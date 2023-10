Brutálne zľavy na Footshope: Vybrali sme 20 produktov, na ktorých naozaj ušetríš

Vyber si z ponuky fresh siluet tenisiek, ale aj mikín, nohavíc či high-end vrchných vrstiev, ktoré oživia každý outfit a navyše potešia aj tvoj rozpočet.

Miluješ výpredaje, tenisky, streetwear aj high fashion? Potom si na správnom mieste, keďže v nasledujúcich riadkoch ti ukážeme to najlepšie z jesenného výpredaja v online obchode Footshop.

Vedenie spoločnosti si pre teba pripravilo zľavy do výšky 60 % a v jednotlivých kategóriách nájdeš všetko, na čo si spomenieš. Hľadáš nový pár tenisiek? Žiadny problém, na výber máš z viac ako 1 500 rozličných vyhotovení od značiek ako Adidas Originals, Nike, Puma, Asics či New Balance. Svoj šatník ľahko doplníš aj o fresh siluety mikín, nohavíc, svetrov alebo búnd.

Mužská móda

Zdroj: Footshop

Carhartt WIP Duster T-Shirt – 59,95 € 47,95 €

Klasické bavlnené tričko s krátkymi rukávmi od Carhartt WIP je vždy skvelá voľba, obzvlášť ak je dostupné v akcii za menej ako 50 eur. Ak ťa nezaujal svetlohnedý variant, v ponuke nájdeš aj ružovú verziu.

Zdroj: Footshop

Carhartt WIP Michigan Chore Coat – 179 € 134,25 €

Denim je nadčasovou záležitosťou, čo dobre vedia aj návrhári značky Carhartt WIP, ktorí zahalili vintage pracovnú bundu s veľkými vreckami do vyblednutej sivej farby a ich výsledný model budeš milovať, a to nielen počas chladných večerov.

Zdroj: Footshop

Carhartt WIP Active Jacket – 189 € 160,65 €

Logo značky Carhartt WIP sa vyníma aj na modeli odolnej pracovnej bundy s kapucňou vo svetlohnedom vyhotovení, ktorú môžu nosiť rovnako muži aj ženy. Je vyrobená zo 100 % organickej bavlny a získa si ťa nadčasovým vzhľadom aj prémiovým spracovaním.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Down Regen Rift Puffer Jacket – 230 € 207 €

Vo výpredaji nájdeš aj túto minimalistickú vatovanú bundu v čierno-bielej schéme z dielní Adidas Originals, ktorú môžeš mať doma za približne 200 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Footshop

The North Face Retro Nuptse 96 Vest – 329,95 € 230,95 €

Do pozornosti dávame aj ikonickú páperovú vestu s logom značky The North Face na hrudi, ktorá prichádza na tohtoročnú jesennú sezónu v netradičnom zeleno-čiernom motíve. Cena 230 eur je lákavá.

Zdroj: Footshop

A-COLD-WALL* Geometric Knit Crewneck – 405 € 243 €

Kvalitné stredné vrstvy sú kľúčovou záležitosťou v rámci jesenných, respektíve zimných outfitov. Ak hľadáš kúsok s originálnym motívom, odporúčame tento vlnený sveter s geometrickým vzorom v bielo-sivo-čiernej schéme od britskej značky A-COLD-WALL*, ktorý teraz získaš za menej ako 250 eur.

Zdroj: Footshop

A-COLD-WALL* Aerial Kagool Jacket – 850 € 297,50 €

Ponuku prechodných búnd od kvalitných výrobcov dopĺňame aj o futuristický model A-COLD-WALL*, ktorý je lacnejší o 65 % oproti pôvodnej cene. Asymetrický strih a kvalitné syntetické tkaniny sú zárukou dobrej kúpy.

Zdroj: Footshop

Heron Preston Security Uniform Tape Jacket – 679,95 € 339,95 €

Za polovicu z pôvodnej ceny je aktuálne v predaji aj táto uniformná bunda vo voľnom strihu spod rúk Herona Prestona. Populárny návrhár stavil na jednoduché línie v kombinácii s výraznými kontrastmi na rukávoch, respektíve chrbte a išlo o správny krok.

Zdroj: Footshop

Heron Preston Gradient Overshirt – 625 € 500 €

Heron Preston navrhol aj túto luxusnú vrchnú košeľu z bavlny v čiernej farbe so sivými tieňmi na rukávoch, ktorú kúpiš za rovných 500 eur. Jeden z najlepších modelov, ktoré sme videli v ponuke online obchodov.

Zdroj: Footshop

Rick Owens Flight Bomber Jacket – 999,95 € 549,95 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj high fashion vrátane modelov od Ricka Owensa, ktorého avantgardný prístup k móde milujeme. V tomto prípade si nás získal vďaka dizajnu leteckej bundy s vreckami zo zmesi bavlny a polyamidu v čiernej farbe.

Ženská móda

Zdroj: Footshop

Adidas Originals 3-Stripes Denim Jeans x KSENIASCHNAIDER – 100 € 85 €

Kvalitné rifle v zvonovom strihu sú must have záležitosťou na obdobie jeseň/zima 2023, a ak hľadáš model s cenou do 100 eur, máme pre teba tip v podobe dizajnu od značiek Adidas Originals a KSENIASCHNAIDER.

Zdroj: Footshop

Adidas Longsleeve Crop Top x Stella McCartney – 142,95 € 85,75 €

Medzi zľavnenými produktmi sme našli aj tento skrátený športový vrchný diel s dlhými rukávmi zo spolupráce značiek Adidas a Stella McCartney. Vďaka sezónnej zľave vo výške 40 % môžeš tento kúsok vlastniť za približne 85 eur.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Monogram Puffer Jacket – 130 € 110,50 €

Skvelo vyzerá aj táto puffer bunda s kvetinovým monogramom spoločnosti Adidas Originals v bomber strihu. Čierna schéma tomuto modelu pristane.

Zdroj: Footshop

Carhartt WIP OG Chore Chromo Coat – 169 € 126,75 €

Vo výraznej zľave je aj unisex model pracovnej bundy od značky Carhartt WIP, ktorý disponuje odolným telom z organickej bavlny aj veľkým množstvom úložného priestoru.

Zdroj: Footshop

Y-3 Unisex Team Jacket – 669,95 € 468,95 €

Ženskú časť zoznamu uzatvárame atraktívnym modelom univerzitnej bundy s logom línie Y-3 na hrudi a s kontrastnými patentmi s motívom troch prúžkov podľa vzoru Adidas. Doma ju môžeš mať za necelých 470 eur vrátane doručenia.

Obuv

Zdroj: Footshop

Puma Slipstream Lo – 129,95 € 77,95 €

Vintage basketbalová silueta Puma Slipstream Lo je skvelá a ponúka pohodlie. Kožené vyhotovenie v tmavomodrej schéme s odolnou podrážkou je ideálnou voľbou do sychravej jesene.

Zdroj: Footshop

Tenisky s logom spoločnosti Asics sú horúcim trendom, a to rovnako v mužskej aj v ženskej móde. Silueta s označením GT-2160 spĺňa najvyššie štandardy komfortu aj funkčnosti a ide o skvelého spoločníka na každodenné nosenie.

Zdroj: Footshop

Nike Air Max 1 W – 187,95 € 122,15 €

Plný počet udeľujeme aj modelovému radu Nike Air Max 1 vo svetlej schéme so safari motívom, ktorý dodal teniskám šťavu. Vďaka zľave vo výške 35 % od online obchodu Footshop ich získaš za približne 120 eur, a to sa naozaj oplatí.

Zdroj: Footshop

New Balance 990 – 234,95 € 152,75 €

Medzi najpredávanejšie modely tenisiek v posledných sezónach patria aj New Balance 991, ktoré nájdeš v portfóliu online obchodu Footshop vo viacerých vyhotoveniach. My sme vybrali verziu s modrými panelmi, ktorá je vyrobená v Spojených štátoch amerických.

Zdroj: Footshop

New Balance 2002R – 200 € 170 €

Náš posledný tip zo sezónneho výpredaja v online obchode Footshop padol na tenisky New Balance 2002R so semišovými prekrytiami, ktoré sa tešia veľkej popularite v uliciach a pri pohľade na ich vzhľad rýchlo pochopíš prečo. Nadčasová voľba za 170 eur.