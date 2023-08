Vyskúšal som si, ako by Zem vyzerala po apokalypse. Nechal som sa zavrieť s cudzími ľuďmi do bunkru a zmieroval sa so smrťou

Na festivale milovníkov postapokaliptickej subkultúry som si okrem iného zahral aj svoj prvý LARP.

Svet ako sme ho poznali už dávno neexistuje. Územia, na ktorých stáli najväčšie metropoly si príroda už pomaly celé zobrala naspäť. Katastrofa z nich vyhnala posledných preživších. Tí, ktorí v sebe pozbierali zvyšky nádeje sa dokázali spojiť a spoločne bojovať proti nešťastnému osudu. V táboroch budujú vzájomným úsilím prvé trámy novej spoločnosti.

Heslo „žiť“ sa zmenilo na strohé „prežiť“. Poslední ľudia sú donútení vrátiť sa ku zvykom svojich dávnych predkov a spoliehať sa iba na obživu, ktorú si ulovia a dopestujú. Samozrejmosťou nie je ani pitná voda a tobôž nie lieky. Lekárne sú vybrakované od začiatku katastrofy a ak niekde aj zostali posledné škatuľky liečiv, určite sú už dávno po záruke. Aj napriek zlým podmienkam však tábor drží pokope a preživší si podávajú pomocnú ruku, aby zachovali svoj druh.

Ako by vyzeral takýto svet – svet po konci svojej „zlatej éry“, som mohol zažiť na vlastnej koži. Samozrejme, nie v skutočnosti. Do takejto atmosféry ma stiahol druhý ročník Post Apo Con-u, ktorý zorganizovali slovenskí nadšenci do postapokalyptickej subkultúry. Vojenskú pozorovateľnu v Račianskych vinohradoch premenili na tábor preživších so všetkým, čo k tomu patrí.

Návštevníkov festivalu čakali aj prednášky o boji. Zdroj: Morgoth Photopraphy - Instagram/@morgoth.photo

Pútnikov vpustených do areálu čakalo množstvo prednášok či už z medicíny, alebo z boja.

Ponúkali vedomosti, ktoré by im boli užitočné, keby nastala skutočná apokalypsa. Nchýbala aréna na boj s chladnými zbraňami, kostýmový kútik, či postapokalyptická kuchyňa a bar.

Atmosféru robia kostýmy

Len, čo sa dostanem na bývalú vojenskú pozorovateľňu, zostanem unesený z atmosféry festivalu. Mám pocit, ako by som sa ocitol v hre Last of Us, alebo Days Gone. Vľavo odo mňa sa nachádza vchod do bunkru. Vedľa neho sa týči táborisko, z ktorého stúpa dym a úplne vzadu môžem vidieť kuchárov stan, kde sa pripravujú rôzne dobroty.

Na festivale to vyzeralo ako v skutočnom postapokalyptickom tábore preživších. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Navôkol sa hemžia ľudia všetkých vekových kategórií v presvedčivých kostýmoch, ktoré jednoznačne pridávajú na atmosfére. Mnohí z nich majú na sebe dlhé maskáčové nohavice, či dokonca vysoké čižmy, čím si hneď vyslúžia môj obdiv. To, čo robia musia doslova milovať ak sú ochotní sa takto naobliekať aj počas neznesiteľných horúčav, len kvôli vizáži. Ja sa idem roztopiť aj v krátkom tričku a kraťasoch.