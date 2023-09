Luxusný let s domácim miláčikom za 10-tisíc eur? Firmu kvôli súkromným letom kritizujú ochranári

Britská letecká spoločnosť K9 Jets spustila nové lety. Odteraz môžeš luxusne cestovať aj so svojím štvornohým miláčikom.

Letecká spoločnosť K9 Jets, ktorá patrí manželskému páru z Birminghamu po novom lieta z Londýna do Dubaja. Za let, ktorý štvornohý miláčik strávi na kolenách svojho majiteľa, cestujúci zaplatí 8 166 libier (10-tisíc eur). „Manželia veria, že domáce zvieratá si zaslúžia cestovať v pohodlí a štýle spolu so svojimi majiteľmi,“ povedal pre denník The Guardian Adam Golder, spoluzakladateľ spoločnosti.

K9 Jets už prevádzkuje lety do New Jersey, Los Angeles, Frankfurtu, Paríža a Lisabonu.

View this post on Instagram A post shared by K9 JETS (@k9jets_)

Ochranári sú proti

Letecká spoločnosť sa od spustenia novej kampane stala terčom kritiky zo strany ochránarov životného prostredia. „Je to jasný dôkaz toho, že superbohatí ľudia sú schopní bezhraničnej lásky k zvieratám, čo mi napodiv dáva určitý pocit nádeje. Napriek tomu ma udivuje, že tí istí ľudia nie sú schopní spojiť sa s kolabujúcou prírodou okolo seba a spamätať sa,“ povedal Todd Smith, hovorca britskej aktivistickej skupiny Extinction Rebellion.