ZOZNAM: Najlepšie filmy v kinách v auguste: Blue Beetle od DC, Gran Turismo, horor roka, Statham vs Megalodon či One Man Show

Aké nové filmy vyjdú v kinách v auguste? Prekvapil nečakaný horor, ktorý môže skončiť ako najlepší v celom roku, ale aj Gran Turismo.

Po Barbenheimerovi v júli sa diváci nemusia obávať, že do kín dorazia suchoty. V auguste bude premiérovať veľké množstvo očakávaných filmov naprieč všetkými hlavnými žánrami. Nižšie je výber tých najzaujímavejších s najväčším potenciálom.

Ninja korytnačky: Mutantský chaos – 3. 8. (réžia: Jeff Rowe, Kyler Spears)

Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphael a ich adoptívny otec potkan Splinter budú ochraňovať nevinných v novom animáku. Pre ich netradičný, zmutovaný vzhľad ich však verejnosť neakceptuje. Bratia zisťujú, že na svete nie sú jedinými mutantmi a že sa môžu pridať k ďalším podobným vyvrheľom spoločnosti, avšak za cenu toho, že svet ovládnu mutanti a budú utláčať ľudí.

Animák zaujme netradičným vizuálnym štýlom animácie, podarenými humornými vložkami a zábavnými akčnými scénami. Miestami sa trochu podobá na Spider-Man: Into the Spider-Verse. Režírovali ho Jeff Rowe (režíroval Mitchells vs Machines) a Kyler Spears podľa scenára od Setha Rogena a Evana Goldberga (obaja napísali napríklad Superbad či Sausage Party).

Animák už dostal prvé recenzie a podľa nich má práve animovaný Spidey celkom slušnú konkurenciu (štúdio už robí na pokračovaní). Ak teda chceš vidieť zábavný, skvelo animovaný film a navyše konečne kvalitné spracovanie Ninja korytnačiek, utekaj do kina.

Meg 2: Návrat do hlbín – 3. 8. (réžia: Ben Wheatley)

Jason Statham sa znovu postaví veľkému žralokovi Megalodonovi. Pokračovanie zábavného a napínavého blockbusteru Meg sa bude niesť v znamení ešte väčšieho počtu obrovských žralokov. Ako však naznačujú trailery, žraloky nebudú to jediné, čo vylezie z hlbín oceánu. A bude to najväčší lovec, akému doteraz postavy vo filme čelili.

Hovor so mnou!/Talk To Me (Danny Philippou, Michael Philippou)

Hovor so mnou! je najväčšou hororovou senzáciou tohto roka. Film bol v programe filmového festivalu Sundance a stal sa hitom pre divákov i odbornú verejnosť na celom svete. Horor nakrútili debutujúci režiséri a veľká časť hereckého obsadenia sa na striebornom plátne objavila po prvýkrát.

Skupina kamarátov vo filme narazí na záhadnú mumifikovanú ruku, o ktorej zistia, že ich dokáže dočasne spojiť so svetom duchov, ak sa ruky chytia a vyslovia „Hovor so mnou!“. Nebezpečná hračka sa stáva hlavnou atrakciou večierkov a vzbudzuje čoraz väčší záujem na sociálnych médiách. Pri jednom zo seáns sa však svety spoja príliš nadlho, čím prebudia a vypustia hrozivé nadprirodzené sily.

Anketa: Ktoré štúdio podľa teba horor distribuuje? (Odpoveď nájdeš na konci článku) A24 Blumhouse Universal A24 67 % Blumhouse 33 % Universal 0 %

Gran Turismo – 10. 8. (réžia: Neil Blomkamp)

Z videoherného nadšenca a pretekára v hre Gran Turismo na konzole PlayStation sa stal profesionálny a úspešný jazdec. Skutočný príbeh Janna Mardenborougha poskytne inšpiráciu, adrenalínové preteky s rýchlymi autami, ale aj dramatické momenty. Snímku režíroval Neil Blomkamp, ktorý sa pokúsi napraviť si povesť po nepodarených filmoch Demonik a Chappie (v minulosti nakrútil District 9 a Elysium).





One Man Show: The Movie – 17. 8. (réžia: Kazma Kazmitch, Andy Fehu)

Český influencer Kazma a jeho tím pripravovali posledné štyri roky svoj najväčší projekt, ktorého súčasťou je aj skutočný vojnový film Tajný zákop. Kazma doň prostredníctvom externých produkčných spoločností najal slávnych českých hercov, ako napríklad Jiřího Langmajera, Hynka Čermáka, Jiřího Bartošku, Ondřeja Sokola či Kryštofa Hádka. Tí netušili, že v skutočnosti nakrúcajú pre Kazmov projekt.



Je vysoko pravdepodobné, že po premiére snímky sa v realite začne diať niečo, čo na ňu bude nadväzovať. Môže to byť Kazmov prank, nejaký veľký zvrat v príbehu nakrúcania filmu či niečo úplne šialené, na čo sú diváci One Man Show už zvyknutí.

Blue Beetle – 17. 8. (réžia: Angel Manuel Soto)

Predposledná komiksovka od DC pred veľkým reštartom bude o latino tínedžerovi i Jaimem Reyesovi (Xolo Maridueña zo seriálu Cobra Kai). Z neho sa stane hrdina Blue Beetle po tom, čo príde do kontaktu s modrým chrobákom z vesmíru. Toho vyrobila mimozemská rasa Reach.

Chrobák sa má dostať do človeka, ovládnuť ho a stať sa špiónom. Chrobák na Zemi však nevytváral z ľudí špiónov, ale hrdinov bojujúcich proti zlu.

#annaismissing – 24. 8. (réžia: Pavel Soukup)

Soukup bol jedným z tvorcov, ktorí dostali za web seriál #martyisdead cenu Emmy v kategórii Short Form Series. Teraz nakrútil voľné pokračovanie, ktoré sa zameria na influencerku Annu známu svojím provokatívnym obsahom. Anna jedného dňa zmizne a 15-ročná Nina nájde jej polonahú fotku v mobile svojho otca. Rozhodne sa ju vypátrať.

Vražedná jazda – 24. 8. (réžia: Nimród Antal)

Ďalší nevýrazný akčný film hviezdy Liama Neesona by sme normálne neodporúčali. Ani on sám podľa nás nevie, koľko takýchto priemerných akčných jednohubiek nakrútil. Túto však režíruje Nimród Antal, ktorý nakrútil napríklad Predátorov (2010) a odvtedy až na seriálové časti Twin Peaks, Servant, Stranger Things a nejaké videoklipy nakrútil len jeden film (A Viszkis). Vražedná jazda môže byť jeho návratom do Hollywoodu a môže viesť k poriadnej akcii.

Equalizer 3 – 31. 8. (Antoine Fuqua)

Robert McCall (Denzel Washington) je už dávno na dôchodku. Podľa vzoru predošlých dvoch častí sa však pustí do gangstrov, ktorí ohrozujú jeho okolie a blízkych. Členom talianskej mafie tak vypichuje oči a vyprázdňuje do nich zásobníky.

V závere trilógie si zahrá aj Dakota Fanning, ktorej postavu Wahshington ochraňoval v známom akčnom filme Man on Fire od Tonyho Scotta. Film režíruje Antoine Fuqua (predošlé dve časti, The Guilty či Emancipation) a o scenár sa tak ako v prípade predošlých častí postaral Richard Wenk.

V auguste vyjde oveľa viac filmov. Nájdeš medzi nimi horory, rozprávky pre najmenších, nové česko-slovenské komédie či thrillery a zahraničné, menej známe drámy. Kompletný prehľad premiér nájdeš tu.

Odpoveď z minikvízu: Horor Talk To Me distribuuje štúdio A24.