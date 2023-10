Skladací bicykel, retro skriňa či šaty, ktoré môžeš zjesť. Toto sú víťazi Národnej ceny za dizajn 2023

V├Żnimo─Źn├ę dizajny, udr┼żate─żn├ę materi├íly, inovat├şvne rie┼íenia a modern├ę technologick├ę postupy. Pozri si ten najlep┼í├ş produktov├Ż dizajn zo Slovenska.

Jubilejn├Ż 20. ro─Źn├şk N├írodnej ceny za dizajn je stelesnen├şm toho najlep┼íieho zo slovensk├ęho dizajnu za posledn├ę dva roky. Inovat├şvnos┼ą a kreativita op├Ą┼ą spojila umelcov, ktor├ş sa mohli pochv├íli┼ą svojimi dielami. Sl├ívnostn├ę vyhl├ísenie v├Żsledkov prebehlo po─Źas galave─Źera, ktor├Ż sa konal 9. novembra 2023 v Divadle Nov├í sc├ęna. Tvorcovia si dokopy odniesli 6 hlavn├Żch cien a 4 ceny pre osobnosti dizajnu, a 4 ┼ípeci├ílne ocenenia.┬á

V├Żhern├Ż dizajn NCD 2023

M├│da & m├│dne doplnky

Dizajn: Pink Matrix Collection

Autorka: Ma┼ąa ─Äurikovi─Ź

Predstav si ma┼ą ┼íaty, ktor├ę m├┤┼że┼í zjes┼ą. Alebo ich vynosi┼ą a potom da┼ą do kompostu. Kolekcia Pink Matrix mladej dizajn├ęrky Mate ─Äurikovi─Ź, ktor├í tvor├ş pod zna─Źkou MADbyMAD, je v├Żsledkom jej dlhoro─Źn├ęho experimentovania s bioplastick├Żm materi├ílom.

Pink Matrix Collection ÔÇô Ma┼ąa ─Äurikovi─Ź. Zdroj: NCD

Tak vznikla kolekcia ÔÇ×kri┼ít├í─żov├ŻchÔÇť odevov, ktor├ę si m├┤┼że┼í uvari┼ą doma, s├║ jedl├ę a plne kompostovate─żn├ę v z├íhrade. ÔÇ×Cook it! Wear it! Eat it! Vitalise plants with it!ÔÇť je motto, ktor├Żm sa Ma┼ąa riadi. Outfity z bioplastu dop─║┼łala upcyklovan├í vlna a zvy┼íky l├ítok, ktor├ę boli uh├í─Źkovan├ę do organick├Żch plesov├Żch ┼íiat nov├ęho veku.

Domov & verejn├Ż priestor

Dizajn: Bolt Chair

Autori: Jakub Pollág, Filip Krampla

┼ápeci├ílnym prvkom stoli─Źky Bolt Chair je estetick├Ż komponent ÔÇô unik├ítna skrutka, ktor├í mechanicky sp├íja jej ┼ítyri jednotliv├ę ─Źasti. Odolnos┼ą proti otrasom, flexibilita a mo┼żnosti morenia do r├┤znych farieb robia z mas├şvneho jase┼łov├ęho dreva vhodn├Ż materi├íl pre Bolt Chair.

Bolt Chair. Zdroj: Jakub Pollág/zeitgeist.limited

Stoli─Źka je vhodn├í na ka┼żdodenn├ę pou┼żitie v r├┤znych prostrediach. Navrhnut├í je tak, aby sa dala rozlo┼żi┼ą na ┼ítyri ─Źasti, ─Źo u─żah─Ź├ş jej prenos.

┼ápeci├ílna cena v kateg├│rii Domov & verejn├Ż priestor

Dizajn: Jed├ílensk├Ż st├┤l IKONA

Autor: Alojz Karpiš

Jed├ílensk├Ż st├┤l IKONA vznikol z t├║┼żby vyrobi┼ą s├ęriovo vyr├íban├Ż rozkladac├ş st├┤l s unik├ítnym organick├Żm dizajnom bez kompromisov.┬á A v├Żrazne obohat├ş ┼żivotn├Ż priestor ─Źloveka.

Alojz Karpi┼í ÔÇô Jed├ílensk├Ż st├┤l IKONA. Zdroj: NCD

Fin├ílny produkt? Mas├şvny dreven├Ż solit├ęr, ktor├Ż zaujme ladn├Żmi krivkami a pre pou┼ż├şvate─ża bezpe─Źn├Żmi obl├Żmi rohmi. St├┤l sa vyr├íba v troch drevin├ích (buk, dub alebo americk├Ż orech) a v 10 rozmerov├Żch modifik├íci├ích. Rozkladanie je rie┼íen├ę front-slide v├Żsuvom so skrytou butterfly pr├şdavnou doskou.

Práca & mobilita

Dizajn: SHARVAN electric 3 speed

Autori: Du┼ían Mandu─ż├ík, ┼átefan Dzurenda

Skladac├ş. Rast├║ci. Farebn├Ż. Sharvan je prv├Ż bicykel svojho druhu. Unik├ítny typ, ktor├Ż sp├íja tri funkcie, spolu dosia─ż nev├şdan├ę. Rastie, d├í sa zlo┼żi┼ą, men├ş farby. Modul├írna kon┼ítrukcia dod├íva ÔÇ×bicykluÔÇť univerz├ílnos┼ą.

Du┼ían Man─Ćul├ík, ┼átefan Dzurenda ÔÇô SHARVAN electric 3 speed. Zdroj: NCD

Ekologick├Ż a udr┼żate─żn├Ż produkt, ktor├Ż v z├íkladnej verzii r. 2022 z├şskal certifik├ít Repairably. Trojr├Żchlostn├Ż elektropohon umo┼ż┼łuje rekuper├íciu elektrickej energie.┬á

Špeciálna cena v kategórii Práca & mobilita

Dizajn: Patak Rodster

Autori: Andrej Hulala/Patak Motors

Inovat├şvne vozidlo s n├ídychom ÔÇ×vintageÔÇť. Patak Motors je slovensk├Ż v├Żrobca elektrick├Żch vozidiel, ktor├Ż pon├║ka inovat├şvne, udr┼żate─żn├ę a cenovo dostupn├ę rie┼íenia mobility pre potreby ob─Źanov v pr├şmestsk├Żch oblastiach. Svetov├ş dizajn├ęri a in┼żinieri vytvorili funk─Źn├Ż prototyp mal├ęho mestsk├ęho elektrick├ęho vozidla s n├ízvom Patak Rodster, ktor├Ż je pripraven├Ż na s├ęriov├║ v├Żrobu.

Andrej Hulala ÔÇô Patak Rodster. Zdroj: Andrej Hulala

Patak Rodster reaguje na rast├║ci dopyt po ekologick├Żch, ekonomick├Żch a technologicky vyspel├Żch mikroaut├ích. Vozidlo vy─Źnieva svoj├şm retro dizajnom z 30. rokov a z├írove┼ł prin├í┼ía rados┼ą z jazdy. Patak Motors nadv├Ązuje na siln├║ trad├şciu automobilov├ęho priemyslu na Slovensku, najv├Ą─Ź┼íieho v├Żrobcu automobilov na obyvate─ża na svete.

Umenie & dizajn & remeslo

Dizajn: Si moja skala

Autor: Ján Jánoš

V├Żtvarn├şk J├ín J├íno┼í do svojich in┼ítal├íci├ş ┼íperkov zap├íja zvuk, text ─Źi hovoren├ę slovo, ─Ź├şm vyva┼żuje s├║hru medzi jednotliv├Żmi m├ędiami a my┼ílienkou. S├ím autor opisuje Horu ako metaforu, ktor├í prep├íja pre┼ż├şvanie v divokej pr├şrode s na┼í├şm ka┼żdodenn├Żm ┼żivotom v meste.

J├ín Jano┼í ÔÇô Si moja skala. Zdroj: NCD

H─żadanie bezpe─Źia a ├║to─Źiska alebo prekra─Źovanie komfortnej z├│ny za vidinou dobrodru┼żstva. V┼íetky vyu┼ż├şvan├ę procesy spolo─Źne sl├║┼żia na dosiahnutie celistv├ęho z├í┼żitku.

Nov├ę horizonty

Dizajn: Housing Society

Autor: Damián Cehlárik

Pokia─ż pravidelne nav┼ítevuje┼í svoju babku, tak podobn├║ skri┼łu si isto u nej videl. Je to dedi─Źstvo. A presne o tom je aj tento dizajn. Ale ako na Slovensku vn├şmame materi├ílne dedi─Źstvo komunizmu?

Dami├ín Cehl├írik vyu┼ż├şva h─║bkov├ę rozhovory, arch├şvne dokumenty a materi├ílne etnografie dom├ícich interi├ęrov na sk├║manie komunistickej nostalgie, dedi─Źstva a vymaz├ívania spomienok.

Dami├ín Cehl├írik ÔÇô Housing Societa. Zdroj: NCD

┼áir┼íia verejnos┼ą tak├║to skri┼łu pova┼żuje za symbol re┼żimu. Architekt├║ra postaven├í v tomto obdob├ş je ignorovan├í, zni─Źen├í a nahraden├í budovami ni┼ż┼íej kvality. N├íbytok sa na slovensk├Żch panelov├Żch s├şdlisk├ích odklad├í k odpadkov├Żm ko┼íom. Projekt Housing Society reprezentuje be┼żn├ę veci v ┼íir┼íom kontexte, ─Ź├şm sa odde─żuje rozpor pre re┼żim od odmietania jeho materi├ílnosti.

┼átudentsk├Ż dizajn

Dizajn: Originalita ÔÇô autorsk├í technol├│gia

Autor: Viktor Tabiš

Je masov├í individualiz├ícia dostato─Źnou odpove─Ćou na st├║paj├║ci dopyt po originalite? Projekt Origin├íl pripom├şna v├Żrobn├║ linku a pon├║ka poh─żad na autorsk├║ technol├│giu odlievania porcel├ínu.

Viktor Tabi┼í ÔÇô Originalita ÔÇô autorsk├í technol├│gia. Zdroj: NCD

Zatia─ż ─Źo 3D tla─Źiare┼ł vyr├íba polotovary na odlievanie sadry, hydraulick├Ż lis v ─Ćal┼íej f├íze l├íme sadrov├ę dielce formy, ─Ź├şm do procesu zap├íja prvok n├íhody. Z├íkazn├şk sa m├┤┼że podie─ża┼ą na individualiz├ícii produktu vo─żbou poradia jednotliv├Żch dielcov odlievacej formy a rob├ş ju origin├ílnou.

┼ápeci├ílna cena v kateg├│rii ┼átudentsk├Ż dizajn

Dizajn: Softshell

Autor: Juraj Olejár

Pr├íca sa zaober├í v├Żskumom a praktickou aplik├íciou peniaceho hlin├şka, materi├ílu vyv├şjan├ęho Slovenskou akad├ęmiou vied, do dizajn├ęrskej praxe. Sklad├í sa z prvotn├Żch sk├║┼íok a v├Żvinu mo┼żn├Żch autorsk├Żch techn├şk sp├íjania materi├ílu pomocou jeho penenia, n├ísledne konkr├ętnou aplik├íciou t├Żchto postupov do foriem interi├ęrov├ęho alebo doplnkov├ęho dizajnu.

Juraj Olej├ír ÔÇô Softshell. Zdroj: NCD

S ich vyu┼żit├şm vznikla s├ęria stoli─Źiek a r├┤znych typov ┼íperkov, bro┼ín├ş a prste┼łov. V┼íetky objekty vznikali s vyu┼żit├şm ru─Źn├ęho hor├íka alebo in├Żch ru─Źn├Żch n├ístrojov. Testy a sk├║┼íky, ako aj v├Żsledn├ę objekty s├║ jej rovnocenn├Żmi s├║─Źas┼ąami.

Fascinuje ┼ąa dizajn? Po─Ć si ho pozrie┼ą na vlastn├ę o─Źi

Ocenen├ę pr├íce aj v├Żber z prihl├ísen├Żch diel si m├┤┼że┼í pozrie┼ą na prebiehaj├║cej v├Żstave N├írodnej ceny za dizajn 2023 v Priadiarni 1900 do 3. novembra 2023. Vstup je vo─żn├Ż.

Okrem v├Żstavy sa m├┤┼że┼í te┼íi┼ą na r├┤zne sprievodn├ę podujatia, napr├şklad Klub dizajnu, kde sa predstavia autorky a autori dizajnov NCD23. O vystaven├Żch dielach sa dozvie┼í viac na komentovanej prehliadke s tohtoro─Źn├Żm kur├ítorom Michalom Sta┼íkom 17. okt├│bra 2023. O ┼ítyri dni, 21. okt├│bra 2023, v Zrkadlovej s├íle si m├┤┼że┼í pozrie┼ą diskusiu ÔÇ×Najlep┼í├ş slovensk├Ż produktov├Ż dizajn: Na slov├ş─Źko s finalistami N├írodnej ceny za dizajn 2023ÔÇŁ.

Viac inform├íci├ş o NCD23 n├íjde┼í na webe Slovensk├ęho centra dizajnu.