Majsterka sveta v MMA striking Veronika Smolková: Po poslednom zápase mi písalo kopec úchylákov (Rozhovor)

Po poslednej prehre odišla na camp do Liverpoolu, kde trénujú aj mladé UFC hviezdy Paddy Pimbletta a Molly McCann.

Má len 21 rokov a už je majsterkou sveta v MMA strikingu. S bojovými športami pritom začala úplne nečakane, a ako sama prezradila, nikto by to o nej nikdy nepovedal. Zápasila v Spojených štátoch amerických v rámci pyramídy organizácie UFL (United Fight League) a v októbri mala premiéru v domácej organizácii Oktagon MMA.

„Prvýkrát som s bojovými športami prišla do kontaktu zhruba pred piatimi rokmi, keď ma ocino zobral na galavečer bojových umení v Revúcej. Najprv som tam ani nechcela ísť, pretože ja som bola vtedy veľká ‚princeznička‘. Vnímala som to tak, že tam chodia len samí agresívni ľudia,“ povedala pre Refresher slovenská bojovníčka Veronika Smolková.

Trénuje poctivo každý deň a netají sa tým, že raz chce zápasiť na najvyššej úrovni v UFC. Ešte predtým však chce získať titul v Oktagone. V rozhovore prezradila, čo všetko pre šport obetovala a čo je ešte ochotná obetovať, priblížila obdobie dospievania a rozhovorila sa aj o svojich tetovaniach.

Zdroj: OKTAGON MMA

V októbri si mala premiéru v najväčšej domácej organizácii Oktagon MMA. Predviedla si skvelý výkon, napokon si však prehrala tesne pred koncom na submisiu s Britkou Megan Morris. Bolo vidno, že ťa to veľmi mrzelo, no presne také je MMA. Občas kruté a nemilosrdné. Ako si sa s tou prehrou vyrovnala?

Bola som strašne sklamaná, pretože o zápase v Oktagone som dlho snívala. Stále som si predstavovala, ako bude Ondro (Ondřej Novotný, promotér a announcer organizácie, pozn. redaktora) vyhlasovať moje meno. A všetko bolo úplne dokonalé, až do záveru. Ovládol ma smútok a hnev... vedela som, že som bola výborne pripravená. Cítila som sa v dobrej forme. No tú prehru som prijala.

Verím, že všetko zlé je na niečo dobré, a možno raz pochopím, prečo to práve takto dopadlo. Ja však s týmto športom nemienim prestať, ešte len začínam. Som momentálne na boxerskom sústredení, potom idem na grapplinové. Snažím sa získať čo najviac skúseností, aby v ďalších zápasoch bola už moja ruka hore.

Ty si začínala s thajským boxom a K1. Veľa postojárov chce skúsiť dnes veľmi populárne MMA, no práve po prechode k zmiešaným bojovým umeniam často pohorí v bojoch na zemi. Prečo si ty chcela vyskúšať túto novú disciplínu a ako si sa vyrovnala s wrestlingom, grapplingom a BJJ, ktoré si musela začať tiež trénovať?

Bojovým športom sa venujem štyri a pol roka, a už keď som prvýkrát prišla do gymu, vedela som, že budem chcieť časom robiť MMA. U nás to však vtedy ešte nebolo možné, trénovali sme len K1-ku a thajský box. No vkuse som trénovala v malých MMA rukaviciach a bol to úplne iný pocit, ako keď som mala veľké. Keď sa v našom gyme začalo aj s tréningami MMA, išla som hneď do toho, ale zistila som veľmi rýchlo, že to nebude také jednoduché.