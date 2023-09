Ako vyzerá tréningový režim Miley Cyrus? Takto si „twerkujúca kráľovná“ vypracovala svoje sexy telo

Bývalá predstaviteľka Hannah Montany miluje nové formy tréningov, ale nedá dopustiť ani na starú dobrú jogu.

Či už si zanietený fanúšik Miley Cyrus, alebo túto speváčku len letmo eviduješ, zrejme ti neuniklo, že „ex Hannah Montana“ je poriadne vysekaná. Jej spevácke vystúpenia sú plné energie a sexepílu. Speváčka z Nashvillu rada zdôrazňuje svoje vypracované krivky (najmä pri jej obľúbenom twerkovaní) a brucho, pre ktoré sú iné ženy ochotné zabíjať.

O to prekvapivejšie je, že bývalá Disney hviezda sa fitnescentrám údajne vyhýba. Namiesto dvíhania činiek preferuje posilňovacie cviky s vlastnou váhou. Jej dlhoročnou vášňou je Ashtanga joga, ktorú vraj cvičí dve hodiny denne, šesť dní v týždni.

Tento druh jogy patrí medzi tie najnáročnejšie. Je veľmi dynamická a na jej zvládnutie treba lepšiu kondíciu aj silu. Perfektné vykonanie pozícií si vyžaduje dlhé roky praxe.

„Lekcie Ashtanga jogy niekedy nebývajú úplne inšpiratívne. Inštruktorka hovorí: ‚Nebojte sa, bude vám to trvať len 10 rokov‘ a ja na to: ‚Počkať, čože?‘ Tak dlho trvá, kým sa naučíte určité pozície,“ povedala Miley v roku 2021 v relácii Jimmyho Fallona.

V nedávnom rozhovore pre Vogue tiež prezradila, že miluje posilňovanie s TRXom aj pomerne nový typ cvičenia ViPR. Ide o funkčný tréning so záťažou, ktorý sa zameriava na konkrétne svaly, fascie, nervy, kožu aj iné systémy tela. Podľa trénerov zlepšuje rovnováhu, obratnosť a dynamickú silu.

Za sexy krivky vďačí pilatesu

Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou speváčkinho života je už od roku 2013 pilates. Pre magazín Harper's Bazaar prezradila, že v určitom období svojho života ho cvičila 30 minút každý deň. Najväčší dôraz kladie práve na svoj six-pack. Doma si dokonca zriadila svoje vlastné pilates štúdio.

Miley zvykne fyzickú aktivitu spájať aj so spevom, aby zvýšila výdrž a kapacitu pľúc. Na Instagrame v minulosti zverejnila videá, ako spieva pri behaní na páse. Od operácie hlasiviek v roku 2019 tiež zvykla pri spievaní drepovať – vraj jej to pomáhalo urýchliť ich regeneráciu.

Malý náhľad do jej workoutovej rutiny sme mohli vidieť v hudobnom klipe k megahitu Flowers. V ňom Miley Cyrus vylieza z bazéna a robí sériu cvikov, medzi ktorými sú napríklad výpady s gumou, „Spiderman“ kliky, angličáky či mostík na posilnenie sedacích svalov. Niektorí fitnessáci zašli tak ďaleko, že na základe tohto videa vytvorili celý tréningový plán.

Hoci speváčku veľa ľudí prosí, aby im dala tipy, ako cvičiť a stravovať sa, Miley to odmieta. „Mohla by som uvádzať takú komediálnu reláciu: Ahojte, som Miley a nemôžem vám povedať, ako jesť a aké brať doplnky výživy, lebo som nevidela vaše výsledky krvných testov,“ povedala sarkasticky pre Vogue.

Vegánstva sa musela vzdať

Miley vo všeobecnosti rada experimentuje, čo neplatí len pri cvičení, ale aj strave. Práve prísny stravovací režim je asi najväčším „tajomstvom“ jej úspechu.

Popová hviezda dlhé roky konzumovala striktnú vegánsku stravu. Ako však uviedla v podcaste „Joe Rogan Experience“, časom musela zaradiť aj ryby, pretože bola silno podvyživená a mala pocit, že jej „poriadne nefunguje mozog“. Z jedenia rýb sa vraj cítila veľmi previnilo, ale táto zmena jej napokon výrazne zlepšila zdravotný stav.

Miley Cyrus má okrem toho intoleranciu na laktózu a lepok. O to viac si musí dávať pozor na to, čo dá do úst. „Nerobím to preto, aby som schudla, ale aby som bola zdravá,“ odkázala dávnejšie ľuďom, ktorí ju podozrievali z anorexie.