez 2 000 recenzií. Mnohí hostia si totiž tento prístup reštaurácie pochvaľujú, pretože sa vraj chcú „najesť v kľude bez otravného kriku neposedných detí“.