KVÍZ: Miesto plné lásky a nečakaných zvratov. Ako dobre poznáš tretiu sezónu Love Island?

Tretia séria Love Island Česko & Slovensko na Voyo už naplno beží. Sleduješ ju aj ty? Tak si poď otestovať svoje znalosti o tejto najhorúcejšej zoznamovacej šou.

Hoci nás leto už opustilo, horúcu atmosféru cíti každý, kto pozerá Love Island. Tretia séria vzrušujúcej zoznamovacej šou totiž beží naplno na televíznych obrazovkách a streamovacej službe Voyo. V letnej vile to opäť „iskrí“ a nechýbajú ani nečakané zvraty a búrlivé drámy.

V posledných epizódach poodchádzali niektoré pôvodné „srdiečka“ a prichádzajú noví sexi „bombshells“ pripravení nájsť si lásku na celý život. Pred nami je ešte niekoľko desiatok častí a nikdy nevieš, čo sa môže zomlieť. Príkladom je návrat obľúbeného „čarodejníka Harryho“, ktorý sa vrátil za svojou milovanou Adrianou.

Zdroj: Voyo

„Srdiečka“ si naďalej užívajú luxusný relax, bazény a „instagramové“ zóny. Skrátka neóny, palmy, leto, všade, kde sa pozrieš. „Love Island ako licencovaná show má svoje jasne stanovené pravidlá, aj čo sa týka vizuálnej estetiky. Pre každý rok vychádzajú pravidlá, aktualizácie noviniek, katalóg farieb atď.,“ vysvetľuje Samo Jaško, kreatívny producent šou Love Island Česko & Slovensko.

Samuel Jaško ďalej vysvetľuje: „A my sa vždy, samozrejme, inšpirujeme novými zahraničnými verziami, plus pridávame vlastné nápady, a tak celá estetika Love Island Family vzniká. Patríme do nej. Máme tiež veľmi šikovného architekta, ktorý svojimi kreatívnymi nápadmi niekedy prekvapí aj sám seba.“

Zdroj: Voyo

Vila sa každou sezónou mení. „Hovoriť o štvrtej sérii Love Islandu je nateraz predčasné. Ak sa však rozhodneme pre ďalšiu sériu, myšlienka novej destinácie bude určite na stole,“ prezrádza ďalej kreatívny producent.

Síce sa tretia sezóna ešte neblíži ku koncu, ak by si mal záujem nájsť si lásku svojho života a zúčastniť sa v tejto šou, sú tu isté kritéria, ktoré musíš spĺňať. Predsa len, na Love Island sa nedostane len tak hocikto. Tak ak zvažuješ svoju účasť, čítaj ďalej.

Nájdi si aj ty svoju polovičku. Sú tu ale isté podmienky. Zdroj: Voyo

O tom hovorí ďalej aj Samo Jaško: „Je to presne tak. Nedostane sa tam hocikto. Človek, ktorý chce ísť na Love Island, totiž musí byť single, ideálne ak chronicky zlyháva vo vzťahoch a hľadá lásku. Vtedy je to ten správny kandidát.“

Čiže, logicky, ak máš vzťah, nech ťa ani nenapadne posielať prihlášku. „Potom už len pár takých drobností: musí to byť výrazný a zaujímavý charakter a musí sa o seba starať,“ pokračuje kreatívny producent.

Zaujíma ťa „behind the scenes“ z Love Island?

Ako správna reality šou, aj Love Island sa snaží zachytávať aktuálne dianie vo vile. Kamery sú skoro na každom rohu, či už účastníci spia alebo nie. „Kamery bežia nonstop, to je systém snímania na Love Island. Vidíme a niekedy žiaľ, počujeme úplne všetko,“ so smiechom dodáva Samo Jaško.

Drámy, horúce momenty a zábavné súťaže. Toto všetko vidia diváci na obrazovkách. Ale čo sa deje v zákulisí? Zdroj: Voyo

„My sme vzťahová show, takže samozrejme, že dochádza ku konfliktom. Niekedy sa trecie plochy zapália a lietajú iskry, ohníčky na jednu aj na druhú stranu. Ale konflikt, za ktorý by sme sa hanbili my, alebo účastníci našej show, nikdy nenastal. Naši účastníci vedia, ako s ním pracovať, majú sebadisciplínu a vedia sa ovládať,“ ubezpečuje Samo Jaško, na otázku, či nastal niekedy vo vile vážny konflikt, ktorý sa nemohol dostať na obrazovky.

Pokiaľ si aktívne sledoval dianie posledných epizód Love Island, isto vieš, na čo všetci čakali. Nemožné sa stalo možným a obľúbený účastník Lu dal veľký „comeback“. Prečo sa to ale stalo? „Recept na úspešnú show, si necháme pre seba, ale, samozrejme, pracujeme vždy so všetkými možnými verziami, pretože Love Island je ako divoká rieka a my iba usmerňujeme jej tok,“ zakončuje odpovede Samo Jaško, kreatívny producent šou Love Island Česko & Slovensko.