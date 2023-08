Mercedes-AMG pravdepodobne chystá návrat, C 63 aj E 63 by sa v roku 2026 mali vrátiť k osemvalcu

Podľa inžinierov by si zapracovanie 4-litrového motora vyžadovalo len drobné zmeny karosérie.

Aj napriek tomu, že Mercedes-Benz stále ponúka jeden z najväčších počtov osemvalcových modelov na trhu (trieda S, G, GLE, GLS, GT či SL), tie najtradičnejšie sedany v portfóliu o 4-litrový motor prišli. Aktuálna generácia triedy C sa totiž v najostrejšej verzii C 63 sa spolieha už len na 2-litrový štvorvalec doplnený o elektromotor a podobne je to aj s triedou E, hoci v jej prípade chystaný model E 63 podľa posledných špekulácií dostane aspoň elektrifikovaný šesťvalec. Zdá sa, že sa zníženie objemu motorov negatívne odráža na predajoch.

Prišli totiž informácie, že V8-čka by sa do verzií C 63 a E 63 mohla predsa len vrátiť. To je vskutku prekvapivá správa, najmä v kontexte stále neúprosnejších noriem. O návrat by sa mala postarať hybridná technológia, vďaka ktorej veľký motor zvládne prejsť chystanou emisnou normou Euro 7. Reč je paradoxne o plug-in hybridnej konfigurácii, ktorou v súčasnosti disponuje práve C 63 S E Performance, akurát 2-litrový motor nahradí 4-litrový osemvalec, ktorý prejde úpravami.

Vo výsledku tak vysoko výkonné sedany podľa posledných správ dostanú veľmi podobnú techniku, akú má model GT 63 S E Performance. Stať by sa tak malo však až v rámci modernizácie v roku 2026. Podľa inžinierov by si totiž zapracovanie 4-litrového motora vyžadovalo len drobné zmeny karosérie.