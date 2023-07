Tom Cruise skoro zomrel pri nakrúcaní Mission: Impossible. Toto sú jeho najnebezpečnejšie kaskadérske kúsky

Tom Cruise nevyužíva kaskadérov a svoje akčné scény si nakrúca sám. Ktoré z nich boli najšialenejšie?

Tom Cruise je známy tým, že nevyužíva dablérov a kaskadérske scény hrá osobne. Úzko spolupracuje s režisérom, so scenáristom a s kaskadérmi a sám navrhuje akčné scény. Akčný žáner posúva do nových výšin a postaral sa o niekoľko strhujúcich a nezabudnuteľných scén. Často bol pritom v ohrození života. Nižšie sa dozvieš, ktorých 10 kaskadérskych kúskov bolo najnebezpečnejších a ako ich nakrúcali.

1. Visel z lietadla (M: I – Rogue Nation)

Tom Cruise sa v úvode snímky Rogue Nation zavesil za vojenské prepravné lietadlo Airbus A400M Atlas a dal sa vyniesť do vzduchu. Visel vo výške viac ako 300 metrov vyše 6 minút. Airbus pritom letel rýchlosťou 185 km/h, ako vysvetlil v rozhovore pre The Hollywood Reporter kameraman snímky Robert Elswit.

Toma pripevnili k lietadlu káblami, ktoré v postprodukcii odstránili vďaka vizuálnym efektom. Musel mať na očiach aj špeciálne ochranné šošovky a dúfať, že do neho nič nenarazí. Štáb musel z pristávacej plochy odstrániť každý kameň a uistiť sa, že počas letu nebude na oblohe žiaden vták.

2. Keď Tomovi zastal nôž tesne pred okom...

... tak to nebola žiadna atrapa ani vizuálny efekt. V bonusovej sekcii Blu-ray disku sa dozvieš, že režisér druhej časti Mission: Impossible John Woo navrhoval, aby v bojovej scéne pristál nôž pred hlavou či ďalej od hlavy Toma Cruisa. Ten o tom však nechcel ani počuť. Nôž musel smerovať plnou rýchlosťou na jeho oko a zastať od neho menej ako centimeter, zatiaľ čo Cruise nemohol ani žmurknúť.

Ako vidno na gife nižšie, nôž sa trasie. Je to spôsobené tým, ako kaskadér tlačil nôž smerom ku Cruisovi a „bojoval“ s lanom, ktoré ho ďalej nechcelo pustiť a fungovalo ako jediná bezpečnostná poistka. Inými slovami, kaskadér tlačil nôž z celej sily aj po tom, čo ho lano zastavilo (všetko pre autentický efekt na kamere).

Stačilo, aby si Tom kýchol v nevhodnej chvíli, a bol by to posledný film v sérii. Stačilo dokonca to, aby si posunul hlavu o pár centimetrov ďalej, kde by ležal na zemi vyvýšenej o centimeter vyššie.

Zdroj: Paramount Pictures

3. Horolezectvo, z ktorého sa potil aj režisér (M: I – 2)

Úvodné minúty druhej časti Mission: Impossible II sa nesú vo veľmi napínavej atmosfére. Tom Cruise počas nich zlieza skalu vo výške 600 metrov nad zemou bez poriadneho istenia. Dvíha sa na prstoch jednej ruky, skáče medzi skalami a šplhá sa na vrchol.

Režisér John Woo v rozhovore pre magazín Entertainment Weekly povedal, že sa na Cruisa veľmi hneval. Chcel ho presvedčiť, aby to nerobil, ale Tom si nedal povedať a celé to spravil sám, istený len tenkým káblom, ktorý sa mohol pretrhnúť.

„Bál som sa, až som sa potil. Keď sme to nakrúcali, ani som sa nepozeral na monitory,“ povedal režisér John Woo.