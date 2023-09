Scenáristi po 5 mesiacoch končia so štrajkom. Napíše umelá inteligencia scenár pre nové série The Last of Us a Stranger Things?

Hollywoodske odbory scenáristov WGA sa dohodli s producentami a konečne sa môže začať pracovať na nových seriáloch a filmoch.

Scenáristi zastúpených odbormi WGA (Writers Guild of America) v Hollywoode oficiálne ukončili štrajk. Po 148 dňoch tak môžu začať pracovať na nových filmoch, seriáloch a iných formátoch.

Definitívne sa dohodli so zástupcami producentov a štúdiami zastúpenými organizáciou AMTPT (Alliance of Motion Picture and Television Producers) a je jasné, či hollywoodske scenáre bude písať umelá inteligencia, či si scenáristi platovo prilepšia a aké ďalšie podmienky vybojovali.

The WGA reached a tentative agreement with the AMPTP. Today, our Negotiating Committee, WGAW Board, and WGAE Council all voted unanimously to recommend the agreement. The strike ends at 12:01 am. Check out our deal at https://t.co/c0ULMXhPL7. #WGAStrong pic.twitter.com/7z8kw9xI1p — Writers Guild of America West (@WGAWest) September 27, 2023

Čo okrem iného získali:

5% platobný nárast počas prvého roka zmluvy, 4% počas druhého a 3,5% počas tretieho

zväčšenie zdravotného a dôchodkového fondu

štúdiá nesmú tvoriť scenáre cez AI na nasledujúce tri roky

istejšiu prácu na seriáli a filme s lepšími podmienkami

výhodnejšie bonusy za opakované zhliadnutia seriálov a filmov na streamingových službách (takzvané residuals)

Zákaz AI a chatbotov

Štúdiá môžu na najbližšie tri roky, a teda počas trvania súčasnej zmluvy, využívať AI len na experimentálne účely a na rozvoj umelej inteligencie. Nemôžu používať scenáre tvorené umelou inteligenciou ani ňou nahrádzať scenáristov. Scenáristi však po dohode so štúdiami môžu umelú inteligenciu používať na uľahčenie svojej práce.

Witcher Zdroj: Netflix

Zmena „Writers room“

Zmení sa aj počet scenáristov pre seriál. Každý seriál môže mať troch skúsenejších scenáristov (showrunner, senior writer...) a ďalších, klasických scenáristov podľa počtu epizód. Ak má seriál šesť epizód, môže mať troch skúsených a troch pomocných scenáristov (celkovo 6).

Ak má seriál od šesť do dvanásť epizód, môže mať troch skúsených a piatich scenáristov (celkovo 8) a seriály, ktoré majú viac ako dvanásť epizód, už napíše minimálne šesť pomocných scenáristov a traja skúsenejší (celkovo 9). Štúdiá povoľujú aj to, aby jeden scenárista napísal celý seriál, nech je akokoľvek dlhý (napríklad White Lotus od HBO, ktorý celý píše sám autor Mike White).

The White Lotus (2. séria). Zdroj: HBO Max

Nové odmeny zo streamingu

Výrazne sa zmení aj vyplácanie takzvaných residuals, čo je v podstate bonusová výplata hercovi/scenáristovi/režisérovi či inému tvorcovi za to, že jeho film/seriál opakovane vysiela nejaká televízna stanica či streamingová služba. Po novom budú vyplácať odmeny za tituly špecificky vyrobené pre streamingové služby. Scenáristi tak napríklad dostanú bonus za to, že sú ich seriály One Piece od Netflixu či House of the Dragon od HBO úspešné a sleduje ich veľa divákov.

Avšak, scenáristi pre starší seriál Suits, ktorý sa nedávno dostal na Netflix a sledovali ho tam milióny divákov, bonusy nedostanú, keďže nešlo o originálnu produkciu Netflixu, ale štúdia USA Network. Ďalším príkladom sú seriály Breaking Bad či Better Call Saul.

Oba produkovala televízna spoločnosť AMC, a preto tvorcovia nedostanú od Netflixu žiadny bonus, aj keď tieto seriály na danej platforme sledujú milióny divákov. Bonusy sa tak týkajú len vlastnej produkcie, nie licencovaných produktov.

Zdroj: Netflix/AMC

Ako vypočítajú bonusy?

Bonusy budú vyplácať len pre seriály a filmy, ktoré musí navyše pozerať aspoň 20% všetkých predplatiteľov v USA, a to počas prvých 90 dní po premiére. Ako presne to vyrátajú?

Netflix má napríklad v súčasnosti v USA a v Kanade viac ako 75 miliónov predplatiteľov. Ak scenáristi Stranger Things či Netflixu chcú získať bonusy z residuals, musia splniť nasledujúce podmienky.

Príklad: Predplatitelia Netflixu v USA a Kanade odsledovali počas prvých 90 dní od premiéry nového seriálu až 70 miliónov hodín. Dajme tomu, že seriál mal 10 epizód dlhých 35 minút, takže dokopy trval 5,8 hodín. To ešte treba vydeliť počtom predplatiteľov v USA a Kanade (75 miliónov), takže (70 / 5,8) / 75 = 0/16 (16%). Netflix teda vypočíta, že seriál nesplnil 20% sledovanosť a bonusy nevyplatí.

Pre obľúbené seriály ako Sex Education, Squid Game, Stranger Things či Witcher to nebude až taký veľký problém, ale menej masovejšie seriály s takými požiadavkami môžu zápasiť.

Stranger Things – 4. séria. Zdroj: Netflix

Ďalšou podmienkou je, že výroba daného seriálu či filmu musí stáť aspoň 30 miliónov dolárov. Ak budú všetky tieto podmienky splnené, scenáristi dostanú bonus v hodnote od 9 do 16 400 dolárov za jednu seriálovú epizódu a 40 500 dolárov za celovečerný film. Platí to však len pre produkty vytvorené po dátume 1. 1. 2024, takže štúdiá nebudú spätne nič vyplácať.

Zlepšia sa aj základné platy pre scenáristov filmov pre streamingové služby. Za film s rozpočtom viac ako 30 miliónov dolárov dostanú 100 tisíc dolárov (18 % nárast) a bonusy (residuals) sa zvýšia o 26%.

Streamingové služby sa zaviazali poskytovať údaje o sledovanosti seriálov scenáristickým odborom (na verejnosť sa zrejme nedostanú a nevieme, do akej miery budú skutočne transparentné).

Odbory WGA zverejnili kompletnú sumarizáciu najdôležitejších bodov, kompletné zmluvy s každým detailom a aj detailný prehľad toho, čo scenáristi na začiatku požadovali, čo im bolo AMPTP ochotné dať a nakoniec, na čom sa dohodli.

Adam Conover je jeden z členov rady WGA. Ako píše v príspevku na sociálnej sieti X (predtým Twitter) nižšie, AMPTP im nakoniec vyhovelo v požiadavkách, pri ktorých dlhý čas tvrdili, že v žiadnom prípade neustúpia.

The details of the new Writers Guild contract are out. We won:

• Success-based residuals

• Strong limitations on A.I.

• Minimum writers room staffing

• Guaranteed compensation and 13-week minimums for Comedy/Variety writers in streaming

(cont)https://t.co/rI1pKWFh4u — Adam Conover (@adamconover) September 27, 2023

These are essential protections that the companies told us, to our faces, that they would NEVER give us. But because of our solidarity, because they literally cannot make a dollar without us, they bent, then broke, and gave us what we deserve. WE WON. — Adam Conover (@adamconover) September 27, 2023

Druhý najdlhší štrajk hollywoodskych scenáristov (v roku 1988 trval štrajk 153 dní) v histórii sa končí (aj keď nie úplným) víťazstvom pre scenáristov, ktorí pre seba dokázali vybojovať férovejšie podmienky. Na rade je ukončenie štrajku hercov zastúpených odbormi SAG-AFTRA. Keď sa to AMTPT podarí, znovu sa začnú nakrúcania filmov a seriálov.