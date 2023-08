Petrana Gala predáva výherný prsteň z Ruže pre nevestu na platforme Vinted. Je vyrobený z bieleho zlata a 13 diamantov

„Niečo pre najväčšieho fanatika tejto šou,“ uvádza Petrana v inzeráte.

Petrana Galatea Oráčová, známa aj ako Petrana Gala, sa preslávila ako účastníčka a predovšetkým výherkyňa romantickej reality šou Ruža pre nevestu, ktorú tento rok vysielala TV Markíza.

Spomedzi 18 súťažiacich si 29-ročný podnikateľ Tomáš Tarr vybral práve ju ako svoju „nevestu.“ Okrem Tomášovho srdca však 21-ročná študentka získala aj luxusný prsteň ALO Diamonds z pravého bieleho zlata a s 13 diamantami.

Zdroj: Instagram/@petranagala

Krátko po skončení šou však fanúšikovia zostali v šoku, keď si dovtedy šťastná a zaľúbená dvojica dala zbohom. „S Tomášom sme tvorili oficiálny pár hneď po ukončení natáčania finále. Náš vzťah trval niekoľko mesiacov a bol vždy úplne mimo normy, keďže sme sa nasťahovali hneď k sebe a nemali čas ani možnosť klasicky randiť. Aj napriek tejto náročnosti sme to zvládli. Naučili sme sa o sebe veľmi veľa a spoznali sme sa zo všetkých stránok extrémne rýchlo,“ vysvetlila dôvody krachu ich vzťahu.

„Samozrejme, je mi to ľúto, naozaj som Tomáša ľúbila, ale keď niečo nemá perspektívu do budúcna, netreba to udržiavať. Užili sme si spolu krásne chvíle, veľa ma toho naučil a som za náš čas spolu vďačná,“ uzavrela Petrana pred časom na sociálnej sieti. Tomáš medzitým začal randiť s inou účastníčkou šou – Marcelou Dolniakovou, ktorá s Petranou nevychádza najlepšie.

Mladá študentka chce očividne na svoju minulosť a vzťah s Tomášom zabudnúť. Na bazári totiž zverejnila inzerát výherného diamantového prsteňa značky ALO Diamonds. Ten predáva za 1 500 eur a v inzeráte uvádza, že je to niečo pre najväčšieho fanúšika šou Ruža pre nevestu. Predáva ho nenosený, v originálnej krabičke a aj s oficiálnym certifikátom pravosti.

„Prsteň ALO Diamonds ktorý som vyhrala v Ruži pre nevestu. Nikdy nenosený. Originálny v šou mi bol veľký, tak som si mohla vybrať iný v rovnakej cenovej kategórii. Je to biele zlato a 13 diamantov, moje šťastné číslo. Niečo pre najväčšieho fanatika tejto šou,“ uviedla Petrana v inzeráte. Tak čo, kúpiš ho?