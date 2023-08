Kristinu vzrušujú kriminálnici, najviac sexi sú vraj obchodníci so zbraňami. Aký je život so syndrómom Bonnie a Clyda? (Rozhovor)

„Je to túžba po dominantnom partnerovi, ktorý vás ochráni pred nebezpečenstvom. Pretože viete, že je schopný urobiť aj zlé veci, keď to bude nutné,“ hovorí Kristina v otvorenom rozhovore.

Kristina pochádza z Česka a patrí do veľmi úzkej skupiny ľudí, ktorí majú sexuálnu úchylku s názvom hybristofília. Tento mentálny stav sa niekedy nazýva aj syndróm Bonnie a Clyda – je pomenovaný po zločineckom páriku z USA v 30. rokoch minulého storočia.

Ide o takzvanú parafíliu, čiže poruchu sexuálneho objektu, ktorá sa vymyká určitej norme. Osoby, ktoré priťahujú zločinci, sa vo väčšine prípadov nikdy neodhodlajú na ilegálnu činnosť, no sú fascinované predstavou, že ich partner vie pre ne urobiť aj činy za hranou zákona.

A to ich vzrušuje.

Podobne to má aj Kristina, ktorú už od mladého veku priťahujú zločinci, a to predovšetkým takí, ktorých činnosť si vyžaduje istú dávku inteligencie a kalkulovania.

V otvorenom rozhovore nám porozprávala o tom, ako sa u nej hybristofília prejavuje, čo ju vzrušuje na väzňoch, aká ilegálna činnosť je pre ňu najviac sexi, ktorý známy kriminálnik ju vzrušuje najviac, ako jej známy český MMA zápasník na rande ukazoval zbraň, ako na jej úchylku reagovali blízki a jej súčasný partner, alebo to, či môže mať plnohodnotný sexuálny zážitok bez uspokojenia svojej parafílie.

Kedy ste na sebe prvýkrát začali pociťovať, že máte hybristofíliu?

Nad tým som nikdy nepremýšľala. Prvé pocity si pamätám, keď som mala 16 až 17 rokov. Starší brat sa vtedy kamarátil s chlapcom, ktorý práve vyšiel z väzenia. Mal na sebe rôzne tetovania so zakázanými symbolmi a ja som z toho bola úplne hotová. Ale myslím si, že to mám už odmala, vzhľadom na to, že jeden člen mojej rodiny sa v takej spoločnosti pohyboval a pripadalo mi to ako malému dievčaťu extrémne „cool“. Samozrejme, ako dieťa som nemala ani potuchy o tom, o čo skutočne ide.

Kto bol ten člen rodiny a v akom prostredí sa pohyboval?

Povedzme, že strýko. Boli to bordely, nočné podniky, ochranka a určité úkony pre pána majiteľa.

Bol aj niekto z vašej rodiny kriminálnik?

To nie, nevyrastala som v rodine s kriminálnou minulosťou. Naopak, príbuzní z otcovej strany slúžili desiatky rokov pre bezpečnostný zbor a Políciu ČR.

Ako sa syndróm Bonnie a Clyda u vás prejavoval?

Už od puberty som vedela, že ma takíto muži priťahujú. Ale rozhodne som ich nechodila vyhľadávať a pozorovať pred väznicou. Začala som pozerať filmy o mafii, seriály s kriminálnou tematikou, ako napríklad Útek z väzenia. Milovala som tiež Michaela Scofielda zo seriálu Prison Break, to je moja srdcovka. Ale ako pubertiačka som ani žiadnych takých ľudí nepoznala. Len som si ulietavala na tých seriáloch.

Čo ste spočiatku robili na uspokojenie týchto svojich potrieb?Nerobila som nič, pretože keď som ten svet trochu bližšie spoznala, tak to, samozrejme, odkrylo aj tie negatívne stránky. Len aby bolo jasné, rozhodne ma nepriťahujú nejakí devianti, sexuálni násilníci, muži, ktorí ubližujú deťom, a podobné typy. Vždy ma priťahoval skôr taký ten naoko normálny biznismen. Fascinuje ma tá spolupráca medzi kriminálnikmi, nejaký ich kódex a celý proces a príprava ilegálnej činnosti.

Majú tiež istý štýl, ako sa správajú k ženám, a to som nikdy nebola ochotná podstúpiť. Nemám na mysli násilie, skôr to, ako muž o žene hovorí a ako ju vníma. Toto nie je moja predstava partnerského a ani rodinného života. Niektoré ženy sú s tým v pohode a sú rady, že ich chlap zarába prachy a ony len držia hubu.

Mali ste aj nejakého väzňa, s ktorým ste udržiavali vzťah?

To nie. Chcela som poslať list Jeremymu Meeksovi (Jeremy je považovaný za najsexi kriminálnika, po prepustení z väzenia sa dal na modeling – pozn. red.), že budeme mať svadbu, ale už bolo po funuse. (smiech)

A nemali ste nikdy partnera kriminálnika? Či vás vzrušuje len tá predstava?

Nenazvala by som ho partnerom, ale istý čas som sa s niekým takým stretávala. Samozrejme, priťahuje ma to, ale je to iba jeden z aspektov, na ktoré pozerám. To, že pácha trestnú činnosť, ešte neznamená, že sa mi automaticky páči a že ma priťahuje. Je to iba jeden z aspektov, ktorý musí zapadnúť do toho zvyšku. A opäť je dôležité, o akú činnosť ide.

Aká ilegálna činnosť je pre vás najviac sexi?

Obchody so zbraňami, s autami alebo drogami, ale tým nemyslím pouličné fetky. (smiech) Peniaze robia peniaze, takže pokiaľ sa vďaka nim dostane ku kšeftu, ktorý mu hodí balík, tak super. Ale rozhodne nie nejaké zlodejské firmy na predávanie hrncov a bambusových ponožiek. (smiech) Vyrovnať sa s nejakým podrazákom, keď sa objaví, je za mňa ok.

Ktorý známy kriminálnik vás vzrušuje najviac? A prečo?

Jednoznačne Jeremy Meeks. Milujem tie ostré rysy v tvári a oči, ktoré vás dokážu prebodnúť.

Z českých známych kriminálnikov asi nikto, ale fascinuje ma Viktor Kalivoda. Bol to nadpriemerne inteligentný chlap, ktorý vyhral vo vedomostnej súťaži peniaze, za ktoré si kúpil dva gloky. Následne šiel do lesa a zastrelil náhodných hubárov. Pri dolapení nič nezapieral, povedal, že to urobil, ale že nepovie prečo. Vo valdickej väznici sa potom údajne podrezal.

Jeremy Meeks je považovaný za najsexi kriminálnika. Po prepustení z väzenia sa dal na modeling. Zdroj: Instagram/@jmeeksofficial

Najznámejším českým objektom záujmu skupiny žien, ako ste vy, je amnestovaný viacnásobný vrah Jiří Kajínek. Ten vás nepriťahuje?Pán Kajínek je pre mňa frajer. Či už to urobil, alebo nie, všetci sa tam pohybovali na tenkom ľade. Tak či onak ho neskutočne obdivujem za tú mentálnu odolnosť a psychickú silu toľko rokov sa neskloniť a stáť si stále za svojou pravdou.

Myslíte, že ste sa s tým narodili alebo to vo vás niečo vyvolalo? Napríklad násilný partner, zneužívanie v detstve, prípadne ide o nejakú túžbu po adrenalíne, dobrodružstve formou „zakázaného ovocia“?

Rozhodne to bolo vyvolané v príkladoch, ktoré uvádzate. Ale nechcem byť konkrétna.

Čo konkrétne vás na kriminálnikoch vzrušuje?

U žien, ktoré vzrušujú kriminálnici, je toho viac. Niektoré trpia predstavou, že odsúdeného vraha napravia, pre iné je zas ideálne, že je partner za mrežami, pretože im nemôže byť neverný s inou ženou. Prípady svetoznámych sériových vrahov zas priťahujú ženy publicitou a niekedy je ten dôvod jednoducho ten, že zakázané ovocie chutí najlepšie.



V mojom prípade je to však môj subjektívny pocit, že ma takýto jedinec ochráni. Je to jednoducho túžba po dominantnom partnerovi, ktorý vás ochráni pred nebezpečenstvom, pretože viete, že je schopný urobiť aj zlé veci, keď to bude nutné.

Čo pri pohľade na kriminálnika pociťujete? Čo si predstavujete?

Nikdy som sa nepozerala primárne na to, či je muž kriminálnik. Pokiaľ ma nepriťahuje v prvom rade fyzicky, tak je mi úplne jedno, či je to Al Capone. Ak by ma priťahoval bez toho, aby som vedela, že je kriminálnik, tak to by už bola len taká čerešnička na torte. Dokážem takto ohodnotiť kriminálnika v televízii, ale keď s niekým nadväzujete kontakt a nie je to nikto, koho by poznali vaši známi, ťažko sa hneď dozviete, čo pácha a nepácha.

Dosť často sa to dá spoznať z jeho vystupovania, ale už som sa stretla aj s mužom, ktorý mi po pár vetách od zoznámenia ukazoval, akú má v taške zbraň. A to som mu nepovedala ani slovo o svojej fascinácii záporákmi. Mimochodom, išlo o celkom známeho českého MMA zápasníka. Toto skutočne nebolo sexuálne príťažlivé.

Neprezradíte, o ktorého MMA zápasníka išlo?

Veľmi rada by som, ale nemôžem, pretože s tým súvisí ešte jedna šialená hanba, a taká zákerná nie som.

Ak to teda správne chápem, keby ste si našli partnera a zistíte o ňom napríklad, že v minulosti niekoho v sebaobrane pobodal, bol by pre vás atraktívnejší?

Samozrejme, záležalo by na okolnostiach, ale pobodanie v sebaobrane ma nijako nevzrušuje. Ak by dostával na hubu a vytiahol na niekoho nôž v rámci sebaobrany, tak to ma dokonca skôr odpudzuje. Zaujímali by ma podrobnosti, aby som zistila, či to nebol skôr podrazák.

Ženy, ktoré majú hybristofíliu, vzrušuje napríklad aj to, že im partner v rámci predohry prechádza nožom po tele a rozpráva o tom, ako by ich podrezal. Máte to tak aj vy?

Tak to rozhodne nemám. Som paranoidná a hneď by som si predstavovala, ako dostane kŕč do lýtka a omylom ma zapichne. Navyše nože ma veľmi neberú, mam radšej strelné zbrane.

Priťahujú vás len zločinci alebo aj predstava vykonania ilegálnej činnosti? Ak áno, aké napríklad?

Oboje. Ilegálna činnosť, pri ktorej to riešia muži medzi sebou. Drogy, zbrane, peniaze, prevozy, vymáhačky atď. Nesmie sa to týkať žien a detí. Ale mňa osobne nepriťahuje niečo páchať.

Musíte v sebe túto sexuálnu deviáciu celý život potláčať?

Ja to tak nevnímam. Asi sa viem dobre ovládať alebo jednoducho vyhral zdravý rozum. Pokiaľ chcem s mužom žiť a založiť si rodinu, musím uprednostniť iné vlastnosti a sexuálne preferencie. Niektoré veci a niektorá činnosť sa s tým, aspoň podľa mňa, skĺbiť nedajú.

Pokiaľ sa bavíme o pasívnej hybristofílii, tak ide v podstate o nevinnú fantáziu, ktorou nikomu neubližujete. Mali ste však v minulosti nutkanie aj k aktívnej (agresívnej) hybristofílii?

Neviem, či sa medzi „agresívne“ počíta aj mlčanie a diskrétnosť, ale rozhodne som nikdy nemala túžbu zúčastniť sa na nejakom zločine. Nikdy by mi ani nenapadlo montovať sa do toho. Samozrejme, aj ja som bola takmer vždy všetkých informácií ušetrená. Vyhľadávam ochranu a pocit bezpečia, čo sa vylučuje s tým, aby ma do čohokoľvek zaťahoval. Ale v prípade potreby som, samozrejme, lojálna.

Navštívili ste pre hybristofíliu nejakého odborníka?

Lekára navštevujem už niekoľko rokov, ale z úplne iných dôvodov. Toto ma nikdy v živote neobmedzovalo ani netrápilo.

Akého lekára navštevujete?

Psychiatra. Viac to však konkretizovať nechcem.

Neskúšali ste teda sexuológa, ktorý by potvrdil, že to nie je iba fetiš?

Môj lekár je odborník, ktorého znalosti presahujú klinickú psychiatriu, takže je kompetentný aj v tejto záležitosti.

Ale oficiálne nemáte diagnostikovanú hybristofíliu, však?Mám iné diagnózy. Hybristofíliu, ale ani napríklad OCD (obsesívno-kompulzívnu poruchu – pozn. red.) nemám ani v karte, pretože to už sú len také vedľajšie diagnózy mimo tých „skutočných“. Ale aj hybristofíliu aj OCD mám diagnostikované psychiatrom.

Užívate na to nejaké lieky?

Nie, ale užívam lieky z iných dôvodov, tak možno to mi pomáha krotiť moje túžby.

Tie lieky súvisia s tými psychiatrickými diagnózami?

Áno.



Zverili ste sa s tým aj niekomu z vášho okolia?

Bežne nechodím a nerozprávam to len tak komukoľvek z okolia. Ale pár mojich blízkych to vie.

Ako na to reagovali?

Mame som nehovorila nič, tá by si myslela, že som sa zbláznila a že plánujem svadbu s vrahom detí. Ale moja teta, ktorá pracovala niekoľko rokov na kriminálke, bola celkom prekvapená. Vo finále mi však povedala, že mnohí z nich boli fešáci.

A čo vaši partneri, keď sa im s tým zdôveríte?

Partnera si vyberám tak, aby mu to nemohlo vadiť.

Ako na to reagoval váš súčasný partner?

Súčasný partner reagoval úplne adekvátne, nemal s tým žiadny väčší problém.

Môžete mať plnohodnotný sexuálny zážitok bez uspokojenia tejto vašej parafílie?

Úplne. Dokážem si predstaviť život s mužom, ktorý toto nespĺňa. Nie som naivná a už nemám ani 20 rokov. Nebudem riskovať, že by sme mali deti a zavreli ho alebo sa mu niečo stalo.

Poznáte nejakých podobných ľudí ako vy? Existuje u vás v Česku nejaká komunita?

Vôbec netuším. V médiách a v dokumentoch je táto parafília zobrazovaná celkom často, ale absolútne nemám predstavu, ako veľmi rozšírené to u nás je.

Chceli by ste, aby sa o takýchto sexuálnych parafíliach v spoločnosti hovorilo viac?

Myslím si, že orientácií, preferencií, úchyliek a odchýlok je tu momentálne až-až. Ja som napríklad neškodná, ale sú parafílie, ktoré by boli pre ľudí až príliš veľké sústo. A ja s nimi nepotrebujem byť spájaná.