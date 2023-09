4. séria Sex Education začala výborne. Vďaka seriálu sa od Netflixu nebudeš vedieť odtrhnúť

Videli sme prvé tri epizódy zo štvrtej série Sex Education. Udržal si seriál kvalitu?

Sex Education je po dvoch rokoch späť na Netflixe. Z poslednej série sme zatiaľ videli štyri epizódy a cítime, že sa vraciame v čase späť k predošlým sériám. Opäť sme totiž namotaní a nevieme odolať tlačidlu „ďalšia epizóda“. Tvorcovia seriálu sa spoľahli na to, čo funguje a okorenili to ďalšími zaujímavými príbehmi a postavami.

Mali na to dostatok priestoru, keďže študenti zo „sexuálnej školy“ Moordale prestúpili na inú univerzitu. Spoznávajú tam nových študentov a zvykajú si na netradičnú školu plnú pochopenia a inkluzivity.

Neprestúpili tam však všetci. V štvrtej sérii nie sú postavy, ako Ola, Olivia, Lily, Anwar či učitelia Colin a Emily. Nikto z nich nám ale nechýba, keďže príbehy ich postáv tvorcovia dostatočne uzatvorili a keby sa ich snažili rozvíjať ďalej, asi by to bolo iba na škodu. Je super, že sa nebáli odstaviť obľúbencov fanúšikov, aby tým zbytočne nenaťahovali dej.

V štvrtej sérii sa tak môžu venovať postavám, ktoré to potrebujú viac. K stáliciam pribudli aj nové postavy, prevažne z LGBTI+ komunity. Zatiaľ však máme dojem, že sú tam len preto, aby divákov viac zoznámili s LGBTI+ hodnotami a ľuďmi, s procesom tranzície a podobne.

Pre identitu seriálu je to podstatné, ale zatiaľ z tam nevidieť dostačujúce príbehové pozadie. Profituje z toho aspoň Erik, konečne si našiel viac kamarátov, ktorí mu rozumejú spôsobom, aký Otis nikdy nepochopí.

On sám má pritom problémov nad hlavu. Vzťah na diaľku s Maeve im vôbec nefunguje a v novej škole čelí veľkej výzve v podobe tamojšej sexuálnej terapeutky O. Otis musí navyše svoju pozornosť upriamovať aj smerom k rodine, keďže mu vyrastá malý braček bez otca a jeho matka Jean to nezvláda.

Jej partner Jakob dej opustil, no je možné, že sa na konci vráti. To, že by opustil Jean a nechal ju vychovávať dieťa samé sa, podľa nás, k jeho charakteru nehodí.

Maeve popri tom všetkom pokračuje v štúdiu v USA, kde jej kariéru spisovateľky mentoruje nový učiteľ a skúsený spisovateľ Molloy (Dan Levy zo seriálu Schitt’s Creek). Našťastie, nejde o typické mentora v škole, ktorý je klišé a neustále pomáha žiakom.

Tvorcovia ho spracovali celkom originálne, takže nie je jasné, aký je jeho cieľ a poteší, že sa celý jeho svet nekrúti iba okolo Maeve. Inými slovami, existuje, pretože je samostatnou postavou a nielen ako príbehové premostenie pre Maeve.

Prvá časť štvrtej série je trochu slabšia, ale ďalšie dve už naštartovali zaujímavé dejové línie. Každá z postáv prežíva unikátnu situáciu a baví nás sledovať, ako sa vyvíjajú ich životy. Ak to takto pôjde ďalej, Sex Education odíde na vrchole.