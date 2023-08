Nechal som si spraviť obriezku: Je zákrok skutočne natoľko bolestivý a aké má výhody? (Reportáž)

Niekto si obnažený penis nevie vynachváliť, iného predstava podstúpiť tento zákrok desí na smrť.

Autor podstúpil operáciu z osobných dôvodov, nie preto, aby o tom písal článok. So svojou skúsenosťou sa rozhodol s čitateľmi podeliť dobrovoľne.

Obnažený žaluď, alebo zabalený v predkožke? Čo je lepšie a krajšie? Túto otázku si kladie mnoho mužov. A hoci je preukázané, že obriezka prináša mnohé výhody, predstava „ísť pod nôž“ a ešte k tomu na tak citlivom mieste od zákroku mužov odrádza. Nebol som výnimkou. No nakoniec som obriezku úspešne absolvoval.



Spomínam si, že keď ma ešte len čakala, trápili ma mnohé otázky: „Ako to bude bolieť? Naozaj si to ženy pochvaľujú? Čo ak sa operácia nepodarí?“ Dodnes ľutujem, že som na ne hľadal odpovede na rôznych fórach. Zbytočne ma vydesili príbehy neznámych ľudí z internetu, ktorí v skutočnosti možno ani obriezku nemajú.



Rozhodol som preto otvorene napísať o svojej skúsenosti všetkým chlapom, ktorí tento zákrok musia, alebo chcú podstúpiť – prípadne o ňom ešte len uvažujú. Samozrejme, nie som lekár a môžem písať len o svojom subjektívnom zážitku. Z odborného hľadiska proces v článku popisuje urológ Ján Švihra. Nielen, že zhrnul jeho výhody aj nevýhody, prezradil tiež skúsenosti jeho pacientov po zákroku a to aj v rámci sexuálneho života.

V Refresheri pravidelne prinášame informácie týkajúce sa duševného, ale i fyzického zdravia. Opísali sme napríklad priebeh prvého sedenia u psychológa či kolonoskopického vyšetrenia. Tvoriť spomínaný obsah môžeme len s podporou našich predplatiteľov, ak sa ti články týkajúce sa zdravia páčia a chcel by si ich na našom webe vidieť viac, pridaj sa do klubu Refresher+.

Obrezka z dôvodu zdravia aj presvedčenia

Podľa slov urológa Jána Švihru môže obriezku – odborne cirkumcíziu, podstúpiť každý muž, niekedy aj z výlučne súkromných dôvodov. Na druhú stranu, existujú situácie, kedy je obriezka z medicínskeho hľadiska nevyhnutná.



„Obriezka je nevyhnutná napríklad pri niektorých poraneniach penisu alebo pri fimóze – veľkom zúžení predkožky. Najčastejšie sa s tým v dospelosti stretávame u diabetikov, po prekonaní opakovaných zápalov – balanopostitídy,“ vysvetlil lekár s tým, že ak pacient nemôže z dôvodu zúženej predkožky močiť, obriezku mu jednoznačne odporúča. Poznamenal, že tento zákrok patrí medzi najčastejšie operácie a bežne ho robia aj na súkromných klinikách.

Zdroj: Unsplash.com

Okrem mužov, ktorým odporučili obriezku lekári sa však nájdu aj takí, ktorí ju podstúpia bez toho, aby mali zdravotné ťažkosti. Motivovať ich k tomu môže niekoľko benefitov súvisiacich s obrezaným penisom. Medzi ne patrí napríklad lepšia hygiena.

„Historicky sa robila obriezka najmä z hygienických dôvodov. Bez predkožky je totiž hygiena penisu jednoduchšia,“ priblížil Ján Švihra. Poznamenal však, že v súčasnosti už má bežná populácia oveľa ľahší prístup k hygiene a k dispozícii je aj očkovanie proti HPV. Na druhej strane sa vraj lekár aj tak v ambulancii bežne stretáva s tým, že muži neovládajú správne zásady hygieny.



Motiváciou pre muža podstúpiť tento zákrok môže byť ale aj to, že jednoducho preferuje vzhľad obrezaného penisu. „Taktiež máme štúdie, ktoré dokazujú, že u mužov, ktorí podstúpili obriezku v detskom veku, je výrazne nižšie riziko rakoviny penisu,“ doplnil Švihra.

Každá minca má však dve strany. Zatiaľ čo niekto preferuje vzhľad obrezaného penisu a pokladá ho za pozitívum, pre niekoho iného môže znamenať estetický problém. „Ďalšou nevýhodou obriezky je, že predkožku niekedy používame ako náhradu tkaniva, napríklad pri plastike močovej trubice. U obrezaného pacienta vtedy musíme voliť iný postup,“ dodal urológ.

Deň D: Operácia

Keď som sa rozhodoval, či podstúpiť alebo nepodstúpiť zákrok, lekár ma presvedčil argumentom, že to bude trvať iba chvíľku a bude to bezbolestné. Nepríjemné, ale bezbolestné. Hoci som mu nemal dôvod nedôverovať, klamal by som, keby som tvrdil, že som bol v deň operácie pokojný. Čím viac sa zákrok blížil, tým väčší som mal strach.



Podľa dohody som hneď ráno prišiel nalačno na kliniku, prihlásil sa na oddelení a zdravotná sestra ma zaviedla do izby. Len, čo som sa prezliekol a stihol aklimatizovať, ohlásila mi, že ideme na operačnú sálu.