Spider-Mani bojujú s Venomom a Kravenom. Spider-Man 2 odhaľuje príbeh, novú hrateľnosť, kostýmy a postavy

Marvel Games a PlayStation vydali príbehový trailer na hru Spider-Man od štúdia Insomniac Games (Ratchet & Clank, Spyro). Hra vyjde 20. októbra exkluzívne na PS5, a to s českými titulkami. Okrem toho vyjde už 1. septembra exkluzívna, limitovaná edícia konzoly a ovládača Dualsense s motívmi hry. Majitelia PS5 si budú môcť kúpiť vonkajšie plastové obaly konzoly, aby si pre unikátny dizajn nemuseli kupovať konzolu znovu (PS5 má vymeniteľné boky).

Revealing the PS5 Console - Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle. First details: https://t.co/WbxFjxjxwZ pic.twitter.com/l0MGneYkPP

V príbehovom traileri na druhého Spider-Mana hráči vidia oboch Spider-Manov v akcii, záporáka Kravena, ale aj Venoma, ktorý zrejme ovládne Harryho Osbornea, Peteovho najlepšieho kamaráta. Harry v prvej časti chýbal, ale v druhej bude mať dôležitú rolu.

Samozrejmosťou je aj Miles Morales, ktorý sa stretne s Mr. Negativeom (záporák z prvej hry, ktorý mu zabil otca) a aj Mary Jane. Vývojári upravili jej vzhľad, takže vyzerá značne odlišne (rovnako ako samotný Peter Parker). Nový účes dostal aj Miles.

Peter Parker, Mary Jane et Miles Morales version PS4 vs Version PS5 pour Marvel’s Spider-Man…🕷️



Alors Glow up ou Glow down ? 👀 pic.twitter.com/vqGzdCYAeC