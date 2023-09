VIDEO: Takto bude vyzerať prequel fimov Hunger Games. Do kín príde už o dva mesiace

Film vychádza z rovnomenného románu z roku 2020.

Spoločnosť Lionsgate uverejnila sľubný trailer k prequelu filmov Hunger Games s podtitulom The Ballad of Songbirds & Snakes. Ústrednou postavou filmu bude mladý Coriolanus Snow, ktorý je poslednou nádejou pre svoju ťažko skúšanú rodinnú dynastiu. Prequel bude režírovať Francis Lawrence, ktorý sa podpísal aj pod ostatné tri filmy série.

Vo filme si po boku známej Hunter Schafer z Euphorie a najnovšej predstaviteľky Snehulienky Rachel Zegler, zahrá aj Peter Dinklage.

„Keďže visí Snowov osud na vlásku, spojí sa s Lucy Grayovou, aby zvýšil svoju šancu na úspech. Bojujúci so svojimi inštinktmi pre dobro aj zlo, sa vydáva na preteky s časom, aby prežil a odhalil, či sa nakoniec stane Spevavým vtákom alebo Hadom,“ píšu tvorcovia filmu.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes vychádza z rovnomenného románu Suzanne Collinsovej z roku 2020. Dej filmu sa odohráva 64 rokov predtým, ako sa Katniss Everdeenová prihlásila do Hunger Games. Celosvetovú premiéru bude mať film v piatok 17. novembra.