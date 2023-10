KVÍZ: Vieš, čo znamená clout, slaying či ghosting? Zisti, ako dobre rozumieš slovníku gen Z

Trúfneš si na 12 z 12?

Možno si súčasťou gen Z a výrazy ako rizz, crush či catfish pre teba nie sú nič nové. A možno máš pocit, že už si príliš starý a slovníku dnešnej mládeže vôbec nerozumieš. Rovnako ako sa vyvíja a mení spoločnosť, mení sa aj jej slovník.

Slová, ktoré používali dnešní tridsiatnici počas svojich stredoškolských čias, sú pre gen Z archaizmami či dokonca historizmami. Kým predchádzajúca generácia používala slová ako hejter, WTF či LOL, gen Z priniesla svoje výrazy a slang.

Gen Z však neprináša iba nové slová a výrazy, ale aj množstvo skvelých nápadov. Mladí ľudia dokážu priniesť inovatívne riešenia, objaviť nevychodené cesty a ukázať aj nové pohľady.

