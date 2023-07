Mercedes-AMG predstavuje naraz dve športové verzie pre GLC, obe vsádzajú na elektrifikovaný 2-litrový štvorvalec

GLC spoznávame vo vrcholných verziách 43 a 63, na pohľad sa líšia len koncovkami výfuku.

Bolo len otázkou času, kedy sa najnovšia generácia GLC ukáže aj v športových verziách, veľmi sa však nepredpokladalo, že Mercedes-AMG uvedie oba varianty naraz. Dokonca, nové GLC 43 aj GLC 63 dostali premiérovo rovnaký bodykit, a teda na rozdiel od predošlej generácie, obe AMG verzie sa hrdia identickými nárazníkmi aj maskou. Po novom tak už aj slabšie vyhotovenie dostáva plnohodnotný AMG výzor (nielen AMG balík), jedinú odlišnosť evidujeme len vzadu – GLC 43 má oválne koncovky výfuku, zatiaľ čo GLC 63 podlhovasté.

V zmysle tradícii oba modely štandardne disponujú tzv. Panamericana Grillom, teda maskou s vertikálnymi lamelami. Agresívnejšie tvarované nárazníky s mohutnejším dojmom doprevádzajú veľké, až 21" disky kolies, ktoré schovávajú športové brzdy. GLC 43 má vpredu 370 a vzadu 360-milimetrové kotúče, zatiaľ čo 63-ka 390, respektíve 370 mm kotúče.

V interiéri pribudli športový volant a sedadlá, ktoré je možné nahradiť škrupinovými, do popredia sa dostávajú karbónové dekóry, no a infotainment MBUX ponúka nové štýly zobrazenia. Zatiaľ pritom automobilka predstavila AMG verzie len pre klasické SUV, na druhý karosársky variant SUV kupé si tak v športovej podobe musíme ešte počkať.

Najväčšia pozornosť sa nepochybne upriamuje najmä pod povrch, kde sa medzigeneračne odohrali zásadné zmeny. Keďže GLC po technickej stránke nadväzuje na triedu C, nebolo už dlhšie žiadnym tajomstvom, že obe AMG verzie stredne veľkého SUV budú kopírovať to, čo s čím svojho času prišlo C 43, respektíve C 63. Potvrdila to samotná značka – zatiaľ čo v minulej generácii vsádzalo GLC 43 na šesťvalec a GLC 63 na osemvalec, odteraz si obe verzie musia vystačiť s 2-litrovým štvorvalcom. V slabšom prípade je benzínový agregát doplnený o elektrické turbo, zatiaľ čo v 63-ke mu sekunduje ešte aj elektromotor s výkonom 150 kW/204 koní a vlastnou 2-stupňovou prevodovkou.

GLC 43 – 2.0 R4, 310 kW/421 k a 500 Nm, 0-100 km/h za 4,8 s

– 2.0 R4, 310 kW/421 k a 500 Nm, 0-100 km/h za 4,8 s GLC 63 S – 2.0 R4 + el., 500 kW/680 k a 1 020 Nm, 0-100 km/h za 3,5 s

Najsilnejšie GLC tak prichádza pod označením GLC 63 S E Performance ako plug-in hybrid, pričom primárnym poslaním elektrickej sústavy so 6,1 kWh akumulátorom nie je docieliť vysoký elektrický dojazd (len cca 12 km), ale dopovať štvorvalec. Ten má v tomto prípade 476 koní, výkon celej sústavy je však až 680 koní. Obe AMG verzie sa štandardne spoliehajú na pohon všetkých štyroch kolies, 9-stupňovú automatickú prevodovku a riadenú zadnú nápravu.

GLC 63 má následne ešte aj samosvorný elektronický diferenciál na zadnej náprave, aktívne stabilizátory (Active Ride Control), pričom narozdiel od 43-ky s pohonom 4Matic (pomer 31:69) disponuje systémom 4Matic+ s plne variabilným vektorovaním krútiaceho momentu od 50:50 po plne odpojiteľný pohon predných kolies. Cenové relácie zatiaľ nepoznáme, v úvode predaja bude však verzia GLC 63 S E Performance dostupná aj v špeciálnom balení Edition 1 s prakticky plnou výbavou.