FOTO: Pes ušiel z domu na koncert Metallici. Z hľadiska si užíval obľúbený song Master of Puppies, píše kapela

„Je to legenda, má dobrý vkus na hudbu“, píšu ľudia.

Metallica na poslednom koncerte na štadióne SoFi v Kalifornii zabávala svojím vystúpením tisícky fanúšikov. Na veľkolepú metalovú show sa však vkradol nečakaný hosť. Z tribúny si koncert „užíval“ pes. Štvornohý miláčik menom Storm vraj ušiel z domu a následne sa „prepašoval“ na vystúpenie.

K vtipnému incidentu sa vyjadrila už aj Metallica, ktorá na sociálnej sieti okrem vyjadrenia zdieľala aj fotografiu zo štadiónu Sofi. „Možno ste už počuli, že sa k nám pridal štvornohý fanúšik. Aj keď po internete kolujú rôzne verzie, naša priateľka Storm ušla zo svojho domu blízko štadiónu a dostala sa na koncert úplne sama. Po celej noci strávenej na koncerte sa Storm nasledujúci deň bezpečne vrátila k svojim majiteľom. Skvele sa zabávala pri počúvaní svojich obľúbených piesní vrátane „Barx Æterna“, „Master of Puppies“ a „The Mailman That Never Comes“. A ak by vás to zaujímalo, tak nie. Na #M72 World Tour by ste určite nemali brať svojich chlpatých priateľov. Ale tento pes mal určite svoj deň“, vyjadrila sa k situácii kapela na Twitteri.

You might have heard we had a four-legged fan join us for #M72LA! Despite reports to the contrary, our friend Storm snuck out of her home adjacent to @SoFiStadium and made her way to the gig all by herself.



After a full night taking in the show with her #MetallicaFamily, Storm… pic.twitter.com/d0wtFQ6q4w — Metallica (@Metallica) August 31, 2023

Psíka po koncerte neskôr odchytil útulok Animal Services. „Hľadáme majiteľov. Včera večer na koncerte skupiny Metallica niekto opustil svoje šteniatko uprostred štadióna. Pes sedel na sedadle a bol tam celé hodiny. Bol prevezený do miestneho útulku, z ktorého sa ho snažíme dostať späť k majiteľom. Aj keď to bolo podľa ľudí milé, na rockový koncert by sa nemal brať žiadny pes. Všetko je veľmi nahlas a to šteňa bolo určite vystrašené. Pes vyzerá ako zmes Akita Shepherd. Je veľmi priateľský a milý“, napísali k fotke pracovníci útulku.

Akonáhle zverejnili jeho fotky na internete, majitelia psíka menom Storm sa ihneď ozvali a pre svojho domáceho miláčika si rýchlo prišli. Na Facebooku jeho majiteľka Arizbeth Hurtado uverenila milú fotografiu. „Naše dieťa je doma a v bezpečí! Ďakujem vám všetkým“, napísala k príspevku.

Zdroj: Facebook (Arizabeth Hurtado)



„Gratulujeme, vychovali ste legendu. Má dobrý vkus na hudbu“, píšu ľudia v komentároch. „Milujeme ťa Storm, som rada, že jej nič nie je a je naspäť doma“, pridáva sa ďalšia.