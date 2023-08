Gastro s úrovňou Michelinu na Slovensku? Nájdeš ho v tomto hoteli vo Vysokých Tatrách (REPORTÁŽ)

Za nad┼ítandardn├Żmi slu┼żbami, v├Żnimo─Źn├Żm gastrom a jedine─Źn├Żmi z├í┼żitkami nemus├ş┼í ├şs┼ą v├┤bec za hranice.

Ke─Ć sa povie pojem Michelin, ur─Źite si predstav├ş┼í najlep┼íiu svetov├║ kuchy┼łu niekde mimo Slovenska. Vedel si, ┼że za ÔÇ×michelinsk├ŻmÔÇť gastro z├í┼żitkom a nad┼ítandardn├Żmi slu┼żbami naozaj nemus├ş┼í ├şs┼ą za hranice? ─îakaj├║┬á ┼ąa toti┼ż v na┼íom n├írodnom klenote, vo Vysok├Żch Tatr├ích. Re─Ź je o Hoteli Lomnica, z ktor├ęho ti prin├í┼íame report├í┼ż o na┼íich z├í┼żitkoch a dojmoch.

Ubytovanie Hotel Lomnica pon├║ka nad┼ítandardn├ę slu┼żby, wellness a kr├ísne prostredie. Ozajstnou v├Żnimo─Źnos┼ąou hotela, je ┼ípi─Źkov├í gastron├│mia o ktorej sme sa presved─Źili aj my. Pokia─ż chce┼í teda za┼żi┼ą prav├Ż ÔÇ×fine diningÔÇť, v Hoteli Lomnica ┼ąa ─Źak├í 8 alebo 11-chodov├ę degusta─Źn├ę menu, ktor├ęho pr├şpravu m├┤┼że┼í sledova┼ą na┼żivo. Premohol ┼ąa hlad, ale nechce┼í sedie┼ą v re┼ítaur├ícii? Hotel Lomnica m├í pre teba pripraven├ę aj ┼ípeci├ílne street food menu s chutn├Żm ob─Źerstven├şm a n├ípojmi.

A ─Źo tak ra┼łajky v oblakoch? Nechaj sa vynies┼ą do v├Ż┼íin s gastro bal├│nom, ktor├Ż je jedin├Ż na Slovensku. Okrem in├ęho, v r├ímci slu┼żieb m├┤┼że┼í vyst├║pi┼ą na Lomnick├Ż ┼ít├şt so sprievodcom, pozorova┼ą medvede ─Źi kocha┼ą sa gal├ęriou. Taktie┼ż ┼ąa Hotel Lomnica prenesie do roku 1930 so vz├ícnym veter├ínom, ktor├Ż ti dopraje z├í┼żitkov├║ jazdu.