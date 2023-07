16 osobných otázok na MMA bojovníka Attila Véghu (CLOSE FRIENDS)

Pred akým zápasom mal najväčší rešpekt a čo bolo jeho najlepšie rozhodnutie v živote? To všetko sa dozvieš v našom najnovšom dieli CLOSE FRIENDS.

Vždy si sa chcel spýtať Attila Véghu otázky ohľadom jeho osobného života? My sme to spravili za teba. V najnovšom dieli CLOSE FRIENDS, sme si pozvali do nášho štúdia špičkového MMA bojovníka, ktorý nám prezradil útržky z jeho života.

Hoci robí šport, taký aký robí, Attila Végh sa bojí výšok a rýchlej jazdy, takže prehnané šantenie na aute a mrakodrapy nie sú s ním „kamoši“. Pokiaľ je v príprave a dáva si pozor na to, čo zje, necháva si v reštaurácií pripraviť jedlo na mieru. A čo sa mu na sebe najviac páči a naopak, čo nepáči? Attila je najviac hrdý na svoju hruď a naopak, za svoju nedokonalosť považuje palec na nohe.

V našom štúdiu tiež prezradil, ktorú spoluprácu odmietol za veľké peniaze a prečo to spravil. Avšak Attila Végh je veľkým fanúšikom vychladeného piva, ktoré si z času na čas veľmi rád dopraje. Preto sa rozhodol spojiť sily so značkou piva Corgoň, ktorá nedávno predstavila novú edíciu piva Franciáš s horkosťou troch chmeľov. A ak by mal Attila zavolať len troch kamarátov na dobre zachladené pivo, ktorí by to boli? To a všetky ostatné zaujímavosti o Attilovi, sa dozvieš v našej novej epizóde CLOSE FRIENDS.