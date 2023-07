TIP NA GRIL: Týchto 5 receptov ťa dostane do gastronomického neba. Vyskúšaj ugrilovať melón, broskyňu či francúzsky toast

Na kvalitné špekáčiky nedáme dopustiť. Tentoraz sme však pre teba pripravili niekoľko nevšedných receptov, ktoré tvoju grilovačku trocha „okorenia“.

Špekáčiky, pikatné klobásky, cukety alebo hermelín s brusnicovou omáčkou sú nestarnúce klasiky grilovacej sezóny. Vysedávanie pri ohni so špekáčikom napichnutým na palici ťa ihneď vráti do detstva. Nevadí, že ti nos dráždi štipľavý dym, stačí ti krajec chleba s horčicou a hneď máš úsmev na tvári.

Vieš si predstaviť, že by ste k špekáčikom či ku klobáse jedli grilovanú broskyňu alebo marinovaný melón? Máme pre teba niekoľko receptov, ktorými ohúriš svojich známych. Ak budeš potrebovať ešte viac inšpirácie, ďalšie nápady na klasické aj netradičné jedlá nájdeš aj na konci tejto brožúry.

Bezstarostnú grilovačku vybavíš v Lidli – potrebné suroviny, výbavu, papierový riad či brikety kúpiš na jednom mieste. Navyše všetky produkty na gril majú zvýhodnenú cenu. Napríklad 500 g balenie klobások ťa vyjde na 3,49 eura a XXL balenie pološtiepku 5,29 eura. Nemusíš si robiť starosti ani s prípravou marinády, jedno balenie (porciu) rôznych druhov marinády máš za 39 centov. Rovnako všetky ingrediencie, ktoré sú uvedené v receptoch, nájdeš v Lidli.

Zdroj: Lidl

Grilované broskyne

Budeš potrebovať

zrelé broskyne

rastlinný olej (Najlepší je olej neutrálnej chuti, ako napríklad repkový.)

med

lístky mäty

vanilkovú zmrzlinu

morskú soľ (Ideálne vo forme vločiek.)

Postup

Broskyne prekroj na polovicu a vyber kôstky. Ak máš elektrický gril, nastav ho na stredný stupeň. V prípade, že budeš grilovať na ohni, daj broskyne na kraj, nie priamo nad silný plameň. Broskyne potri olejom a polož na gril vnútornou časťou nadol. Peč ich až do zmäknutia, potrvá to štyri až päť minút. Potom ich otoč a griluj šupkou nadol ďalších päť minút. Keď budú hotové, broskyne pokvapkaj medom a veľmi jemne posyp soľou a lístkami mäty. Najlepšie chutia s vanilkovou zmrzlinou. Tento recept môžeš ešte upraviť podľa svojej chuti, vyskúšaj napríklad pridať štipku škorice alebo niekoľko kvapiek limetkovej šťavy.

Zdroj: Unsplash/Tessa Rampersad

„Steak“ z červeného melóna

Budeš potrebovať

1 červený melón bez jadierok

2 PL olivového oleja

2 strúčiky cesnaku

štipku čierneho korenia

1 PL sójovej omáčky

1 ČL miso pasty

Postup

Melón nakrájaj na 5 cm hrubé obdĺžniky. Tieto kúsky jemne osuš utierkou – potrebuješ z povrchu melóna dostať prebytočnú šťavu. V miske rozmiešaj roztlačený cesnak, sojovú omáčku, miso, olivový olej a čierne korenie. Pripravenú marinádu rozotri štetcom po všetkých stranách melónových plátkov. Melón griluj päť až sedem minút z každej strany. Ako príloha k tomuto jedlu sa hodí šalát s feta syrom a balsamicom.

Francúzsky toast na grile

Budeš potrebovať

6 vajíčok

50 g kryštálového cukru

štipku soli

1 ČL vanilkovej arómy (Môžeš pužiť aj pastu alebo lusk.)

250 ml plnotučného mlieka

12 plátkov jemného pečiva (Najlepšia je vianočka, brioška alebo biely toastový chlieb.)

neutrálny olej (Ideálne repkový.)

Postup

Pečivo najprv opeč v toastovači alebo nasucho na panvici. Najprv rozmiešaj vajíčka s cukrom, potom pridaj soľ, vanilku a mlieko. Toasty pripravuj postupne, po 3 alebo 4 kúskoch. Pečivo ponor do vajíčok a nechaj ho dobre nasiaknuť, asi 1 minútu z každej strany. Kúsky pokvapkaj troškou oleja a peč pri stredne vysokom ohni, až kým sa toast neopečie podľa mriežky na grile. Trvá to asi dve až tri minúty z každej strany. Podávaj teplé, ihneď po dopečení.

Grilované avokádo s caprese

Budeš potrebovať

zrelé avokádo

cherry paradajky

mozarellu

limetku

bazalku

olivový olej

čierne korenie

soľ

balsamico

Postup

Avokádo prekroj na polovicu a vyber kôstku. Nechaj ho v šupke. Dužinu jemne pokvapkaj olivovým olejom a šťavou z limetky. Avokádo daj na gril plochou stranu nadol a nechaj piecť dve až tri minúty. Priprav si caprese – nakrájaj mozarellu, paradajky, bazalku a dobre premiešaj. Tento šalát daj navrch hotového avokáda. Na záver pokvapkaj balsamicom a pridaj štipku soli a korenia. Ku grilovanému avokádu s caprese môžeš podávať opečené pečivo na olivovom oleji alebo bylinkovom masle.

Grilovaný ananás so schwarzwaldskou šunkou

Budeš potrebovať

1 čerstvý ananás

1 strúčik cesnaku

čerstvú bazalku

2 PL medu

2 ČL balsamica

štipka soli

1 balenie schwarzwaldskej šunky

Postup

Ananás ošúp a rozdeľ ho na štyri časti. Daj ho do uzatvárateľnej misky alebo uzatvárateľného plastového vrecka na potraviny. Pridaj bazalku a roztlačený cesnak. Potom pridaj med, balsamico a soľ. Uzavretou nádobu či vreckom dobre zatras. Všetky ingrediencie sa musia premiešať s ananásom. Túto zmes odlož do chladničky na jednu až dve hodiny. Zvyšky marinády z nádoby si odlož bokom. Ananás následne opeč na grile päť až sedem minút z každej strany. Keď je hotový, jednotlivé štvrtiny rozdeľ na ďalšie tri časti. Vezmi si kúsok ananásu a zabaľ ho do plátku šunky. Keď budeš mať všetky rolky hotové, poukladaj ich na tanier a pokvapkaj zvyškom marinády.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lidl Slovenská republika (@lidlsk)

Ktorý z receptov ťa zaujal najviac? Nezabudni, že všetky ingrediencie a potreby na grilovanie nájdeš v Lidli za výhodné ceny.