O čom je trend Girl Math: Expertky na „dievčenskú matematiku“ na Tiktoku dokážu obhájiť aj 600-eurový fén na vlasy

#girlmath je na Tiktoku taký populárny, že vznikajú tisíce videí denne. Vtipy o tom, ako si pred sebou obhajujeme nákupy, sú však popretkávané stereotypmi o ženách.

Finančné trendy na Tiktoku nie sú žiadna novinka. Sociálna sieť je plná podcasterov so zaručenými tipmi na ľahké „side hustles“, mnohí ľudia tam ukazujú, ako si vytvoriť pekný a funkčný rozpočet v Exceli či v Notion, nájdeš tam recepty pre celú rodinu za dvacku na týždeň či tipy, ako dobre kúpiť nehnuteľnosť.

Tentokrát však fičí tzv. girl math, alebo dievčenská matematika, s 50 miliónmi videní od júla. Pointa je ospravedlniť nejakú kúpu a nájsť dôvody, pre ktoré cena, ktorú človek za produkt zaplatil, nie je až taká prestrelená. Táto „matematika“ ťa má jednoducho presvedčiť, že zážitok alebo produkt za to stál.

Pre jednoduché vysvetlenie odporúčame toto 40-sekundové video:

Ak vrátiš tovar a dostaneš peniaze, to čo si za ne kúpiš je predsa zadarmo

Dievčenská matematika zvládne odôvodniť hocičo. Napríklad pre niekoho sú veci do päť eur prakticky zadarmo. Podobné zmýšľanie zrejme motivuje ľudí aj ku kúpe lacnej kozmetiky – my sme však prepočítali, že napríklad tá do päť eur z Primarku vlastne nie je taká lacná, ako sa zdá. Lacná síce neznamená horšia, ale niekedy cenovka zavádza.

Čo ešte znamená girl math? Keďže lístky na koncert sa kupujú vopred, v deň koncertu je zážitok už zadarmo. Ak vrátiš oblečenie, tak vlastne zarobíš peniaze a to, čo si za ne kúpiš, je tiež zadarmo. Čokoľvek, za čo zaplatíš darčekovou kartou, je zadarmo. Chýba ti 5 eur do poštovného zadarmo? Priložíš ešte jeden produkt, lebo potom je poštovné za-dar-mo!

Príkladov je veľa, @Mckennaelianna to výborne zhrnula v jednom z najpopulárnejších videí na Tiktoku na túto tému:

Girl math bola dlhodobo len vtip pre insiderov, žmurk medzi ženami, ktoré si takto s chichotom ospravedlnili niekedy nepremyslené finančné rozhodnutia. Ale novozélandská rádiostanica dostala dievčenskú matematiku do popredia a práve na Tiktoku sa úryvky z ich relácie Fletch, Vaughan & Hayley stávajú virálnymi.

Segment sa volá, ako inak, Girl Math, a volajú tam ženy, ktoré potrebujú „doučovanie“ z tejto matematiky. V jednej časti napríklad zavolala žena, ktorá potrebovala dokázať, že nákup šiat za 330 dolárov na špeciálnu príležitosť je primeraný. Prítomný bol aj ekonóm, ktorý na argumenty dvoch moderátoriek aj reagoval.

„Oblečie si to trikrát. Toto nie sú šaty za 330 dolárov, ale za 110 dolárov,“ hovorí jedna z nich. Ďalšia sa pripojí a hovorí, že tieto šaty sa hodia na resale a ak ich poslucháčka predá za viac ako 110 dolárov, potom je jedno využitie šiat v podstate zadarmo. Chvíľku sa naťahujú a predložia také silné argumenty, že na konci klipu ekonóm súhlasí s tým, že tento nákup je v skutočnosti dobrý. Nielenže dobrý – tie šaty sú prakticky zadarmo.

Matematika, v ktorej excelujú ženy?

Na prvý pohľad to znie ako milé podpichovanie, nepochybne sa v tomto zmýšľaní mnohí ľudia nájdu a zasmejú sa na tom. Skrytý sexizmus a stereotypy však po chvíľke sledovaní videí na Tiktoku nemožno ignorovať.