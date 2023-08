Chris Dickerson: Prvý Afroameričan a gay, ktorý vyhral Mr. Olympia. Schwarzeneggera považoval za prerastené dieťa

Prvýkrát začal cvičiť v 24 rokoch. Po príchode do posilňovne dostal strach. Myslel si, že sa ihneď otočí na päte a odíde domov.

Miloval herectvo, operný spev, balet a k cvičeniu sa dostal až ako 24-ročný – v čase, keď už viacerí kulturisti mali za sebou mnohé cenné tituly. V živote sa živil rôznymi spôsobmi. Bol sanitárom, ochrankárom, modelom fotiacim erotické akty, ale natočil aj pornografický film.

Fanúšikovia bodybuildingu si však budú Chrisa Dickersona pamätať ako prvého Afroameričana a geja, ktorého ocenili titulom Mr. Olympia. Cesta za ním mu trvala takmer dve desaťročia a svojho času bol najstarším súťažiacim (43), ktorý získal ocenenie najlepšieho kulturistu sveta.

Zaradil sa tak medzi legendy tohto dnes už populárneho športu, akými sú Frank Zane, Sergio Oliva, Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger a ďalší.

Chris Dickerson vo svojich začiatkoch. Zdroj: Youtube/John Hansen

Posilňovať začal, aby zapracoval na opernom speve

Chris Dickerson mal dušu umelca a po strednej škole, na ktorej hrával aktívne futbal, išiel do New Yorku študovať na Academy of Dramatic Arts. Na vysokej škole sa okrem herectva venoval aj opernému spevu a baletu. Silovému tréningu dal šancu na odporúčanie svojho učiteľa, ktorý mu tvrdil, že ak posilní svoj hrudník, zlepší sa jeho hlasový rozsah, uvádza Greatest Physiques.

Dickersonove začiatky s činkami sa spájajú s rokom 1963, keď začal cvičiť u kulturistu Billa Pearla, ktorý si otvoril posilňovňu. Keď prvýkrát prišiel do jeho fitnescentra, bol podľa vlastných slov veľmi nervózny. Pri pohľade na svalnatých mužov a nárazy činiek o zem sa údajne takmer pomočil.

Cvičenie sa však po prekonaní prvotného stresu stalo pre Chrisa Dickersona závislosťou. Bill Pearl, ktorý Dickersona prijal za svojho cvičenca, ho považoval za najlepšieho zo žiakov, a to aj vďaka tomu, že nikdy predtým neposilňoval, a preto sa nemusel odnaučiť žiadne zlé návyky. Na prvé úspechy nemusel čakať vôbec dlho.

Vo voľnom čase nafotil akty a natočil porno

Chris Dickerson sa narodil 25. augusta 1939 ako jedna z trojičiek do rodiny rozvedenej právničky Mahaly Ashley Dickerson, ktorá sa stala prvou afroamerickou advokátkou v Alabame a venovala sa právam žien a minorít. V časoch, keď panoval v USA výrazný rasizmus, bola Mahala pre svojho syna veľkou inšpiráciou.