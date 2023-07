Toto je 5 pravidiel, vďaka ktorým sa v lete vyhneš otrave jedlom

Otrava jedlom je stra┼íiakom letn├Żch dn├ş.

Leto je ako stvoren├ę na ob─ż├║ben├ę pikniky a┬ágrilova─Źky s┬ákamo┼ími v┬ápr├şrode. Tepl├ę letn├ę po─Źasie je v┼íak ide├ílne aj┬ána rast bakt├ęri├ş, ktor├ę zapr├ş─Źi┼łuj├║ r├┤zne ─Źrevn├ę ochorenia.

Otrava jedlom nastane, ak skonzumuje┼í potraviny kontaminovan├ę┬á┼íkodliv├Żmi bakt├ęriami, v├şrusmi, parazitmi alebo tox├şnmi. ─îast├Żm zdrojom otravy s├║ napr├şklad surov├ę potraviny, nespr├ívne spracovan├ę m├Ąso┬á─Źi pokrmy, ktor├ę obsahuj├║ vajcia, mlie─Źne v├Żrobky a majon├ęzu. Na rizik├í spojen├ę s kontaminovan├Żmi potravinami upozor┼łuje pr├íve prebiehaj├║ca kampa┼ł┬áE├Ü si vyber├í bezpe─Źn├ę potraviny,┬áktor├║ predstavil Eur├│psky ├║rad pre bezpe─Źnos┼ą potrav├şn v spolupr├íci s Ministerstvom p├┤dohospod├írstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cie─żom kampane┬áje pom├┤c┼ą ─żu─Ćom uva┼żova┼ą kriticky pri ka┼żdodennom v├Żbere a spracovan├ş potrav├şn.

Bru┼ín├ę komplik├ície si m├┤┼że┼í privodi┼ą aj zjeden├şm neumytej zeleniny ─Źi ovocia. V lete ┼ąa m├┤┼że potr├ípi┼ą najm├Ą salmonel├│za, ale aj bakt├ęria E.coli.┬áPotraviny m├┤┼że┼í kontaminova┼ą aj doma┬áÔÇô sta─Ź├ş, ak pri pr├şprave jedla nebude┼í postupova┼ą spr├ívne.┬áPr├şznaky n├íkazy kontaminovan├Żmi potravinami sa m├┤┼żu objavi┼ą v┬ápriebehu nieko─żk├Żch hod├şn, ale aj po nieko─żk├Żch d┼łoch. Medzi naj─Źastej┼íie pr├şznaky otravy jedlom patria:

hna─Źka,

vracanie,

bolesti a┬ák┼Ľ─Źe v┬ábruchu,

nevo─żnos┼ą a┬ástrata chuti do jedla,

hor├║─Źka,

├║nava a┬áslabos┼ą.

Ak nechce┼í str├ívi┼ą nieko─żko dn├ş prip├║tan├Ż k z├íchodovej mise, dbaj na z├íkladn├ę pravidl├í. D├ívaj si pozor pri v├Żbere a skladovan├ş potrav├şn, nepodce┼ł┬ádostato─Źn├║ tepeln├║ ├║pravu surov├şn a pri varen├ş mysli na hygienu. V skratke┬áÔÇô┬áum├Żvaj, odde─żuj, var a chla─Ć.┬á

Zdroj: Adobe Stock

1. V kuchyni dodr┼żiavaj hygienu

Bakt├ęrie, v├şrusy┬áa parazity sa pren├í┼íaj├║ najm├Ą neumyt├Żmi rukami, kuchynsk├Żmi pom├┤ckami a utierkami. Vyskytuj├║ sa predov┼íetk├Żm na dosk├ích na kr├íjanie a aj ten najmen┼í├ş kontakt ich m├┤┼że prenies┼ą do jedla. V okol├ş kuchynsk├ęho drezu je dokonca viac bakt├ęri├ş a v├şrusov ne┼ż na z├íchodovej mise. Sna┼ż sa preto um├Żva┼ą a pravidelne dezinfikova┼ą v┼íetky pracovn├ę plochy a n├íradie, ktor├ę po─Źas pr├şpravy jedla pou┼ż├şva┼í. Pred varen├şm si nezabudni umy┼ą ruky mydlom.

V kuchynskom dreze┬áje v├Żrazne v├Ą─Ź┼í├ş v├Żskyt bakt├ęrie E.coli ne┼ż v z├íchodovej mise. D├┤vod je jednoduch├Ż┬áÔÇô prich├ídza do kontaktu s vaj├ş─Źkami, so surov├Żm m├Ąsom ─Źi s mliekom.

2.┬áPou┼ż├şvaj bezpe─Źn├ę suroviny a vodu

Na to, ┼że by si nemal pou┼ż├şva┼ą po┼íkoden├ę a plesniv├ę potraviny, ┼ąa zrejme upozor┼łova┼ą nemus├şme. Ovocie a zeleninu pred konzum├íciou poriadne umy a o─Źisti┬áÔÇô najm├Ą ak ich je┼í surov├ę.┬áTaktie┼ż ti neodpor├║─Źame pi┼ą nepasterizovan├ę mlieko a┬ájes┼ą m├Ąkk├Ż nepasterizovan├Ż syr.

Pri v├Żbere potrav├şn si daj z├íle┼ża┼ą a v┼żdy kupuj len to, ─Źo stihne┼í spotrebova┼ą. Neskladuj v chladni─Źke zbyto─Źne kopec produktov, ktor├ę nesk├┤r aj tak vyhod├ş┼í. Mo┼żno ┼ąa to prekvap├ş, ale aj voda ─Źi ─żad m├┤┼żu by┼ą kontaminovan├ę nebezpe─Źn├Żmi mikroorganizmami. ─Żad skladuj v uzatv├írate─żn├Żch n├ídobk├ích alebo vrec├║┼íkach, ktor├ę zabr├ínia kontaktu so zvy┼íkom mrazni─Źky. Skvel├Żm pomocn├şkom je aj filter na vodu, ktor├Ż jednoducho nasad├ş┼í na bat├ęriu.┬á

3. Hydinov├ę m├Ąso neum├Żvaj pod te─Ź├║cou vodou

Surov├ę m├Ąso ─Źi morsk├ę┬á┼żivo─Ź├şchy m├┤┼żu obsahova┼ą nebezpe─Źn├ę mikroorganizmy, a preto┬ási pri┬áich pr├şprave d├ívaj ve─żk├Ż pozor. Tieto potraviny od ostatn├Żch odde─żuj, obzvl├í┼í┼ą ak┬áich nebude┼í u┼ż ─Ćalej tepelne upravova┼ą. Na pr├şpravu m├Ąsa pou┼ż├şvaj ┼ípeci├ílnu dosku na kr├íjanie. Mo┼żno si aj ty zvyknut├Ż pred kr├íjan├şm m├Ąso v┼żdy poum├Żva┼ą. Odborn├şci v┼íak upozor┼łuj├║, ┼że hydinov├ę m├Ąso by si nemal um├Żva┼ą pod te─Ź├║cou vodou.┬á┼ápliechaj├║cim pr├║dom sa m├┤┼żu bakt├ęrie z┬ám├Ąsa dosta┼ą do okolia drezu a┬ána kuchynsk├ę pom├┤cky.

4. Dôkladná tepelná úprava je základ

Spr├ívna tepeln├í ├║prava zab├şja takmer v┼íetky nebezpe─Źn├ę mikroorganizmy. Potraviny d├┤kladne uvar, a to najm├Ą m├Ąso, hydinu a morsk├ę ┼żivo─Ź├şchy. Teplo mus├ş prenikn├║┼ą do v┼íetk├Żch ─Źast├ş m├Ąsa, obzvl├í┼í┼ą do jeho stredu.┬áPo prekrojen├ş nesmie by┼ą krvav├ę ani ─Źerven├ę, ale vo v┼íetk├Żch ─Źastiach mus├ş ma┼ą rovnak├║ farbu.┬áKe─Ć s kamo┼ími grilujete, bu─Ćte trpezliv├ş a vydr┼żte, k├Żm bude m├Ąso naozaj prepe─Źen├ę.

Varenie potrav├şn pri teplote nad 70┬á┬░C zvy┼íuje ich bezpe─Źnos┼ą pri konzum├ícii.

Zdroj: Adobe Stock

5.┬áNau─Ź sa skladova┼ą potraviny

Spr├ívna teplota je d├┤le┼żit├í nielen pri tepelnej ├║prave, ale aj pri skladovan├ş potrav├şn.┬áAk bude┼í potraviny skladova┼ą pri izbovej teplote, podpor├ş┼í rast a ┼í├şrenie mikroorganizmov. T├Żm, ┼że sa teplota udr┼żiava na hodnote do 8 ┬░C (v chladni─Źke) alebo nad 70 ┬░C (pri varen├ş), rast mikroorganizmov sa spoma─żuje alebo zastavuje.

M├Ąsov├ę v├Żrobky, ─Źerstv├ę m├Ąso, mlie─Źne v├Żrobky, ┼íal├íty, om├í─Źky a in├ę r├Żchlo sa kaziace potraviny nakupuj do chladiacej ta┼íky a po pr├şchode domov ich daj ─Źo najsk├┤r do chladni─Źky. Hotov├ę jedlo a potraviny usklad┼łuj┬áv kuchynsk├Żch n├ídob├ích oddelene, aby si zabr├ínil kontaktu medzi surov├Żmi potravinami a pripraven├Żm jedlami.┬á

Uvaren├ę jedl├í nenech├ívaj pri izbovej teplote dlh┼íie ne┼ż dve hodiny.

Pri n├íkupe potrav├şn si v┼í├şmaj nielen d├ítum minim├ílnej trvanlivosti a d├ítum spotreby, ale aj to,┬á─Źi v├Żrobok nem├í po┼íkodenia, zvl├í┼ítne sfarbenie ─Źi z├ípach. V├íkuovo balen├ę potraviny daj do ko┼í├şka len vtedy, ke─Ć maj├║ neporu┼íen├Ż obal.┬áAk si nie si ist├Ż, ─Źi nie─Źo stihne┼í spotrebova┼ą, nechaj to v obchode alebo to daj do mrazni─Źky.┬áPotraviny v┼íak nikdy nerozmrazuj pri izbovej teplote, a ak u┼ż nie─Źo z mrazni─Źky vyberie┼í, nevracaj to sp├Ą┼ą.┬á

Zdroj: Adobe Stock

Prvá pomoc pri otrave jedlom

Ak sa u teba objavia pr├şznaky otravy jedlom, jedz ─żahk├║ di├ętnu stravu a zosta┼ł hydratovan├Ż.┬áSna┼ż sa vypi┼ą ─Źo najv├Ą─Ź┼íie mno┼żstvo┬ávody a tekut├şn, ako je kokosov├í voda, bylinkov├Ż ─Źaj (napr├şklad z├ízvor alebo m├Ąta pieporn├í) alebo dom├íci v├Żvar z kost├ş. Jedz men┼íie porcie, aby si sa vyhol za┼ąa┼żeniu ┼żal├║dka. Zabudni na korenist├ę jedl├í ─Źi alkohol, namiesto toho vysk├║┼íaj z├ízvorov├ę produkty ─Źi m├Ątov├Ż olej. Ten ti pom├┤┼że potla─Źi┼ą nevo─żnos┼ą.┬áAk poci┼ąuje┼í pr├şznaky otravy jedlom, ktor├ę nezmizn├║ v priebehu nieko─żk├Żch dn├ş, si ve─żmi dehydrovan├Ż alebo m├í┼í vysok├║ hor├║─Źku,┬á─Źo najsk├┤r kontaktuj lek├íra.