Microsoft uzatvoril obchod Activision Blizzard. Kedy prídu Call of Duty, Diablo a ďalšie hry do Game Passu?

Microsoft dnes uzatvoril akvizíciu veľkej vydavateľskej a vývojárskej spoločnosti Activision Blizzard King (WoW, Diablo, Call of Duty, Spyro, Crash Bandicoot...). Regulačný úrad CMA bol posledným, ktorý blokoval akvizíciu, no nakoniec ju odsúhlasili.

Čo to znamená pre hráčov:

Today, we can now begin the work of bringing Activision Blizzard King’s iconic and groundbreaking games to Xbox Game Pass. We can’t wait to share more details in the coming months. https://t.co/FMQdbnqlPb

Riaditeľ Activision Blizzard menom Bobby Kottick ostane na pozícii CEO do konca roka, aby pomohol s prechodom na nový systém. Následne firmu opustí po 33 rokoch. Hráči na internete sú z toho nadšení, keďže Bobby Kottick stojí na čele viacerých káuz firmy vrátane šokujúcich odhalení o sexuálnom obťažovaní a ochraňovaní predátorov v rámci firemnej kultúry „boy scouts“, keď boli ženy znevýhodňované a zneužívaná (jedna zamestnankyňa si pre to dokonca vzala život).

As the Microsoft-Activision deal closes, Bobby Kotick says he'll stay on as CEO through the end of the year. On January 1, 2024, Kotick will depart the company he took over 33 years ago — a massive change for the video game industry