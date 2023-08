Netflix v septembri nedá konkurencii žiadnu šancu. Vydajú poslednú sériu Sex Education, vráti sa Castlevania

To najlepšie, čo Netflix ponúkne v septembri: tieto nové seriály a filmy sa oplatí pozerať.

Už sme sa pozreli na zoznam úplne všetkého, čo na Netflixe pribudne v septembri. Teraz je však načase „oddeliť zrno od pliev“. Nie každá novinka na Netflixe totiž stojí za pozornosť, obzvlášť ak ide o náročnejšieho diváka, ktorý vníma priepastný rozdiel v kvalite medzi niektorými novinkami, čo Netflix produkuje, kupuje či vysiela cez licencie od iných hollywoodskych štúdií. Čo sa teda oplatí pozerať?

1. Disenchantment – 1. 9.

Tvorca Simpsonovcov a Futuramy Matt Groening pre Netflix vytvoril nový fantasy animovaný seriál, ktorý sa však nikdy nechytil natoľko ako jeho predošlé výtvory. Je možné, že aj preto nebude Disenchantment taký dlhý. Nadchádzajúca piata séria bude zároveň poslednou a ukončí príbeh princeznej, škriatka a ďalších magických bytostí v tomto nebezpečnom fantasy svete, kde smrť číha na každom kroku.

2. A Day and a Half – 1. 9.

Švédsky thriller a dráma o mužovi, ktorému obmedzili styk s vlastnou dcérou. Rozhodne sa, že to vyrieši tak, že so zbraňou v ruke unesie jej matku a prinúti ju doviezť ju k dcére. Po celý čas sú im však v pätách policajti. Jedného z nich vezme únosca aj ako ďalšieho rukojemníka.

On sám má pritom rodinné problémy, ktoré sa v aute pokúsi vyriešiť. Hrá ho Fares Fares, pre ktorého ide o režijný debut. Fares je bratom Josefa Faresa, nadaného tvorcu videohier ako A Way Out či It Takes Two.



3. Top Boy (3./5. séria) – 7. 9.

Top Boy je jedným z najvýraznejších britských seriálov na Netflixe. Oficiálne vyjde už piata séria, ale Netflix ju ráta ako tretiu, pretože je to tretia, ktorú priamo produkujú. Prvé dve fungujú ako samostatný príbeh od inej televíznej spoločnosti. Najnovšia séria kompletne uzatvorí príbeh.

Napínavá dráma mapuje život mladých ľudí na hranici zákona vo východnej časti súčasného Londýna. Zobrazuje príbeh uprostred gangsterskej kultúry a obchodovania s drogami.

4. Love at First Sight – 15. 9.

Hadley sa po náhodnom stretnutí na letisku zoznámi s Oliverom, s ktorým si okamžite sadne. Dlhá noc na palube lietadla im ujde tak rýchlo, že si želajú, aby spolu strávili viac času. Po pristátí na letisku však Hadley stratí Oliverovo číslo. Rozhodne sa ho nájsť, ale uvedomuje si, že o ňom takmer nič nevie a nájsť ho v obrovskom Londýne bude takmer nemožné.

Love at First Sight zrejme nebude žiadna romantická klasika ani najlepší romantický film od Netflixu, ale sympatickí herci a pútavá zápletka z neho môžu spraviť príjemnú večernú jednohubku.

5. Sex Education – 21. 9.

Skvelý seriál o sexuálnej výchove na strednej škole zasiahol celý svet. Hlavné postavy Otisa, Maeve a ďalších sme si všetci zamilovali. Všetky tri série sa nadmieru podarili, a tak je smutné, že tvorcovia príbeh ukončia štvrtou sériou.

V nej budú chýbať viaceré vedľajšie postavy. Našťastie, tie hlavné budú prítomné, a tak sa diváci môžu tešiť na Otisa, Maeve, Ruby, Erica, Adama či Aimee.



Všetci sa presunú do iných škôl, no Otis to neberie ako nový štart do života. Aj v ďalšej škole si otvorí sexuálnu poradňu a bude mladým radiť, ako to robiť správne a bezpečne.

6. Spy Kids: Armageddon – 22. 9.

Režisér Robert Rodriguez síce nakrútil drsné a akčné filmy Sin City, Alitu, Desperado, From Dusk Till Dawn či Four Rooms, ale nakrútil aj prvú trilógiu Spy Kids. Teraz sa vracia k detskej sérii, v ktorej sa objavia noví herci vrátane Giny Rodriguez a Zacharyho Leviho. Tí si zahrajú rodičov novej generácie Spy Kids. Nový film vyzerá dosť priemerne a detským hrdinom chýba charizma, akou disponovali pôvodní hrdinovia.

7. Castlevania: Nocturne (Season 1) – 28. 9.

Castlevania: Nocturne bude 8-dielny animovaný a dramatický seriál s poriadnou dávkou akcie a krásnou animáciou. Tvorcovia sa pri jeho tvorbe inšpirovali dvomi prominentnými videohrami zo série Castlevania – Rondo of Blood a Symphony of the Night. Hlavnou postavou bude Richter Belmont, potomok Trevora Belmonta.

Dej sa bude odohrávať 300 rokov po pôvodnom seriáli, konkrétne v roku 1792 počas francúzskej revolúcie. Richter bude s čarodejnicami Annette a Mariou bojovať proti príšerám a upírom, ktorí si chcú podmaniť Francúzsko a neskôr celý svet.

Pôvodný seriál Castlevania mal na Netflixe štyri série, po ktorých tvorcovia príbeh Trevora Belmonta a Sylphy ukončili. Následne sa autor série Warren Ellis dostal do problémov, keď ho až 12 žien obvinilo z nevhodného správania a zo sexuálneho obťažovania. Netflix tvorcu vyhodil a neskôr odrezal aj producenta pôvodnej série Adiho Shankara.

Spin-off seriál Nocturne tak vyvíja sčasti nový kreatívny tím. Nocturne vyzerá z hľadiska kvality animácie ešte krajšie ako pôvodný seriál a tešíme sa aj na nové postavy.