Hviezda Game of thrones žaluje manžela, nechce jej dať dcéry. Joe Jonas žiada striedavú starostlivosť

Joe Jonas po štyroch rokoch manželstva požiadal začiatkom septembra o rozvod..

Sophie Turner žaluje partnera Joe Jonasa. V apríli tohto roka sa oficiálnym trvalým bydliskom ich detí stalo Anglicko, pričom v herečkinej žalobe sa uvádza, že ich jej manžel „neoprávnene zdržiava“ v New Yorku. Hviezda seriálu Hra o Tróny žiada ich návrat domov, vyplýva to zo súdnych dokumentov, ktoré získala CNN.

Slávna dvojica sa po štyroch rokoch manželstva prekvapila žiadosťou o rozvod, ktorú podal Jonas začiatkom septembra tohto roka. Herečka tvrdí, že sa o žiadosti zo strany jej bývalého dozvedela z médií. Zdá sa, že podobne ako aj iné rozvody, ani ten ich sa nezaobíde bez komplikácií.

Joe sa mal podľa informácií o ich dve dcéry starať počas turné s jeho skupinou The Jonas Brothers. So Sophie tak boli dohodnutí, pokým okna pracovala na novom seriály. Tento mesiac, keď sa s deťmi podľa vzájomnej dohody plánovala vrátiť do Anglicka, ju však jej bývalý manžel odmietol.

„Joe a Sophie sa stretli v nedeľu v New Yorku, keď prišla za deťmi. Odvtedy sú s ňou,“ uviedol zástupca bývalého manžela vo štvrtkovom vyhlásení pre CNN. „Joe mal zo stretnutia dojem, že pár dospel k dohode, že budú priateľsky spolupracovať na spoločnej výchove ich detí. Želá si, aby Sophie prehodnotila svoj prísny právny postoj. Jeho jediným záujmom je dobrý život ich detí,“ dodal.

Ešte pred rozvodom sa pár mal dohodnúť, že sa usadia v Anglicku. V žiadosti sa tiež uvádza, že obe deti sú „plne zapojené a integrované do všetkých aspektov každodenného a kultúrneho života“ v Anglicku. V decembri tohto roka malo tiež prísť k uzavretiu zmluvy o kúpe nového domu.

Zástupca Joe Jonasa má v situácii jasno a podľa neho má byť výchova striedavo u matky v Anglicku a u otca v New Yorku. „Joe bojuje o spoločnú výchovu, aby sa rovnako angažovala matka aj otec. Samozrejme, nevadí mu ani to, že budú vychovávané v USA aj v Spojenom kráľovstve. Deti sa narodili v USA a strávili tam prevažnú väčšinu svojho života. Sú americkými občanmi,“ dodal.