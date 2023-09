GTA V vyšlo presne pred 10 rokmi. Ako v Rockstar vytvorili také majstrovské dielo a prečo nikdy nevyšlo príbehové DLC?

GTA oslavuje 10. výročie, a tak sme sa pozreli do zákulisia jej výroby a kontroverzného vydania.

Rockstar Games bolo v roku 2008 na vrchole. GTA IV zbúralo všemožné rekordy vrátane toho pre najúspešnejšie vydanie zábavného produktu v histórii. Počas prvého dňa predali 3,6 miliónov kópií a zarobili tak viac ako 310 miliónov dolárov. Vývojári zo štúdia Rockstar North, ktoré stojí za všetkými titulmi zo série GTA, pritom vedeli, že sa im rysuje ďalší klenot.

Popri tom, ako robili na dvoch príbehových rozšíreniach, pomáhali sesterskému štúdiu Rockstar San Diego (Red Dead Revolver, Midnight Club) s vývojom ich najambicióznejšieho titulu Red Dead Redemption, ktorý si vyžadoval pomoc všetkých štúdií Rockstar Games. Rockstar Games totiž zastrešuje deväť štúdií po celom svete, ktoré pracujú na viacerých sériách súbežne. Na veľkých projektoch, ako Red Dead či GTA pracujú úplne všetci.

Zdroj: Rockstar Games

Red Dead Redemption si pri vydaní v roku 2010 vyslúžilo nadšené recenzie a veľké množstvo predajov (5 miliónov kópií za 3 týždne), takže sa všetky štúdiá mohli naplno pustiť do vývoja GTA V. To vyšlo 17. septembra 2013 na Xbox 360 a PS3. V priebehu prvého dňa sa predalo 11 miliónov kópií a hra zarobila 800 miliónov dolárov. Do šiestich týždňov poslalo Rockstar do obchodov 29 miliónov kópií hier a prekonali celkové predaje GTA IV.

GTA pri vydaní zlomilo všetky možné rekordy

GTA 5 v tom roku ovládlo rebríček najlepšie predávaných hier a do dnešného dňa z neho nezmizlo. GTA V je každý mesiac medzi TOP 10 najpredávanejšími hrami na každej platforme. Ako je to možné, keď väčšina hier z TOP 10 vypadne už po mesiaci-dvoch od vydania?

A ako je možné, že Rockstar predal už viac ako 185 miliónov kópií, a to aj napriek tomu, že hra nie je dostupná na konzole Nintendo Switch (tej sa predalo už viac ako 130 miliónov kusov)? Ako sa GTA V stalo 2. najpredávanejšou hrou v histórií (viac sa predáva len Minecraft – 240 miliónov kópií) a najúspešnejším zábavným produktom v histórii ľudstva?

Zdroj: Rockstar Games

Vývoj sa začal ešte pred vydaním GTA IV

Dôvodov je samotná kvalita hry, na ktorej štúdio Rockstar North začalo pracovať ešte pred vydaním GTA IV. V prípade veľkých hier je normálne, že posledný rok pred vydaním do nich už vývojári nič nepridávajú, len opravujú chyby, upravujú animácie a robia všetko pre to, aby ich čo najlepšie optimalizovali.

Zatiaľ čo väčšina štúdia pracovala na dokončení GTA IV, v Rockstar North sa tak vytvorila skupina vývojárov a dizajnérov, ktorí vymýšľali koncept ďalšieho GTA, jeho základné herné mechanizmy a príbeh. Popri dokončovaní príbehových rozšírení pre GTA IV (2009 a 2010), Red Dead Redemption (2010) a Max Payne 3 (2012) sa všetkých deväť štúdií Rockstar Games pustilo do GTA V.

Na hre pracovalo viac ako 1 000 vývojárov v rámci štúdií Rockstar a množstvo ďalších prostredníctvom outsourcovaných firiem. Štúdio na výrobu a propagáciu titulu minulo viac ako 265 miliónov dolárov, čo z GTA V robilo v tom čase najdrahšiu videohru vôbec. Prečo na GTA V muselo pracovať oveľa viac vývojárov ako na predošlých tituloch?

„Kedysi malo auto päť častí a bolo hotové. Teraz má len skladacia strecha na aute 15 dielov. V hre je desaťkrát toľko detailov, takže potrebujeme aj desaťnásobne viac ľudí.“, povedal šéf štúdia Rockstar North Andy Stemple v rozhovore pre Inside ešte v roku 2013. Odvtedy sa úroveň detailov vo videohrách niekoľkonásobne posunula, takže na hrách robí ešte viac ľudí.

Zdroj: Rockstar Games

GTA III potrebovalo 6 výtvarníkov, GTA V už stovky

Dobrým príkladom je Aaron Garbut, ktorý pracoval na GTA III ako jeden zo šiestich výtvarníkov. Na GTA V už ako šéf oddelenia dohliadal na 150 výtvarníkov. (šéfoval aj desiatkam ďalších z iných pobočiek Rockstaru).

Viditeľne sa to podpísalo na kvalite vizuálu. Vývojári z Rockstar Games dokázali na zastaraných konzolách PS3 a Xbox 360 vydať graficky, vizuálne a technicky vycibrenú, ambicióznu a ohurujúcu hru (sám šéf Rockstaru povedal, že v jeho očiach je to next-gen hra na old-gen konzolách).

Rockstar pre túto generáciu konzol vydalo až tri obrovské hry – GTA IV, Red Dead Redemption a Max Payne 3, takže dokázali z jej hardwarových komponentov vyžmýkať maximum.

Hry na konci konzolového cyklu vyzerajú oveľa lepšie ako na ich začiatku, a to aj od rovnakých, špičkových vývojárov (napríklad Uncharted 1 versus The Last of Us od štúdia Naughty Dog). Vývojári sa totiž počas rokov naučia lepšie pracovať s technickými limitáciami konzol.

Na začiatku bolo mesto

Ako sa vlastne začína vývoj hry ako GTA? Hlavní dizajnéri a tvorcovia najprv vytvoria mapu podľa toho, do akého mesta chcú titul zasadiť. Vývojári si vybrali Los Angeles, podľa ktorého už vytvorili Los Santos v GTA San Andreas. Avšak, Los Santos v GTA V je oveľa komplexnejšie, hustejšie obývané a väčšie mesto, ktoré autentickejšie odzrkadľuje Los Angeles vrátane jeho kultúrnych pamiatok a najslávnejších častí.

Zdroj: Rockstar Games

Rockstar tak vyslalo desiatky vývojárov do Los Angeles, aby urobili fotky, videá a zmapovali mesto do čo najmenšieho detailu. Pozerali sa aj na topografické snímky, aby lepšie pochopili systém ciest a verejnej dopravy. Dôležitým referenčným materiálom boli aj nástroje, ako napríklad Google Maps, ktoré im uľahčili prácu.

Po vytvorení mesta museli tvorcovia vymyslieť postavy a dať im také príbehové pozadie, ktoré by korešpondovalo s ich cieľmi. Tvorcovia z Rockstar skúšali mať troch hrateľných protagonistov už pre GTA: San Andreas na PS2, no technické limitácie im to neumožnili.

Zdroj: Rockstar Games

Keď spoločnosti PlayStation a Xbox odhalili konzoly novej generácie PS3 a Xbox 360, vývojári z Rockstar už naplno vyvíjali GTA IV, takže nemohli prekopať celý koncept hry. Sčasti si tak rozličné vnímanie príbehu vyskúšali aspoň v príbehových rozšíreniach pre GTA IV. Hráčom sa ten koncept zapáčil, a tak Rockstar pre GTA V vytvorilo ambiciózny systém troch hrateľných postáv, medzi ktorými sa mohli hráči ľubovoľne prepínať.

Okrem prepojeného hlavného príbehu to pomáhalo formovať pocit, že tieto postavy žijú svoje životy nonstop a nielen vtedy, keď ich hráč ovláda. Dizajnéri pre posilnenie tohto virtuálneho života vytvorili viac ako stovku naskriptovaných situácií, ktoré ukazovali náhodné životné situácie a momenty, keď sa prepli z jednej postavy na druhú. Tie najvtipnejšie nastali pri prepnutí na sociopata Trevora.

Najdetailnejší otvorený svet vo videohrách vôbec

GTA V bolo oveľa detailnejšie, robustnejšie a ponúkalo hráčom desiatky rôznych aktivít, vedľajších misií a minihier. Mal to byť jeden z najživších, najprepracovanejších a najkrajších otvorených svetov v histórii videohier.

Očakávania hráčov boli preto obrovské. Ťažko odhadnúť, či existuje hra, ktorú pred vydaním sprevádzal väčší hype. Hráči hltali každý jeden záber a analyzovali každý jeden trailer.

Rekordné predaje

Keď hra konečne vyšla, analytici sa škrabali po hlavách. Nikto nepredpokladal, že zbúra toľké rekordy. Už asi málokto očakával, že sa z GTA V stane najúspešnejší a najzárobkovejší zábavný produkt v dejinách ľudstva.

Tržby z hry sú od roku 2013 na úrovni viac ako 8 miliárd dolárov. Zaujímavé je, že vynímajúc rok 2013, Rockstar predal najviac kópií GTA V v roku 2020, 7 rokov po jej vydaní.

Zdroj: Rockstar Games

Vydanie sprevádzali kontroverzie

Vydanie GTA V však sprevádzali aj nepríjemné kontroverzie. V jednej z misií museli hráči mučiť istého muža, aby sa dostali k potrebným informáciám. Tieto scény boli pre niektorých hráčov a recenzentov až príliš násilné a nepríjemné, pričom si „vyslúžili“ aj kritiku politikov.

Ďalšou výraznou kritikou bolo upriamenie pozornosti na mizogýnne zobrazenie žien v hre. Reportér herného magazínu VG247 napísal, že ženy sú v tej hre iba na to, aby mali sex, aby ich muži mlátili, aby nakupovali, aby potrebovali záchranu a aby boli celkovo neužitočné.

Hra čelila aj kritike LGBTI komunity pre nevhodné, transfóbne vtipy a narážky. Tvorcovia si chybu priznali a pri vydaní nových verzií pre Xbox Series X/S a PS5 väčšinu z nich odstránili.

GTA V sa aj po 10 rokoch každý mesiac a každý rok dostáva do rebríčku TOP 10 najlepšie predávajúcich sa hier naprieč všetkými platformami po celom svete. Napríklad v minulom roku sa zaradila k najhranejším a najpredávanejším hrám na Steame. V Európe bola 4. najlepšie predávanou hrou roka naprieč všetkými platformami a v USA ide o najpredávanejšiu hru za posledných 10 rokov (ako z hľadiska tržieb, tak kusov).

Zdroj: Rockstar Games

Na PlayStation Store bola za rok 2022 5. najpredávanejšou digitálnou hrou vôbec. Medzi májom a augustom 2023 predal Rockstar viac ako 5 miliónov kópií GTA V. Mnohí sa teda pýtajú: „kto si ešte stále kupuje GTA V“?

Niektorí hráči hru vlastnia na viacerých platformách (PC, PS3, PS4, PS5, Xbox). Argument, že GTA V pri 185 miliónových predajoch už musel hrať každý tiež neobstojí, pretože každým rokom sa zvyšuje počet hráčov na celom svete, nehovoriac o tom, že sa stále rodia nové deti, ktoré po hre môžu siahnuť.

Ide o evergreenový titul. Keď si bežní hráči kupujú konzolu, respektíve ju svojím deťom kupujú rodičia, väčšinou si k nej vyberú tituly ako FIFA, Call of Duty či GTA.

GTA Online zmenilo hru

Veľa hráčov si zase kupuje Premium verziu hry pre Online režim, vďaka ktorej získavajú veľa výhod do multiplayeru. GTA Online je obrovským lákadlom. Pri vydaní bol tento režim veľmi slabý a čelil kritike pre technické chyby a málo obsahu. Veľkým bodom kritiky bolo aj takzvané zakomponovanie mikrotransakcií prostredníctvom takzvaných Shark Cards.

Zdroj: Rockstar Games

Hráči si za reálne peniaze môžu kupovať peniaze do hry, ktoré môžu minúť na oblečenie, zbrane, autá, domy a podobne. Vývojári hru nadizajnovali tak, že ak si hráč chcel kúpiť niečo drahé, no nemal trpezlivosť stráviť desiatky až stovky hodín plnením stereotypných misií, hra ho „donútila“ investovať do mikrotransakcií.

Úspech GTA Online znamenal aj to, že vývojári nemali toľko času na singleplayerové rozšírenia. Zatiaľ čo ich predošlé hry ich dostali (GTA IV dostalo dve a Red Dead Redemption jedno), GTA V nedostalo žiadne. Dizajnér hry Imran Sarwar v rozhovore pre Game Informer prezradil, že nebyť Online, hra by dostala singleplayerové rozšírenie. Toho sa však hráči nikdy nedočkali, a tak musia čakať na vydanie GTA VI, ktoré by mohlo vyjsť už v roku 2024 či 2025.

Príchod GTA VI

Nebyť obrovského úspechu Online, vďaka ktorému Rockstar a vydavateľ Take-Two zarábajú ročne stovky miliónov dolárov, GTA VI by s najväčšou pravdepodobnosťou vyšlo už dávno. Vývojári by mali viac času na jeho vytvorenie a vydavateľ by bez tržieb z GTA Online potreboval ďalší zdroj príjmu.

Všetci si môžu byť istí, že keď vyjde GTA VI, zlomí všetky možné rekordy predajnosti. Nijakej hre sa však už zrejme nepodarí predať 200 miliónov kópií, k čomu sa GTA V dostane zrejme už budúci rok.

Zaujímavosť na záver: Shawn Fonteno (Franklin z GTA V) je bratrancom Younga Maylaya (CJ zo San Andreas).