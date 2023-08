Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

V reportáži ti ukážeme, ako vyzerá každodenný život v ženskej väznici v Sučanoch.

V ženskej väznici v Sučanoch je momentálne 117 odsúdených. Sedia za rôzne zločiny – od krádeží až po vraždy. Samy hovoria, že sú medzi nimi dobré vzťahy. Ich pedagogička však tvrdí, že občas dochádza aj ku konfliktom či k bitkám. My sme s odsúdenými strávili deň, aby sme zistili, ako žijú, pracujú či trávia voľný čas. Dokonca sme si s nimi zahrali aj spoločenské hry.

Väznica v Sučanoch bola iná, než sme čakali – rozhodne nič ako seriál Orange Is The New Black. Viac uvidíš v našej reportáži.