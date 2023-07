Expertka na Maledivy: Ostrovy nie sú len pre bohatých. Viackrát som plávala so žralokmi

Sleduj Check in s redaktorkou Jankou.

Predstavujeme ti ďalší diel formátu Check in, v ktorom sa naša redaktorka Janka so svojimi hosťami zhovára o netradičných cestovateľských zážitkoch.

Tentokrát si do štúdia zavolala expertku na Maledivy, ktorá jej porozprávala zaujímavosti o ostrovoch, dala tipy na skvelú dovolenku, prezradila, ako sa učila potápať a aké je to plávať so žralokmi. Sleduj najnovší diel Check in s Jankou.