Japonská Godzilla sa vracia ku vražedným koreňom. Krutá Godzilla s hollywoodskym rozpočtom navždy zmení hru

Nový trailer na japonský blockbuster Godzilla: Minus One sľubuje dosť odlišný zážitok, než aký divákom prináša hollywoodsky jašter.

Godzilla: Minus One je japonský blockbuster, ktorý sa na Godzillu pozerá ako na monštrum, ktoré dorazí na pobrežie Japonska a začne tam vyčíňať ako prírodná katastrofa. Táto Godzilla sa s ľuďmi nekamaráti. Zabíja nevinných na tisícky, rozhadzuje domy, lode, autá do vzduchu a zašľapuje deti. Pre túto Godzillu sú ľudia hmyz.

Film sa odohráva po druhej svetovej vojne, keď sa Japonsko ešte len dáva dohromady po devastujúcej prehre. Do toho sa musia vysporiadať s obrovským jašterom, ktorý sa nedá kontrolovať a zabíja všetko, na čo sa pozrie.

Snímka vyzerá veľkolepo a zdá sa, že tvorcovia na jej výrobu minuli toľko peňazí, čo bežné hollywoodske blockbustery, takže to zrejme bude veľkolepé sci-fi. Do kín sa film dostane koncom roka, no slovenskú premiéru ešte žiadny distribútor neohlásil.