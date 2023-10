E-odpad je najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu na svete. Takto znížiš jeho produkciu v 3 krokoch

Odhaduje sa, že na celom svete každý rok vznikne až 53 miliónov ton elektronického odpadu, pričom recyklujeme len zanedbateľné množstvo – približne 15 – 20 %. Ako sa dá tomuto problému účinne predchádzať?

Boj s elektronickým odpadom nie je len o spotrebiteľoch a ich správaní. Do veľkej miery závisí od výrobcov zariadení. Práve tí totiž diktujú, či sa ich smartfóny, smart hodinky, tablety a notebooky budú dať jednoducho opravovať a rozoberať alebo si zákazník aj pri menšej chybe bude musieť kúpiť nové zariadenie.

Zdroj: Freepik

Podpora Right to repair

S cieľom znížiť množstvo elektroodpadu vzniklo hnutie Right to repair, ktoré presádzuje právo spotrebiteľov na opravu zariadení. Right to repair podporuje aj spoločnosť FixServis, ktorá sa snaží dosiahnuť, aby sa pokazené elektronické zariadenia opravovali a nekončili ako nebezpečný odpad.

Zákon o oprave elektroniky

Aktuálne je v platnosti zákon, ktorý výrobcom chladničiek, televízorov, umývačiek riadu či fénov nariaďuje vyrábať zariadenia tak, aby sa počas 10 rokov dali opravovať. Tento zákon sa však, bohužiaľ, nevzťahuje na výrobcov menších elektronických zariadení – smartfónov, tabletov, smart hodiniek či notebookov.

Presádzanie autorizovaných servisov a originálnych dielov

Výrobcovia elektroniky chcú dosahovať čo najvyššie zisky, preto sa snažia, aby ich zákazníci kupovali čo najviac nových produktov. Práve preto znemožňujú alebo komplikujú opravy. Používajú softvérové zámky a konštrukčné riešenia, pre ktoré zákazník často nemá inú možnosť, než pokazené zariadenie vyhodiť do elektroodpadu a kúpiť si nové.



V odpade preto častokrát končia smartfóny, ktoré by mohli ešte niekoľko rokov fungovať, ak by sa opravila niektorá súčiastka. Proti tomuto trendu aktívne bojujú nezávislé servisy a predajcovia náhradných dielov po celom svete vrátane FixServisu.

Ako prispieť k ochrane životného prostredia?

Ak chceš prispieť k ochrane životného prostredia a minimalizácii e-odpadu, podľa odborníka z FixServisu treba podniknúť tieto základné kroky.

Zdroj: FiXShop

1. Oprava zariadení

V prípade, že sa tvoje zariadenie pokazí, hľadaj spôsoby, ako ho opraviť. Autorizované servisy často nemajú dovolené vykonávať niektoré opravy. Zober preto svoju elektroniku do nezávislého servisného centra. Na Slovensku FixServis prevádzkuje vlastné servisné miesta so skúsenými technikmi, ktorí si poradia aj s náročnými opravami.

Vedeli ste, že... FixServis podporuje opravovanie zariadení aj tým, že vytvára prehľadné návody na opravu mobilov a inej elektroniky? Uľahčuje tak prácu nezávislým technikom.

2. Opätovné použitie

Diely, ktoré sú poškodené, je dôležité recyklovať. FixServis spolupracuje s firmami, ktoré zo starých komponentov vyrábajú nové. Súčiastky, ktoré sa nedajú opätovne použiť, sú ekologicky likvidované.

V ponuke FixServisu nájdeš široký výber náhradných dielov všetkých dostupných kvalít na trhu. Ľahko tak zoženieš aj komponenty na opravu svojho zariadenia, ktoré autorizované predajne neponúkajú.

3. Refurbished smartfóny

Jedným z najväčších problémov dnešnej doby je skutočnosť, že kupujeme stále nové zariadenia, v dôsledku ktorých sa hromadí stále viac elektroodpadu. Ak nechceš byť súčasťou tohto nemilého trendu, uprednostni kúpu použitých refurbished smartfónov.

Ak hľadáš kvalitné preverené refurbished zariadenia, zavítaj do e-shopu FixServis, kde nájdeš široký výber rôznych modelov. Kúpou použitého smartfónu nielenže prispeješ k ochrane životného prostredia, ale navyše ušetríš stovky eur.