Kontroverzná Snehulienka: Herečka Rachel Zegler rozhnevala ľudí. Hovorí, že Snehulienka má byť líderka a princ je len stalker

Rachel Zegler zrejme nechtiac rozpútala internetovú vojnu, v ktorej sa dokonca v niektorých argumentoch zhodujú konzervatívci s progresívcami. Ľuďom sa nepozdáva, ako hovorí o pripravovanom remakeu Snehulienky a siedmych trpaslíkov, v ktorej si 22-ročná herečka zahrá hlavnú úlohu.

Prinášame ti prehľad o tom, odkiaľ úryvky rozhovorov, ktoré práve kolujú na Tiktoku, pochádzajú a čo na to hovoria ľudia. Pridávame aj informácie o tom, čo už o novej Snehulienke vieme.

Minulý rok sa na film spustila prvá vlna kritiky, keď oznámili, že Snehulienku stvárni Rachel Zegler. Ľudia jej vyčítali, že nie je dosť biela na túto rolu. Podobnej kritike čelila aj Halle Bailey za jej rolu v Malej morskej víle.

Výčitky pokračujú dodnes, a to až natoľko, že Zegler fanúšikov požiadala, aby ju neoznačovali v príspevkoch, ktoré rozoberajú jej obsadenie do roly. Pridala k tomu fotky seba v detstve, v roztomilom kostýme Snehulienky.

extremely appreciative of the love i feel from those defending me online, but please don’t tag me in the nonsensical discourse about my casting.



i really, truly do not want to see it.



so i leave you w these photos! i hope every child knows they can be a princess no matter what pic.twitter.com/AU5PjJutK5