Test v štýle Al Caponeho: Pozri sa ako do novej Tesly vyprázdnili celý zásobník samopalu

Tesla Cybertruck prešla drsným testom nepriestreľnosti. Do karosérie novinky Muskovej automobilky vystrieľali celý zásobník historického bubnového samopalu Tommy Gun. Automobil s desiatkami zásahmi na strane vodiča sa podľa Teslarati neskôr dokonca vydal zajazdiť si po diaľnici. Generálny riaditeľ automobilky Elon Musk prezradil, že išlo o test „v štýle Al Capone“.

Elon said they dumped a full mag from a Tommy Gun into the door of the Cybertruck to make sure it’s bulletproof, damn 🤣pic.twitter.com/c43XDrJgj7