Využi letný výpredaj v online obchode Queens do výšky 60 % a vyber si najlepší streetwear či šľapky za zlomok pôvodnej ceny

Doplň svoj šatník o šťavnaté kúsky od značiek ako Adidas, Birkenstock, Daily Paper, Nike alebo PLEASURES.

V tomto článku nájdeš najlepšie produkty z veľkého letného výpredaja v online obchode Queens. Vedenie spoločnosti si pre nás pripravilo akcie do výšky 60 % a v ponuke nájdeš všetko, na čo si spomenieš.

Hľadáš nový pár tenisiek či šľapiek? Žiadny problém, na výber máš z vyše 100 vyhotovení od značiek ako Adidas, Nike, Puma, Reebok či Birkenstock. Chýbajú ti ľahké vrchné diely, nohavice, šortky alebo iné doplnky? Nájdi ideálne kúsky v ponuke známych výrobcov, ktorí sú overení časom.

Queens akcia do výšky 30 % na vybrané nezľavnené produkty. V deň publikovania článku bola v online obchodeakcia do výšky 30 % na vybrané nezľavnené produkty.

Oblečenie

Zdroj: Queens

Kvalitných tričiek s krátkymi rukávmi nie je počas leta nikdy dosť. Ak hľadáš univerzálny kúsok, skús tento sivý variant s grafickým motívom na chrbte od značky PREACH za 30 eur.

Zdroj: Queens

Nike NSW Fleece Crewneck – 87 € 35 €

Za skvelú cenu môžeš získať aj túto atraktívnu zelenú mikinu s vyšitým logom spoločnosti Nike na prednej časti, ktorú budeš milovať do konca svojho života.

Zdroj: Queens

PREACH Tailored Pocket Pants – 96,50 € 43,50 €

Za zásah priamo do čierneho považujeme aj pohodlné nohavice vo voľnom strihu s viacerými vreckami od značky PREACH, ktoré sú dostupné za polovicu pôvodnej ceny.

Zdroj: Queens

Tommy Jeans Boxy Pullover W – 107 € 59 €

Univerzitný „preppy“ štýl obliekania je stále v kurze a sveter s vyšitým logom Tommy Jeans skvelo zakomponuješ do svojich každodenných outfitov do školy či práce, ale aj večer do mesta.

Zdroj: Queens

PLEASURES Graphic Heavyweight T-Shirt – 75,50 € 60 €

Produkty s logom spoločnosti PLEASURES patria medzi to najlepšie v ponuke online obchodu Queens a tričko s vysokou gramážou a veľkým grafickým motívom je dôkazom.

Zdroj: Queens

Versace Jeans Couture Maglietta T-Shirt W – 149 € 74,50 €

V online obchode Queens nájdeš aj high-end modely z dielní Versace. My sme vybrali skrátený vrchný diel s atraktívnym motívom a kvetmi, ktorý je dostupný za polovicu svojej pôvodnej ceny.

Zdroj: Queens

PLEASURES Jacinto Short – 95 € 76 €

Leto je v plnom prúde, a ak hľadáš kvalitné šortky v univerzálnom čiernom vyhotovení, máme pre teba skvelý tip v podobe textilného modelu s logom značky PLEASURES za skvelú cenu.

Zdroj: Queens

PREACH Striped Denim Jacket – 166 € 83 €

Ľahká rifľová košeľa s jemnými prúžkami a nápisom cez zadnú časť je dobrá voľba na letné večery v meste, keď vonkajšia teplota klesne pod 20 stupňov. Čo hovoríš na tento svetlomodrý model od značky PREACH?

Zdroj: Queens

Adidas Originals Denim Jacket W – 135 € 94,50 €

Atraktívnu a jedinečnú verziu rifľovej bundy sme vybrali aj pre ženy, a to v portfóliu značky Adidas Originals. Ide o tmavomodrý model s ikonickými prúžkami na rukávoch, malým logom na prednej časti a výrazným kvetinovým motívom cez takmer celý chrbát. Cena je viac ako férová.

Zdroj: Queens

PLEASURES Graphic Hoodie – 125,50 € 100 €

Kvalitná mikina s kapucňou by nemala chýbať v žiadnom šatníku, pričom z ponuky v online obchode Queens sme vybrali čierny model s grafickým motívom od spoločnosti PLEASURES, ktorý môže byť tvoj za rovných 100 eur.

Obuv

Zdroj: Queens

Adidas Originals Adilette Essential W – 63,50 € 41 €

V letnom výpredaji v online obchode Queens nájdeš aj desiatky modelov šľapiek, spomedzi ktorých sme vybrali najlepšie vyhotovenia. Komfortná silueta Adidas Originals Adilette Essential je ako stvorená na pláž a dostupná je v ženských veľkostiach.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Adilette 22 – 67,50 € 57,50 €

Úplne čerstvú novinku od spoločnosti Adidas Originals s názvom Adilette 22 si zamiluješ ihneď. Futuristický model šľapiek s obsahom prírodných a obnoviteľných materiálov je v predaji vo viacerých farebných vyhotoveniach, spomedzi ktorých sme vybrali oranžovú verziu s výrazným reliéfom. Ide o odkaz na expedíciu na Mars a jednotlivé fázy planéty.

Zdroj: Queens

Birkenstock Arizona BS – 117,50 € 105,50 €

Vo výbere pokračujeme sviežim vyhotovením ikonických šľapiek Birkenstock Arizona s prívlastkom BS, ktoré stoja na odolnej ortopedickej podrážke a sú stelesnením pohodlnej letnej obuvi. Cena je priamoúmerná kvalite, na to sa môžeš spoľahnúť.

Zdroj: Queens

Nike Air Max 1 Premium – 165 € 140 €

Legendárny modelový rad tenisiek Nike Air Max 1 patrí medzi naše obľúbené, a to obzvlášť, ak ide o pár v originálnom farebnom, materiálovom či vzorovanom vyhotovení ako v tomto prípade.

Novinka Nike Air Max 1 Premium v atraktívnom farebnom vyhotovení s prívlastkom Coral má menčestrový základ a vyzerá božsky. Fresh letný vzhľad dotvára podpisový znak Nike na štítku jazyka, z oboch bočných strán aj na päte s viditeľným panelom Air v medzipodrážke.

Zdroj: Queens

New Balance 991 – 238 € 178,50 €

Vo výpredajovej sekcii sme objavili aj tento teniskový klenot s podpisovou značkou New Balance, v ktorom zaboduješ s každým outfitom. Doplň svoju zbierku tenisiek o vintage bežecký model s číselným označením 991 a ovládni ulice.

Doplnky

Zdroj: Queens

New Era 9Twenty Adjustable Cap – 23 € 17 €

Klasická bejzbalová šiltovka s nastaviteľnou veľkosťou je stávkou na istotu kedykoľvek v priebehu roku. V ponuke online obchodu Queens nás zaujal modro-oranžový variant s logom známeho tímu New York Mets.

Zdroj: Queens

Daily Paper Mutru Cap – 59,50 € 50,50 €

Krok vedľa neurobíš ani „trucker“ šiltovkou s priedušnou sieťkou vzadu a mäkkým panelom v prednej časti od streetwearovej značky Daily Paper za primeraných 50 eur. Vďaka univerzálnej schéme šiltovku zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka.

Zdroj: Queens

Daily Paper Renton Tote Bag – 97,50 € 73 €

Z portfólia holandského výrobcu Daily Paper vyberáme aj textilnú tašku cez plece s nastaviteľným popruhom vo fialovom vyhotovení s kontrastným bielym nápisom za 70 eur.

Zdroj: Queens

Oakley Eyejacket Redux Sunglasses – 169 € 118 €

Záver článku patrí dvom modelom slnečných okuliarov Oakley. Prvý s názvom Eyejacket Redux má oblý tvar v pružnom plastovom ráme s čiernymi sklami a z nášho pohľadu ide o okuliare, ktoré znosíš nielen pri športových aktivitách.

Zdroj: Queens

Oakley Fuel Cell Sunglasses W – 158,50 € 119 €

Druhý typ slnečných okuliarov Oakley má hranatejšie línie zahalené do strieborno-sivého rámu s čiernymi sklami a ide o unisex voľbu. Cena je adekvátna kvalite produktu.