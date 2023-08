Najdesivejšie jazero sveta: Vraj je plné duchov, na jeho dne sú zbytky mesta, kde popravovali černochov. Utopilo sa tu už 700 ľudí

Predtým, než mesto Oscarville skončilo pod vodou, belosi prenasledovali a popravovali jeho obyvateľov tmavej pleti. Na dne jazera môžeš nájsť okrem zabudnutých budov aj mnohé neoznačené hroby ľudí, ktorí sa stali obeťami rasizmu.

Dawnsonville, Georgia 1958 – „Splish, splash I was takin' a bath, bum, bum, bum...,“ zastrčeným klubom sa ozýva najnovší hit od Bobbyho Darina, zatiaľ, čo Delie a Susie skáču do rytmu len čo im stačí dych. Vlnia sa uprostred parketu.



Očami ich zvádzajú desiatky mládencov. Hoci nejde o vychýrený klub, cez víkendy je plný zábavychtivej mládeže. Nie preto, že by bol obľúbený, ale preto, že je v Dawnsonville jediný.



Tamojší muži nikdy nemajú problém pridať sa do tanca k dievčatám. Práve naopak, do klubu sa chodia nielen zabaviť, ale „loviť“ ich. Delie a Sisue však vysielajú navonok silné signály podčiarkujúce ich sebavedomie a nezáujem o iných návštevníkov. Prišli sa pobaviť len ony dve, a tak to aj zostane.



Klub uprostred noci stíchne, no dievčatá sú stále vo švungu. Nasadnú preto do Susienho sedanu, dotlčeného, no stále pojazdného Fordu a vydajú sa za dobrodružstvom do neďalekého mesta. Kráľovné parketu sa menia na cestné pirátky. Čiernymi pneumatikami znásilňujú asfaltku pri každom prudkom brzdení.



Zaparkujú na najbližšej čerpačke a natankujú doplna. Namiesto toho, aby za palivo zaplatili však nasadnú do auta a plnou parou vyštartujú ďalej.



Križujú iba dva roky otvorený most nad jazerom Lanier, keď ich zachváti panika. Netrvá to dlho – len pár sekúnd, kým neovládateľný Ford preletí cez zvodidlá a pristane na hladine. Klesá až na dno. Vodička Susie Roberts a jej parťáčka Delia May Parker nemajú šancu uniknúť smrti.



O rok a pol neskôr – Jerry D. Jackson ako obvykle popíja pivo na brehu jazera a čaká kým mu prvá ryba skočí na návnadu. Vychutnáva si výhľad na obrovské jazero, keď v diaľke zazrie ako sa nej vznáša veľký objekt. Vezme do ruky ďalekohľad a v momente ho strasie od hrôzy. Rozbehne sa do prvého bufetu v okolí, kde majú telefón a privolá políciu so slovami, že zazrel mŕtve telo.



Koronerovi, ktorý dostane za úlohu vyslobodiť mŕtvolu z vody sa naskytne veľmi nepríjemný pohľad. Nafúknutému telu chýbajú dva prsty na ľavej nohe a ruky plávajúce na hladine sú odseknuté od zápästia. Buď sa od tela oddelili ešte zaživa, alebo si na nich pochutnali sumce. Nečudo, že zohavené telo nedokáže identifikovať.



Rybár Jackson sa po tomto zážitku celé mesiace nevrátil k jazeru. Bežne však v krčme počúval, že z jeho brehov zahliadli podivuhodné veci. Hovorili o žene, mladej a nevinnej v modrých šatách, ktorá sa mala prechádzať po moste nad jazerom. S rukami odseknutými od zápästia vraj zamávala už nejednému vodičovi, ktorý prefrčal okolo.

Spomínali tiež siluetu dievčaťa. Duch sa podľa nich zjavoval každú noc uprostred jazera a pomaly plával po jeho hladine. Tieňová postava si pred seba svietila len lampášom a mŕtvymi očami hľadela do čiernej vody akoby v nej hľadala svoju minulosť, svoj život.

O rôznych siluetách, tieňoch a duchoch mŕtvych slečien z jazera šepkali domáci až do roku 1990. Vtedy policajní potápači objavili na dne jazera Ford z 50. rokov. Za volantom vraku sa nehybne vznášali pozostaky Susie Roberts. Práve vďaka tomuto nálezu mohol koroner definitívne identifikovať aj telo nájdené o tri desaťročia skôr ako telo Delie May Parker.

Od 90-tych rokov už vraj duše mladých rebeliek nevystupujú v strašidelných historkách o jazere, no spomínajú sa iní duchovia. Duchovia ľudí, ktorých miesta posledného odpočinku zostali pod hladinou od čias, keď jazero umelo vytvorili stavebníci. Pod vodou totiž upadajú do zabudnutia ruiny mesta Oscarville – budovy, ulice, ale aj cintoríny s neoznačenými hrobmi.

Odhliadnuc od duchárskych legiend, medzi ktoré patrí aj táto popísaná portálom Retailer, môže v ľuďoch vyvolať strach aj fakt, že sa v jazere od jeho vzniku datovaného do roku 1956 utopilo doposiaľ 700 ľudí. Spojenie týchto legiend a faktov vytvára v ľudoch dojem, že je prekliate.

Nezhody a kontroverzie

Zamotaný a desivý príbeh v pozadí jazera Lanier začína v roku 1956, keď prišiel americký armádny zbor inžinierov s nápadom presťahovať Oscarville. Na jeho mieste mala vzniknúť priehrada.

Historička Lisa Russell skúmajúca minulosť jazera pre portál CNN priblížila, že malo slúžiť ako „zdroj energie a vody pre Atlantu aj okolité okresy“.

Hoci vláda ponúkla miestnym obyvateľom peniaze za ich pôdu a majetky, pre mnohých z nich mali nevyčísliteľnú hodnotu. Išlo o pozemky, ktoré ich rodiny vlastnili celé generácie a teraz sa ich museli vzdať. Je preto pochopiteľné, že Oscarville a jeho okolie opúšťali len s veľmi ťažkým srdcom.

Jazero Lanier. Zdroj: Youtube/@Roanoke Tales

„Vláda uistila vlastníkov pozemkov, že im vyplatí ich skutočnú hodnotu. Samozrejme, hodnotu hmotného a nehmotného majetku. Domáci však mali ku svojim pozemkom aj duševný vzťah, prechovávali k nim spomienky. Každá nová správa o sťahovaní v nich preto vzbudzovala odpor. Boli nahnevaní a mali strach,“ poznamenala pre portál CNN historička.

Nakoniec predalo svoje majetky vláde približne 700 rodín, čím jej umožnilo naplniť plán postaviť priehradu a zatopiť mesto Oscarville. Podľa slov historičky Lisy Russellovej sa jeho bývalí obyvatelia v masách rozliezli na okolité mosty a cesty, aby mohli sledovať ako sa ich domov stráca pod vodou a mizne im pred očami.

Niektoré rodiny neskôr svoje rozhodnutie oľutovali. Zistili totiž, že peniaze, ktoré dostali od vlády im nestačia na to, aby začali nový život inde.

Podvodné mesto

Pátranie historičky Lisy Russellovej dokazuje, že sa armáda snažila pred potopením mesta zdemolovať alebo premiestniť všetko, čo by mohlo na dne jazera spôsobovať nebezpečenstvo. Kácali stromy a búrali budovy, ktoré by pre svoju veľkosť mohli ohrozovať lode. Hlavnú infraštruktúru – ako napríklad mosty, rozobrali a premiestnili.

Hlavnú infraštruktúru – ako napríklad mosty armáda rozobrala a premiestnila. Zdroj: Youtube/@Roanoke Tales

Bohužiaľ, vojakom sa za krátky čas nepodarilo odstrániť všetky stopy po meste. Ako sa zistilo o niekoľko desiatok rokov neskôr, voda zaplavila niekoľko menších budov. Hoci sa počas demolačných prác pri sťahovaní mesta presúvali aj cintoríny, neoznačené hroby nikto nezachránil. Zostali v zabudnutí pod hladinou jazera.

Armáda nestihla zbúrať všetky budovy a tak niektoré zostali zatopené. Zdroj: Youtube/@Roanoke Tales

Portál Ati píše, že niektorí potápači našli na dne Lanieru dokonca celé zachované ulice, či domy. Už len fakt, že jazero v sebe ukrýva časti opusteného mesta a pozostatky ľudí, je skvelým námetom na strašidelné historky. Keď však zoberieme do úvahy históriu samotného Oscarville, stanú sa ešte desivejšími.

Rasizmus a ďalšie krivdy

Keď sa pozrieme do minulosti mesta Oscarville zistíme, že nebola zrovna ružová. Miestni sa potýkali s rôznymi spoločenskými problémami, s chudobou aj rasizmom. Oscarville bol svojho času majákom černošskej kultúry. V kraji Forsyth, kde sa mesto nachádzalo vlastnilo pozemky a prevádzkovalo podniky 1100 černochov, píše portál Ati.

S etnickou skupinou sa v meste ani napriek jej vysokej prítomnosti nejednalo spravodlivo. Dokazujú to najmä policajné vyšetrovania a súdne procesy, ktoré boli očividne zaujaté voči černošskej menšine. Podľa portálu Ati sa zaujatosť súdov ukázala aj v prípade vraždy a znásilnenia 18-ročnej belošky Mae Crown.

Oxford American píše, že súd pripísal vraždu dievčaťa štyrom mladým černochom len preto, lebo žili v tesnej blízkosti miesta činu. Bez akýchkoľvek dôkazov poslal do cely súrodencov Danielových, 18-ročného Oscara a jeho 22-čoného brata Trussieho. Za mreže išli aj so svojim 16-ročným bratrancom Ernestom Knoxom a ich spoločným kamarátom Robertom Edwardsom, ktorý mal v tom čase 24 rokov.

Dobový článok o vražde z lokálnych novín. Zdroj: Youtube/@Roanoke Tales



Prvého z údajných páchateľov právoplatne odsúdili a poslali do väzenia najstaršieho člena partie, Edwardsa. Trest si však nestihol odsedieť, keďže hneď v prvý deň po rozsudku vtrhol do väznice dav belochov, ktorí chceli zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. Odsúdeného zastrelili, jeho telo vyniesli z väznice a ťahali po uliciach Oscarville. Nakoniec ho obesili na telefónnom stĺpe pred budovou súdu.

Ernest Knox a Oscar Daniel sa postavili pred súd o mesiac neskôr. Porota ich oboch uznala vinnými z vraždy aj znásilnenia a uložila im trest smrti. Súdny proces trval len niečo vyše hodiny. Ešte kratšie trvala ich verejná poprava obesením, ktorú sledovalo približne 5000 ľudí. Hoci súd zbavil obvinení len Trussieho, ľudia z menšiny verili, že nevinní boli všetci štyria.

Miestni belosi prenasledovali černochov a hnali ich z mesta. Zdroj: Youtube/@Roanoke Tales



Po ukončení procesu sa dav belochov, ktorý popravil Edwardsa, začal schádzať pravidelne. Hovorili si „noční jazdci“ a brázdili ulice Oscarville. Chodili od dverí k dverám s fakľami a zbraňami, vypaľovali černošské podniky aj kostoly a robili všetko preto, aby etická menšina opustila mesto.

Svojím hrubým a neľudským vyčíňaním dosiahli svoje. Podľa informácii portálu Narcity, žije v okrese Forsyth v roku 2023 už len necelých 5 % obyvateľov s tmavou pleťou.

Skutočné úmrtia aj paranormálne javy

Ľuďom naháňa strach aj fakt, že za necelých 70 rokov zomrelo v jazere približne 700 ľudí, píše portál Ati. Nešlo pri tom vždy len o „bežné“ utopenia. V lokálnych médiách sa často vyskytujú správy o horiacich lodiach na vodnej ploche, podivných nehodách, nezvestných osobách, ale aj o ťažko vysvetliteľných tragédiách.

Poverčiví miestni tvrdia, že početné úmrtia súvisia s temnou minulosťou jazera, ale aj mesta Oscarville, ktoré odpočíva na jeho dne. Urbánne legendy hovoria, že nehody na jazere majú na svedomí pomstychtiví duchovia ľudí so zaplavenými hrobmi. Mnohí z nich mohli pochádzať práve z etnickej menšiny a byť prenasledovaní, či dokonca popravení rukami „nočných jazdcov“.

Najpopulárnejší duchársky príbeh jazera Lanier – ktorý sme voľne prepísali hneď v úvode článku, súvisí s tragickou autonehodou dvoch dievčat. Ich duše blúdili v okolí jazera až kým polícia nenašla ich telá a neboli dôstojne pochované. Aj táto historka však patrí k tým starším.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Getty Images

Ako píše portál Ati, na brehoch jazera má po nociach strašiť 27 obetí, ktoré v priebehu rokov zmizli pod hladinou, ale nikdy sa ich telá nenašli.



Po týchto informáciách je veľmi ľahké uveriť, že s jazerom nie je niečo v poriadku. Človek, ktorý pozná historky, skutočnú minulosť a počul o 700 úmrtiach na vodnej ploche jednoducho uverí tomu, že tu straší. Ale straší tu naozaj? Sklameme ťa, nie.

Vysvetlenie

Mnohým čitateľom článkov o záhadnom jazere udiera do očí závratný počet úmrtí: až 700. Môže to síce znieť ako veľmi veľa, no treba brať do úvahy aj obrovský počet turistov, ktorí k jazeru každoročne prichádzajú. Podľa dát, ktoré sa podarilo získať CNN, v roku 2019 navštívilo jazero 12 miliónov ľudí. Pri takom množstve je pomerne bežné, že sa v priebehu rokov nazbierajú stovky obetí.

Ako píše portál Ati, hrozbu pre ľudí môžu predstavovať aj rôznorodé stavby, či veľké predmety, ktoré armáda nestihla počas sťahovania Oscarville premiestniť. Na jazere sa totiž odohralo viacero prípadov, keď čln alebo loď poškodili práve takéto stavby, či úlomky z nich. Je však dôležité pripomenúť, že jazero nikdy nemalo slúžiť na rekreačné účely ako tomu je dnes, ale malo byť zdrojom vody a energie pre ľudí žijúcich v okolí. V neposlednom rade môžeme úmrtia pripísať aj pitiu alkoholu na jazere, nenoseniu záchrannej vesty a preceneniu svojich plaveckých síl.