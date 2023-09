Toto je vec, ktorá na Starfielde frustruje viac ako ktorýkoľvek boss z Dark Souls a Elden Ring

Starfield občas pôsobí ako hra spred 10 rokov. Prečo sú inventár a menu také otravné?

Starfield je vynikajúca hra, no sú v nej veci, ktoré ju sťahujú ku dnu. Jednou z nich je inventár a celkové menu, v ktorých sme strávili približne 25 % celkového času hrania.

Neznie to až tak zle? Tak inak. Starfield je hra, v ktorej sa dá ľahko stráviť 100 hodín. Predstava, že 20 hodín z toho sa človek pozerá na menu a inventár, je neznesiteľná. A presne taký občas Starfield je. Neznesiteľný, frustrujúci a s dizajnovými rozhodnutiami zaseknutými v minulej generácii hier.

Hlavný problém inventáru je, že obmedzuje to, koľko v ňom hráč môže držať. Keďže radi skúmame planéty, dostávame sa k množstvu surovín, zbraní a iných predmetov. Každá miestnosť a level sú plné takzvaného junku, a teda nedôležitých predmetov, ktoré sa dajú predať a zarobiť tak na nich.

Zdroj: Bethesda

Problém je, že hráč netuší, čo je junk a čo je dôležitý predmet. Ani pri použití skenera nie je o nič jasnejšie, aký predmet vlastne hráč berie. Navyše, skener je otravný, keďže občas je potrebné zrušiť ho, aby hráč vôbec mohol s predmetmi interagovať.

Výsledkom je, že po každej jednej misii a vedľajšej úlohe či návšteve planéty s akoukoľvek väčšou stavbou ostane preplnený inventár zbytočností a bezcenných vecí. Je ťažké nebrať ich, keďže každý hráč zo začiatku cíti, že musí rýchlo zarobiť peniaze.

Tvorcovia však obmedzili množstvo vecí, ktoré hráč môže zobrať. Na rozdiel od iných RPG môže hráč šprintovať, aj keď je preťažený (Encumbered). Avšak po pár sekundách šprintu už príde o kyslík a začne strácať životnú energiu (o kyslík prichádza aj pri rýchlej chôdzi, takže je nutné zastaviť úplne). Každých pár sekúnd tak musí zastať a vydýchať sa, čo trvá až príliš dlho. Problém nastáva, keď je hráč vzdialený od lodi kilometer a viac. Hra totiž zakazuje rýchle cestovanie, ak má hráč preplnený inventár.

Zdroj: Bethesda

To, že sa dajú odložiť predmety z hráčovho inventáru priamo na loď, aj keď v nej nie je, sme sa dozvedeli až po 25 hodinách hrania. Darmo to však hráči hľadajú v možnostiach inventáru. Treba si otvoriť nastavenia lode a urobiť to odtiaľ, hoci by to logicky malo byť naopak. Avšak, funguje to len v blízkosti lode, takže je to vlastne irelevantné. Je to jedna z desiatok dôležitých vecí, ktoré tvorcovia hráčom nijako neodkomunikovali.

Lenže aj sklad lode sa dokáže rýchlo zaplniť (rovnako ako úložný priestor sprevádzajúcej postavy, ktorá je vždy vedľa hráča) a vtedy má hráč dve možnosti. Čeliť frustrujúcej ceste k lodi a následne do obchodov, aby sa zbavil nepotrebných vecí, alebo ich môže zhodiť na zem a príde o čas, ktorý strávil ich zbieraním.

Hra je frustrujúca aj v procese predávania nadbytočných predmetov. Predajcovia majú totiž obmedzené množstvo peňazí, a tak musí hráč chodiť od jedného obchodu k druhému, aby sa všetkého zbavil a mohol sa vrátiť k skúmaniu vesmíru. Bohužiaľ, toto sa opakuje po každej zastávke na každej planéte. Je to najhorší systém manažovania inventáru a predmetov, aký sme v RPG hrách zažili, odkedy ich hráme.

Zdroj: Bethesda

Väčšina týchto predmetov vrátane zbraní a vesmírnych oblekov nie je až taká cenná a hráč si vie lepšie zarobiť robením misií a vedľajších úloh. Existujú hráči, ako sme napríklad my, ktorí majú nutkanie nenechať v leveli nič, všetko nájsť a vyzbierať, ale práve takýchto hráčov tvorcovia trestajú najviac.

V každej miestnosti je totiž až zbytočne veľa nezmyselných predmetov (zbierať sa dajú perá, servítky a iné zbytočnosti), ktoré hráč od tých špeciálnych a cenných rozozná jedine tak, že si bude čítať ich opis v inventári. Navyše častokrát tvoria jednu skupinu predmetov, takže je ľahšie zobrať ich všetky a neštudovať pri každej jednej veci, čo vlastne je. Je to zdĺhavý, nudný a vyčerpávajúci proces, ktorý narúša zábavnú hrateľnosť.

Odporúčame teda ignorovať zbieranie vecí z mŕtvol (okrem munície, tá sa zíde). Síce tak hráči prídu o cenné a kvalitné zbrane, predmety a častokrát väčšie sumy kreditov v sejfoch, ušetria však dlhé hodiny strávené v inventári.

Ďalšou otravnou vecou je, že hra na výrobu vylepšení, predmetov, stavieb na základniach a ďalších vecí vyžaduje veľké množstvo materiálov. Tie však hráča veľmi zaťažujú, a tak je logické a takmer nevyhnutné odkladať si ich do úložných priestorov doma a nedržať ich v inventári postáv či na lodi, keďže ide o „mŕtvu váhu“.

Bohužiaľ, keď hráč dorazí k výrobným stolom, nič nemôže vytvoriť, pokiaľ nemá materiály so sebou. Materiály by nemali vážiť nič, respektíve by takzvané workbenches mali registrovať, že ich má hráč odložené niekde inde.

Zdroj: Bethesda

Crafting (výroba predmetov), skúmanie planét a budov, okrádanie mŕtvol nepriateľov a zbieranie surovín je jeden nekonečný, otravný a opakujúci sa cyklus, keď je potrebné stráviť v menu a cestovaním medzi skladmi, loďou, planétami a obchodmi celé hodiny.

Inventár má aj zostarnutý dizajn a nie je dostatočne informatívny. Pri zbraniach je napríklad potrebné, aby ukazovali poškodenie za sekundu (Damage per second), nie celkové poškodenie. Aj zbraň s nižším poškodením totiž dokáže byť silnejšia, keďže za ten istý čas urobí oveľa väčšie poškodenie ako zbraň s vysokým poškodením, ale nízkou rýchlosťou streľby (Rate of Fire).

Nielen inventár, ale celé menu a presúvanie predmetov medzi miestami spôsobuje akurát tak frustráciu. Sú to veci, ktoré modderi na PC opravia za týždeň, no vývojári ich nedokázali dobre urobiť za šesť rokov vývoja. Hra takéhoto rozmeru by sa však nemala spoliehať na šikovnosť modderov a potrebu razantne upravovať triviálne veci v dizajne.

P. S. V hre sú desiatky rôznych typov munície. Na čo to je dobré, skutočne nechápeme.

P. S. 2 Čo je základná vec v RPG hrách a v inventároch počas nakupovania u obchodníkov? Že hra ukazuje množstvo daných predmetov, ktoré už hráč vlastní. Samozrejme, Starfield to nerobí, takže hráč musí manuálne vyhľadať každý predmet v inventári a zistiť, koľko ho vlastne má a či ho potrebuje kúpiť. Takýchto facepalmových momentov je v hre značné množstvo.