Patrik Kincl: Ja po trilógii s Vémolom netúžim. To, či nakoniec bude, záleží už len od toho, či Oktagon splní podmienky (Rozhovor)

Český svalovec, ktorý si vraví „The Inspector“ nabehol do Oktagonu len minulý rok, pričom hneď sebavedomo zvíťazil proti Samuelovi Krištofičovi a stal sa tak rovno šampiónom strednej váhy. Následne tvrdo porazil francúzskeho ostrostrelca Alexa Lohorého a tento rok v očakávanej odvete zdolal svojho dlhoročného rivala Karlosa Vémolu.

Patrik Kincl patrí medzi najlepších zápasníkov vo svojej divízii na svete. Podľa Fight Matrixu je už na 47. mieste v rebríčku stredných váh. Má pôsobivú bilanciu 27 výhier a len desať prehier, pričom za poslednú dekádu ho dokázali poraziť len traja zápasníci Albert Duraev, Karlos Vemola a Roberto Soldic.



Najbližšie bude Kincl obhajovať cenný opasok Oktagonu proti nebezpečnému Vlastovi Čepovi 29. decembra v pražskej O2 Aréne. V rozhovore pre Refresher priblížil, čo musí spraviť pre víťazstvo a okrem iného sa vyjadril k potenciálnej trilógii s českým „Terminátorom“, ale aj k zápasu o druhý titul v nižšej velterovej divízii do 77 kg.

Aké boli vaše úplne prvé pocity po turnaji Oktagon 47, kde vás vyzval na zápas Vlasto Čepo aj Karlos Vémola?

Boli sme vtedy práve s rodinou na dovolenke v „Špindli“, takže to bolo zaujímavé. Mal som o čom premýšľať, ale venoval som sa hneď na druhý deň zase najmä rodine.

Vo vašom vyjadrení na Youtube ste vraveli, že ste pár dní po tomto turnaji nemohli dobre spávať. Cítili ste stres alebo tlak?

Tak by som to úplne nenazval. Šlo skôr o to, aby som sa rozhodol správne. Keby ma vyzval len Vlasto Čepo, bolo by to jasné, išiel by som s ním. Bola by to hotová vec. Keďže ma však nevyzval len on, bola tam nejaká neistota, s kým budem zápasiť.

Nemáte občas pocit, že je ten šampiónsky opasok aj pre takéto situácie skôr bremeno, než radosť?

Neberiem to tak. Mal som skôr v poslednom čase kľud. Prišlo mi, práve naopak, zvláštne, že nikto o ten pás nechce zápasiť. Dlho neprišla žiadna výzva a vlastne tento rok som mal len jeden zápas. Bol som z toho celého skôr sklamaný. Je to skôr teda bremeno v tom, že mi ubudlo zápasov, pričom som bol pripravený do klietky nastúpiť.

Pôvodne ste si mali sily zmerať v klietke s Robertom Bryczekom, ktorý sa však rozhodol skúsiť šťastie inde. Sklamalo vás to, alebo sa vám skôr uľavilo, že sa s ním nebudete musieť nakoniec biť, nakoľko bol skutočne odhodlaný získať titul a zároveň bol rozbehnutý ako vlak?

Bral som to práveže ako výzvu. Tešil som sa na ten zápas, na porovnanie našich síl a štýlov. Jeho posledný výkon ma fakt nakopol. Bryczek je skvelý zápasník, no potom prišlo sklamanie. V každom prípade ten odchod mu asi nikto nemôže zazlievať.