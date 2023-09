Hayao Miyazaki nakrútil svoj posledný animák, nádherný príbeh o chlapcovi, ktorý sa vyrovnáva so smrťou matky

O čom bude posledný film japonskej režisérskej legendy a aké má hodnotenia?

Legendárny režisér Hayao Miyazaki nakrútil po 10 rokoch nový film. Volá sa The Boy and the Heron (originálny japonský názov je How Do You Live) a podľa jeho slov už bude naozaj posledným filmom v kariére. Tvorca nezabudnuteľných animovaných počinov ako Cesta do fantázie, Princezná Mononoke, Môj sused Totoro a mnohých ďalších nakrútil citlivý a emotívny príbeh o tom, ako sa ľudia môžu vyrovnávať so smrťou.

Tvorcovia doteraz o príbehu veľa neprezradili. Snímka vyšla v Japonsku bez toho, aby ju štúdio spropagovalo čo i len jediným obrázkom. Diváci teda vôbec nevedeli, ako bude film vyzerať a o čom bude.

Japonská premiéra bola začiatkom roka, a tak sa zahraniční distribútori pripravujú na vydanie snímky prvým trailerom, ktorý divákom napovie, čo môžu od Herona čakať. The Boy and Heron má zatiaľ na Rotten Tomatoes osem recenzií. Všetky sú pozitívne a dovedna majú priemerné hodnotenie 9,5/10. Očividne sa diváci môžu pripraviť na ďalší nezabudnuteľný film od Hayaa Miyazakiho. Či sa dostane aj do slovenských kín, nie je známe.