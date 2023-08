Nové hry v septembri rozpútajú vojnu medzi Xbox a PS5. Vyjde Starfield, nový Cyberpunk či Mortal Kombat 1

Septembrová herná nálož veľkolepých noviniek aj ospevovaných indie titulov zanechá tvoju peňaženku v smútku. Aké najočakávanejšie hry vyjdú?

Hovorí sa, že október bude tento rok z hľadiska vydávania veľkých hier úplný masaker. Pri pohľade na septembrovú nádielku však peňaženka zaplače už teraz. Vyjde viac ako 10 skvelo vyzerajúcich a očakávaných titulov na všetky možné platformy.

1. Starfield (Xbox Series X/S, PC) – 6. september

Microsoft kúpil Bethesdu a s nimi aj tvorcov veľkolepých RPG, ako Fallout a Skyrim. Z toho dôvodu sa ich najnovší a doteraz najambicióznejší projekt vôbec nedostane na konzoly PlayStation 5.

Rozsiahle vesmírne sci-fi RPG Starfield ponúkne možnosť pristáť a preskúmať desiatky až stovky planét s množstvom mimozemského a inteligentného života. Hráči si budú môcť stavať vlastné vesmírne lode, najímať podriadených a členov čaty a plniť misie po celom vesmíre.

Okrem hlavnej príbehovej časti, ktorá sama o sebe zaberie desiatky hodín, tvorcovia ponúknu aj obšírne vedľajšie dejové línie s vlastnými, hlboko prepracovanými postavami a štruktúrami misií. Starfield je nesmierne komplexné RPG, také, aké tu z hľadiska vesmírnej akcie nebolo od čias Mass Effect 3.



2. Baldur's Gate 3 (PlayStation 5) – 6. september

PlayStation síce prišlo o Starfield, ale získalo zatiaľ najlepšie hodnotenú hru roka, fantasy CRPG Baldur’s Gate 3 od nadaných vývojárov zo štúdia Larian (Divinity séria). Baldur’s Gate 3 má dokonca lepšie recenzie ako najnovšia Zelda.

Ponúka desiatky až stovky hodín obsahu. Skvelé je, že tvorcovia hráčom umožnili ovplyvňovať príbeh formou dialógových rozhodnutí či činov hlavnej postavy. Tie vyústia do množstva diametrálne odlišných koncov a jednotlivých príbehových odbočiek, takže každý hráč zažije unikátny príbeh. Súboje v tomto RPG prebiehajú ťahovým štýlom, no ak je to pre niekoho náročné, môžu hru prejsť v offline aj online kooperácií s ďalšími hráčmi.

3. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – 26. september

Cyberpunk malo po vydaní dostať multiplayer a dve príbehové rozšírenie. Hra ale vyšla v katastrofálnom technickom stave a sklamala aj z obsahovej stránke. Bolo to také fiasko, že vývojárske štúdio CD Projekt Red rovno zrušilo jedno rozšírenie a aj celý multiplayer.

Prvá a posledná expanzia tak vyjde tri roky po vydaní základnej hry a prinesie nové misie, zbrane, postavy, autá a aj celkom inú časť mesta Night City.

Hlavnou novou postavou bude špeciálny agent, ktorého si zahral Idris Elba (Rýchlo a zbesilo: Hobbs and Shaw, Star Trek). Celý herný svet je zvedavý, či sa CDPR zo svojich chýb poučilo a či hra vyjde v skvelom technickom stave.

4. The Crew Motorfest (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) – 14. september

Ak niekomu nebudú stačiť autá v cyberpunkovom Night City, môže sa ponoriť do nového The Crew. Z trailerov to pôsobí, akoby sa vývojári z Ubisoftu pokúsili spraviť vlastnú Forzu Horizon. To nie je na škodu, keďže ide o kvalitnú pretekársku sériu.

Aj v Motorfeste teda hráčov čaká veľký, otvorený svet plný diaľníc, prašných či mestských ciest a iných druhov komunikácií, na ktorých môžu pretekať v oficiálnych pretekoch, alebo vo voľnom štýle.

5. Baten Kaitos I & II HD Remaster (Switch) – 15. september

Ide o remasterovanú kolekciu dvoch legendárnych japonských RPG hier z éry Nintendo GameCube (prvá časť oslávi v decembri 20. výročie). Za hrami stojí štúdio Monolith Soft, ktoré dnes hráči poznajú vďaka sérii Xenoblade Chronicles. Hra využíva systém ťahových súbojov, v ktorých hráč útočí vďaka úderom a kúzlam z rôznych kariet symbolizujúcich schopnosti postáv.



6. Lies of P (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – 19. september

Ako by vyzeral mix sveta Pinocchia a hry Bloodborne od štúdia From Software (Dark Souls, Elden Ring)? Lies of P je skvelou odpoveďou, keďže sa odohráva v temnom svete zamorenom všelijakými príšerami, robotickými nepriateľmi a bossmi, ktoré precvičia zručnosti veteránov Souls série.

Hráči budú hrať za Pinocchia, ktorý bude bojovať proti šialenstvu a krviprelievaniu v meste inšpirovanom francúzskou a belgickou kultúrou z konca 19. storočia. Na architektúre a atmosfére je ale cítiť aj steampunk či zmes gotických a viktoriánskych prvkov ako z Bloodborne. Lies of P bude akčná adventúra s náročnou hrateľnosťou s prvkami RPG.



7. Mortal Kombat 1 (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, PC) – 19. september

Pôjde o reštart série spôsobený postavou Liu Kanga, ktorý sa v Mortal Kombat 11 stal ohnivým bohom. Zresetoval svet a časovú os a príbeh sa začne odznovu. Aj postavy, ktoré boli v sérii večnými nepriateľmi, ako napr. Scorpion a Sub-Zero, tak môžu byť partnermi v súboji proti väčšiemu zlu. V hre budú takmer všetky hlavné a obľúbené postavy z celej série. Hra ponúkne bohatý singleplayer a aj multiplayer.

Hra bude disponovať rollback net code technológiou, vďaka ktorej v multiplayeri nebudú hráči s rýchlejším internetom zvýhodnení oproti tým s pomalším internetom. Cross-play medzi PC a konzolami dorazí až po vydaní. Dôležitou súčasťou hrateľnosti budú takzvaní Kameo bojovníci. Hráči ich budú môcť povolať zo zálohy, robiť s nimi kombá a zmeniť štýl boja proti protivníkom.



8. Eternights (PlayStation 5, PlayStation 4, PC) – 21. september

Hlavnému hrdinovi na začiatku hry odsekne neznáma žena ruku. Ďalšia žena, ktorú spoznal na internetovej zoznamke, mu ju nahradí magickou, žiariacou rukou. Tú vie zmeniť na meč a bojovať s ním proti príšerám. Monštrá vznikli z používania špeciálneho lieku na zastavenie starnutia s názvom Eternights.

Súboje s monštrami prebiehajú v reálnom čase v štýle hack’n’slash (ako napríklad DMC). Hra oplýva aj kalendárom v štýle série Persona. Jednotlivé aktivity a dejové udalosti posúvajú dni dopredu, až sa hráč dostane na koniec príbehu. Hra kladie dôraz aj na dialógové možnosti ovplyvňujúce kamarátske a romantické vzťahy s inými postavami.

9. Payday 3 (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – 21. september

10 rokov po Payday 2 vydajú tvorcovia novú časť, opäť zameranú na adrenalínové zážitky v multiplayeri. Hra sa bude odohrávať po udalostiach minulého dielu v súčasnom New Yorku, aby dej odzrkadlil modernú ekonomiku sveta vrátane kryptomien. Žánrovo ide o FPS a titul, ktorý sa bude dať prejsť aj v kooperácií s ďalšími hráčmi.

10. Hellsweeper VR (PC VR, PS VR2) – 21. september

Pre majiteľov headsetov pre virtuálnu realitu a fanúšikov akčných, adrenalínových hier je toto povinnosťou. Tvorcovia podarenej hack’n’slash akcie Sairento spravia z hráča bojovníka proti démonom. Využívať na to bude meče, zbrane a telekinetické schopnosti. Schopnosti sa budú dať upgradovať a hráč bude môcť využívať stále rýchlejšie a silnejšie zbrane.

11. Cocoon (Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC) – 29. september

Hlavný dizajnér hier Inside a Limbo Jeppe Carlsen vytvoril originálnu puzzle adventúru. Hráči v nej budú môcť vyjsť z aktuálne skúmaného sveta, vziať si ho na chrbát a otvoriť si ním dvere do ďalšieho sveta. Cocoon oplýva unikátnymi hernými mechanikami a riešením hádaniek.

12. EA Sports FC 24 – 29. september

Názov nech nikoho nepomýli. Ide o ďalšiu časť z futbalovej série FIFA. Tvorcovia hry síce stratili licenciu, ale hra sa nijako nemení. Nová edícia prinesie nejaké obsahové a hrateľnostné novinky, ale každý rok je to len akási variácia predošlej verzie, takže hráčom bude viac než povedomá aj FIFA pod novým názvom EA Sports FC 24.

Bonus: Witchfire – 20. september (Early Access PC)

Hráči budú v tejto temnej fantasy loviť príšery, posadnutých ľudí a čarodejnice pomocou špeciálnych schopností a strelných zbraní. Hrateľnosť vyzerá zábavne najmä vďaka akčným súbojom a fantasy prostrediu. Hra vyjde v early access prístupe, čo znamená, že nebude úplne dokončená a vývojári ju budú vylepšovať na základe feedbacku hráčov.