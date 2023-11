Väčšina Slovákov nechce vyššie zdanenie bánk, obávajú sa vyšších úrokov. Takto by to ovplyvnilo ekonomiku

V pr├şpade vy┼í┼íieho zdanenia b├ínk by mnoho ─żud├ş nedosiahlo na ├║ver.

Obzer├í┼í sa po vlastnom b├Żvan├ş alebo chce┼í refinancova┼ą hypot├ęku? Potom ti pojem ├║rokov├ę sadzby a ich rast iste nie─Źo hovor├ş. Zatia─ż ─Źo pred p├ír rokmi boli ├║rokov├ę sadzby hypot├ęk na historickom minime,┬áza uplynul├ę dva roky┬áza─Źali prudko narasta┼ą.┬áD├┤vodom je najm├Ą infl├ícia, ktor├í zasiahla v┼íetky ekonomick├ę┬ásektory.┬á

V posledn├Żch mesiacoch sa v┼íak ─Źoraz ─Źastej┼íie hovor├ş o vysokej ziskovosti slovensk├Żch b├ínk a snahe o ich vy┼í┼íie zdanenie.┬áZ v├Żskumu agent├║ry Ipsos pre Slovensk├║ bankov├║ asoci├íciu vypl├Żva, ┼że pod─ża Slov├íkov je┬ánajziskovej┼í├şm sektorom v krajine pr├íve bankov├Ż sektor.┬áBude v┼íak vy┼í┼íie zdanenie b├ínk automaticky znamena┼ą viac pe┼łaz├ş do ┼ít├ítneho rozpo─Źtu alebo┬ása tento krok negat├şvne podp├ş┼íe na u┼ż tak drah├Żch hypot├ękach?┬á

Prezident Slovenskej bankovej asoci├ície Daniel Koll├ír sa na tento krok pozer├í kriticky.┬áÔÇ×Ak├ęko─żvek nesyst├ęmov├ę zavedenie bankov├ęho odvodu alebo dodato─Źn├ę zdanenie b├ínk sp├┤sob├ş, ┼że ┼ít├ít dostane menej pe┼łaz├ş ako v s├║─Źasnosti. Stane sa tak v d├┤sledku zn├ş┼żenia vlastn├ęho kapit├ílu b├ínk. ─î├şm ni┼ż┼í├ş vlastn├Ż kapit├íl banky bud├║ ma┼ą, t├Żm bud├║ ni┼ż┼íie mo┼żnosti ├║verovania, ─Źo okrem in├ęho povedie k ich vy┼í┼í├şm sadzb├ím. To bude ma┼ą dopad na ─żud├ş, ktor├ş sa k ├║verom dostan├║ ┼ąa┼ż┼íie,ÔÇť vysvetlil Daniel Koll├ír.

Zisky b├ínk s├║ tvoren├ę najm├Ą ├║rokov├Żmi v├Żnosmi. Deficit, ktor├Ż by bank├ím po vy┼í┼íom zdanen├ş vznikol, by sa tak premietol do ├║rokov├Żch sadzieb. T├íto zmena by sa negat├şvne dotkla mnoh├Żch Slov├íkov,┬ána ┼ít├ítny rozpo─Źet by ale nemala v├Żraznej┼í├ş pozit├şvny vplyv.┬á

Slov├íci chc├║ dostupn├ę ├║very

Pre Slov├íkov je d├┤le┼żit├ę zachovanie dostupnosti ├║verov, vypl├Żva z u┼ż spom├şnan├ęho prieskumu. Viac ne┼ż polovica op├Żtan├Żch toti┼ż s├║hlas├ş s v├Żrokom, ┼że┬áÔÇ×Zdanenie b├ínk┬áby sa nemalo zvy┼íova┼ą, aby ─żudia v pr├şpade potreby dok├ízali z├şska┼ą ├║ver ─żahko a za priazniv├Żch podmienok.ÔÇť

Account Director agent├║ry Ipsos Roman Pudmar─Ź├şk uv├ídza, ┼że viac ako polovica ─żud├ş si pod─ża prieskumu nevie predstavi┼ą, ┼że by sa dok├ízali zaob├şs┼ą bez ├║veru. Banky s├║ prv├ę, na koho sa Slov├íci obracaj├║, ke─Ć si potrebuj├║ po┼żi─Źa┼ą peniaze: ÔÇ×─îast├ę vyu┼ż├şvanie b├ínk na po┼żi─Źiavanie pe┼łaz├ş potvrdzuje aj zistenie, ┼że takmer 6 z 10 op├Żtan├Żch aktu├ílne ─Źerp├í bankov├Ż ├║ver alebo ho ─Źerpalo v┬áminulosti.ÔÇť

Banky s├║ prv├ę, na koho sa slovensk├ę dom├ícnosti obr├ítia, ke─Ć si potrebuj├║ po┼żi─Źa┼ą v├Ą─Ź┼í├ş obnos pe┼łaz├ş.┬á

Slov├íci si prostredn├şctvom ├║veru naj─Źastej┼íie zabezpe─Źuj├║ vlastn├ę b├Żvanie, pri─Źom pod─ża aktu├ílnych ├║dajov Slovenskej bankovej asoci├ície predstavuje celkov├ę hypotek├írne portf├│lio 685 000 hypot├ęk. V┬ápr├şpade dodato─Źn├ęho zdanenia b├ínk sa v┼íak sen o vlastnom b├Żvan├ş rozplynie 20 000 rodin├ím ro─Źne┬ápri priemernej v├Ż┼íke hypot├ęky 85-tis├şc eur.┬á

Banky si plnia svoje z├ív├Ązky

Daniel Koll├ír dodal, ┼że┬ázdrav├Ż bankov├Ż sektor vie by┼ą dlhodob├Żm pilierom krajiny a prispieva┼ą k obnove ekonomiky. Vysok├ę┬ábankov├ę dane v┼íak oslabuj├║ stabilitu b├ínk a ┼íkodia nielen ekonomike, ale aj najm├Ą klientom.

S tvrden├şm, ┼że banky musia dosahova┼ą zisk, aby boli schopn├ę podpori┼ą rast a stabilitu slovenskej ekonomiky, s├║hlas├ş viac ne┼ż polovica op├Żtan├Żch. Takmer 70 %┬áSlov├íkov bank├ím d├┤veruje, no v pr├şpade, ┼że by sa banka ocitla v ─Źerven├Żch ─Ź├şslach, 8 z 10 Slov├íkov by si v nej neulo┼żilo peniaze.┬á

Ziskovos┼ą slovensk├Żch b├ínk patr├ş medzi najni┼ż┼íie v krajin├ích strednej a v├Żchodnej Eur├│py.

U┼ż dnes slovensk├ę banky┬áodv├ídzaj├║ do ┼ít├ítneho rozpo─Źtu pribli┼żne 300 mil. ÔéČ ro─Źne na daniach a r├┤znych poplatkoch.┬áRu┼żov├ę to nie je ani so ziskovos┼ąou, ktor├í v porovnan├ş s okolit├Żmi ┼ít├ítmi Eur├│pskej ├║nie naozaj nie je rekordn├í. Pr├íve naopak┬áÔÇô ziskovos┼ą slovensk├Żch b├ínk patr├ş medzi najni┼ż┼íie v krajin├ích strednej a v├Żchodnej Eur├│py.

Pre porovnanie Slovensk├í bankov├í asoci├ícia uv├ídza, ┼że v roku 2022 jedna jedin├í banka v susednom ─îesku zarobila viac ako 25 b├ínk na Slovensku dokopy.┬áMakroekonomick├Ż analytik ─îSOB Marek G├íbri┼í upozor┼łuje, ┼że zvy┼íovanie priamych dan├ş a zav├ídzanie extra dan├ş m├┤┼że vies┼ą k zhor┼íeniu poz├şcie Slovenska.┬áÔÇ×Len stabiln├Ż a ziskov├Ż bankov├Ż sektor dok├í┼że podpori┼ą slovensk├║ ekonomiku,ÔÇť doplnil ho┬áekonomick├Ż analytik Tatra banky Tibor L├Ârincz.┬á

To sa slovensk├Żm bank├ím dar├ş.┬áD├íta, ktor├ę m├í Slovensk├í bankov├í asoci├ícia k dispoz├şcii, ukazuj├║, ┼że banky si riadne splnili a vo v├Żraznej miere prekro─Źili svoje z├ív├Ązky vypl├Żvaj├║ce z Memoranda o porozumen├ş uzatvoren├ęho s Ministerstvom financi├ş SR.┬áSvoj z├ív├Ązok prekro─Źili o 240 %,┬áv─Ćaka ─Źomu podporili rast a finan─Źn├║ stabilitu slovenskej ekonomiky. Aj preto Slovensk├í bankov├í asoci├ícia pova┼żuje vy┼í┼íie zdanenie b├ínk za zbyto─Źn├ę.