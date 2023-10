Jazykovedkyňa Molnár Satinská o slovenčine: Zjednotenie i a y by stálo veľa námahy a ešte viac peňazí (Rozhovor)

Lucia Molnár Satinská je slovenská jazykovedkyňa, ale aj prekladateľka a pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Medzi jej výskumné témy patrí viacjazyčnosť na Slovensku, jazyková politika či rodovo citlivý jazyk.

Slangové výrazy v článkoch nie sú problém, pretože máte jasne stanovenú cieľovku, hovorí v rozhovore pre Refresher. „Problém by to bol vo verejnoprávnom médiu, ktoré má slúžiť všetkým a musí voliť taký jazyk, aby tomu všetci rozumeli. Pri súkromných médiách zameraných na konkrétnu spoločenskú vrstvu to nie je problém.“

Za vhodné považuje aj prístupy českej redakcie, ktorá pri správach o nebinárnych ľuďoch používa príponu -x, či slovenského Refresheru, ktorý volí stredný rod ako preklad k zámenám they/them v angličtine. Zároveň však vraví, že cesta k inkluzivite v jazyku je rôznorodá a zrejme budeme vždy používať viacero jazykových prostriedkov naraz.

V rozhovore vysvetľuje, v čom je problematický návrh zákonom prikázať spisovnú slovenčinu, prečo záleží na tom, aby bol jazyk rodovo inkluzívny, a aké možnosti máme pri komunikácii napríklad o nebinárnych ľuďoch. A prezradí ti tiež, či je podľa nej reálne zjednotiť i a y.

Lucia Molnár Satinská. Zdroj: REFRESHER/Tomáš Gončár

V škole sme na slovenčine často mali písomku vyslovene z výrazov, ktoré si ľudia často mýlia, napríklad napadlo mi vs. napadlo ma. Ak to mýli veľa ľudí, nebolo by lepšie uznať to ako dvojtvar?Takéto debaty prebiehajú aj v jazykovednej obci. Časť hovorí, že ak vieme nájsť logické vysvetlenie, mali by sme to uznať a neoznačovať to za chybu. Chyba je, keď v nejakom páde nesedí koncovka, napr. idem do dome. Ale napadlo ma môže byť metafora, tá myšlienka ma prevalcovala, ohúrila ma, takže ma napadla. To si vieme predstaviť, môže to byť logické.

Je na to nejaké pravidlo, ako uznávate dvojtvary? Napríklad ak použijeme „napadlo ma“ v článkoch aspoň miliónkrát, tak to už bude platné, a teda aj spisovné?

Frekvencia určite hrá rolu, ale nestačí to na to, aby sa slovo dostalo do slovníka. Musí tam byť aj logické vysvetlenie.



A čo hovoríte na zjednotenie y a i?