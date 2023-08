Jakub Zitron Ťapák má už vlastný stand-up špeciál. Materiál zbieral 7 rokov a šou je dostupná online

Si fanúšikom slovenského stand-upu?

Trend vlastných comedy špeciálov začína postupne narastať aj u nás. Streamovacia platforma Voyo minulý rok predstavila prvý ženský comedy špeciál na Slovensku – Donaha! so Simonou Salátovou. Ďalším slovenským komikom, ktorý bude mať vlastný stand-up na Voyo, je Zitron. Hlavnými témami špeciálu budú rečové chyby, verejné záchody, nevhodné myšlienky a čerstvé rodičovstvo. Myšlienky, ktoré si často myslíme, ale nechceme ich povedať nahlas, povedal Zitron za nás. A nekládol si servítku pred ústa.

Špeciál Jakub Zitron Ťapák: Ruku na srdce si môžeš vychutnať už teraz na Voyo.

Ponuku najprv štyrikrát odmietol

Obdobnú ponuku odmietol štyrikrát, pretože sa na to ešte necítil. Príprava na stand-u nie je podľa Zitrona vôbec jednoduchá. Časom však nazbieral toľko materiálu, že mu vlastný hodinový špeciál začal dávať zmysel. „Je to proces. Je to niečo, čo človek musí napísať, vyskúšať, prepísať, znovu vyskúšať. Tento proces niekedy trvá týždeň, niekedy mesiac, niekedy pol roka. V mojom prípade sa to zbieralo sedem rokov, počas ktorých sa venujem stand-upu, takže je to taký prierez všetkých materiálov, ktoré som kedy napísal. Je to najmä časovo náročné,“ vysvetľuje Zitron.

Pre komika to znamená úplne najviac. Je to niečo, prečo pracujeme a zbierame ten materiál.

Zitronov špeciál nadväzuje na úspech Donaha! so Simonou Salátovou. „Jakub Zitron Ťapák jednoznačne patrí medzi najväčšie talenty slovenskej komediálnej scény. Sme preto veľmi radi, že práve Voyo vyprodukovalo a prináša predplatiteľom tento výnimočný a humorom nabitý špeciál,“ vysvetľuje programová riaditeľka skupiny Markíza a skupiny Nova Silvia Majeská.

Streamovacia platforma Voyo má však v rukáve niekoľko ďalších mien. „Máme pripravený ďalší Voyo Špeciál obľúbeného slovenského komika Sama Trnku pod názvom Manžel, otec, hovado. Na Voyo máme aktuálne aj český stand-up herca Ondřeja Sokola Celebrity či Štěpána Kozuba Bez urážky! Určite sa nebránime ani ďalším špeciálom. Slovenská stand-up scéna rozhodne má čo ponúknuť a my sa tešíme, že našim divákom môžeme prinášať aj tento typ programov,“ dodáva Silvia Majeská.

Takéto natáčanie si môžeš dokonca vychutnať aj naživo. Prebieha vo vybranom divadle a lístky si môžeš kúpiť vopred online prostredníctvom oficiálnych platforiem. Stačí ti len striehnuť na vystúpenia svojich obľúbených komikov.

Ako to vyzeralo počas natáčania, si môžeš pozrieť v galérii nižšie.