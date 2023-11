V týchto 3 mestách mohla verejnosť ochutnať 5 remeselných pív s Bekimkom. Ako dopadol 1. ročník akcie Po stopách Masaryka?

Na počesť prvého československého prezidenta boli pomenované mnohé hospodárstva, výrobne, školy a okrem iného, aj pivo.

Uplynulý víkend navštívil komik a moderátor Bekimko (Bekim Aziri) tri slovenské mestá, kde sa v rámci akcie Po stopách Masaryka stretol so svojimi fanúšikmi a pripil si s nimi na zdravie. V Banskej Štiavnici, Banskej Bystrice a vo Zvolene, sa konala ochutnávka vynikajúceho piva z remeselného pivovaru Masarykov dvor.

Jedinečný rodinný rezort Masarykov dvor spolu s remeselným pivovarom nájdeš vo Vígľaši – časť Pstruša, len kúsok od mesta Zvolen. Presne tieto miesta takto pred sto rokmi navštívil prvý československý prezident, ktorého mnohí nazývali „tatíčkom národa“, Tomáš Garrigue Masaryk.

Storočnicu treba osláviť a ako inak, dobrým pivom. Pozvanie do projektu prijal Ľubomír Herko, ktorý v rezorte Masarykov dvor šéfuje kuchyni a pôsobí na poste - executive chef. K nemu sa pridal komik a moderátor Bekim, ktorý má rád dobré pivko a spontánne stretnutia s fanúšikmi či náhodne okoloidúcimi ľuďmi, mu nerobili problém.

Prvý ročník dopadol na výbornú

Hoci Tomáš Garrigue Masaryk chodieval na Slovensko pomerne často, keďže v Topoľčiankach mal letné sídlo, do vtedajšej Zvolenskej župy sa vydal iba raz – v roku 1923.

Prvý československý prezident bol veľmi obľúbený a napríklad v Banskej Bystrici sa pred sto rokmi prihováral približne k dvadsiatim tisíckam nadšencov. „Okrem Bystrice sa počas svojej dvojdňovej návštevy stihol zastaviť aj v Banskej Štiavnici či vo Zvolene,“ hovorí o ceste prvého československého prezidenta historik Jozef Pavlov.

Presne do týchto troch miest uplynulý víkend zavítal Bekimko. Tým, ktorí mali nad osemnásť rokov, Masaryk pivo aj osobne načapoval. Na evente Po stopách Masaryka verejnosť mohla ochutnať až päť druhov poctivého nepasterizovaného živého piva, ktoré pivovar Masarykov dvor momentálne vyrába – tmavý ležiak 13º, Weizen 11º, ležiak 12º, polotmavý ležiak 10º a Ipa 14º.

„Pivo som už párkrát v živote čapoval, ale priznám sa, že toto bola moja prvá skúsenosť, čapovať pivo pre mojich fanúšikov a náhodných návštevníkov. A bola to super skúsenosť,“ hovorí Bekim, ktorému sa okrem iného páčilo aj to, že počas slnečnej októbrovej soboty, ktorá si niesla oslavný dátum 28. október, zavítal až do troch krásnych slovenských miest a na námestia, kde sa bežne počas roka nedostane... „Cítil som sa dobre a som rád, že sa mi potvrdilo, že Slováci sú národ skvelých ľudí. Veľmi by ma potešilo, ak by som sa na podobnej akcii ešte niekedy zúčastnil,“ konštatuje Bekimko.

Rezort Masarykov dvor

Pivovar je súčasťou rodinného rezortu Masarykov dvor, ktorý ponúka ubytovanie, kuchyňu s tradičnými špecialitami, pod taktovkou známeho šéfkuchára Ľubomíra Herka, wellness služby aj služby jazdeckého areálu a taktiež bezbariérové ihrisko. Každý návštevník si tu nájde to svoje.

Toto miesto ťa očarí aj svojou jedinečnou históriou a silným príbehom. Už koncom 19. storočia tu stál hospodársky dvor, ktorý neskôr slúžil ako poľnohospodárske družstvo a v dvadsiatych rokoch minulého storočia tento areál dokonca patril k najlepšie prosperujúcim poľnohospodárskym a potravinárskym komplexom v celom Československu.

„Na počesť prvého československého prezidenta boli v tom čase pomenované mnohé hospodárstva a výrobne a poľnohospodársky areál v Pstruši nebol výnimkou – názov Masarykov dvor získal úradným rozhodnutím ešte počas prvej Československej republiky,“ vysvetľuje historik Jozef Pavlov.

Hoci názov ostal, všetko ostatné prešlo premenou a z bývalého, postupne upadajúceho a chátrajúceho hospodárstva je najkrajší rodinný rezort v celom Podpoľaní. „Nadväzujeme na tradície a históriu. Preto sme sa pustili aj do projektu Po stopách Masaryka a teší ma, že sme úspešne odštartovali prvý ročník. K dobrému jedlu patrí aj dobré pivo a ja budem rád, keď počas roka do nášho rezortu zavíta čo najviac ľudí a presvedčia sa o jeho kvalitách osobne,“ hovorí Ľubomír Herko – executive chef v rezorte Masarykov dvor.