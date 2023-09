Slovenka Katka žije v Ríme: Malý dvojizbák stojí 900€ mesačne, no niektoré služby sú oveľa lacnejšie ako v Bratislave (Rozhovor)

Jej začiatky v Ríme boli náročné. Prvý byt hľadala asi pol roka, nikto nevedel po anglicky a problém bol aj s plesňou.

Katarína Taliansko vždy milovala, pravidelne tam cestovala a snívala o tom, že raz s ním svoju prácu prepojí. Keď dala výpoveď, aby sa naplno začala venovať svojmu dovtedy len hobby, už jej takmer nič nestálo v ceste. Najskôr to išla vyskúšať na štyri mesiace a následne sa rozhodla nájsť si v Ríme nájom. Život v Taliansku miluje, no vníma aj mnoho nedostatkov. „O to viac sa však vždy teším na Slovensko a viac si vážim, čo všetko doma máme. Čo mi v Ríme najviac prekáža, je ľahostajnosť Talianov voči životnému prostrediu,“ hovorí Katka.

Rodáčka z Bratislavy žije v Ríme so svojím snúbencom. Ak sa zaujímaš o módu, môžeš ju poznať pod instagramovým menom Lesaluka. Jej prácou je online predávanie vintage kúskov, ktoré hľadá v talianskych secondhandoch. Projekt Lesaluka je jej vysnívaný projekt, ktorý založila koncom roka 2019 z lásky k móde a životnému prostrediu. Prináša ľuďom vintage a secondhandovú módu v nadčasovom dizajne z vysokokvalitných prírodných materiálov, ako je hodváb, kašmír a ďalšie typy vlny, ľan a iné prírodné materiály. Snaží sa pre zákazníkov vybrať to najlepšie z dostupného.

V rozhovore opísala, ako sa jej žije vo „večnom meste“, ako je finančne náročné začať život v Ríme, čo je oveľa lacnejšie ako v Bratislave, čo ju na Talianoch nemilo prekvapilo a naopak, čo na Taliansku miluje. Prezradila aj miesta, ktoré pri návšteve Ríma určite nemôžeš vynechať.

Zdroj: Lesaluka

Ako spomínaš na svoje začiatky v Ríme, čo bol možno pre teba najväčší problém?

Začiatky boli veľmi náročné. Už len nájsť si prvý byt nám trvalo asi pol roka. Každý deň som pozerala inzeráty a obvolávali sme „realitky“. Nikto nevedel po anglicky a nikto sa nikdy neozval, aj keď to sľúbil. Nakoniec sa nám podarilo nájsť jeden byt, no majiteľka zamlčala plánovanú rekonštrukciu domu a problémy s plesňou na stenách, ktorá sa začala objavovať a rozširovať chvíľu po nasťahovaní. A tak sme si po mesiaci začali hľadať druhý byt. Výpovedná lehota sa končila a my sme stále nič nemali.