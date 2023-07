Monochromatické tenisky ako hlavná hviezda tvojich letných outfitov. Pozri si najlepšie modely

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali 10 párov tenisiek, ktorých kúpou urobíš krok správnym smerom.

Monochromatické tenisky nie sú nuda. Módny trh počas posledných sezón zaplavili vyhotovenia v jednotných farebných tónoch, ktoré sa ľahko dopĺňajú a svojim majiteľom uľahčujú každodenný život.

Určite nie sú predzvesťou nudných outfitov, keďže nechajú vyniknúť ostatné doplnky v rámci siluety a vďaka prepracovaným detailom zaujmú aj náročných zberateľov tenisiek.

Vybrali sme 10 najlepších verzií známych modelov ako Nike Air Force 1 Low '07 Premium, Adidas Originals Stan Smith LUX alebo New Balance 550, ktoré sú dokonalým dôkazom. Vyber si svojho favorita a povýš svoje letné outfity na nový level.

Footshop akcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny sú uvedené pred zľavou. V deň publikovania článku bola v online obchodeakcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny sú uvedené pred zľavou.

Zdroj: Footshop

Converse Chuck Taylor All-Star Construct – 95 €

Converse Chuck Taylor All-Star High sú legendárne členkové tenisky, ktoré pozná každý. Ich charakteristickými prvkami sú priedušný látkový zvršok, logo spoločnosti na vnútornej strane a odolná gumová podrážka so špicou.

Inak to nie je ani v prípade letnej novinky Construct, ktorú návrhári posadili na vyššiu platformu a celú vrchnú časť zahalili do minimalistickej farebnej schémy v sivo-bielych tónoch. Výsledkom sú atraktívne tenisky, ktoré sú dostupné v mužských aj ženských veľkostiach za cenu 80 eur po odpočítaní 15 % zľavy.

Zdroj: Footshop

Atraktívny minimalistický vzhľad získala aj silueta Asics GEL-1090v2, ktorú návrhársky tím japonskej spoločnosti namaľoval do schémy „Cream“.

Populárny bežecký model stojí na odolnej gumovej podrážke s technológiou GEL, ktorá zabezpečuje pohodlie a odpruženie pri došľape, pričom vrchnú časť pokrývajú vrstvy svetlohnedého semišu a textílie, respektíve priedušnej sieťoviny. Výsledok nás potešil a v prípade, že si tieto tenisky získali aj tvoje srdce, môžu ich mať za približne 100 eur vďaka sympatickej 15 % zľave.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Campus 00s – 122,95 €

Ako vytvoriť dokonalý monochromatický pár tenisiek dobre vedia aj v spoločnosti Adidas Originals, o čom sa dnes presvedčíš hneď niekoľkokrát.

Skvelým príkladom je čierna úprava modelového radu Campus 00s, ktorý vzhľadovo vychádza zo skateboardovej estetiky. V súčasnosti ide o obľúbený módny trend a tenisky sú vhodné či už do skateparku, alebo na každodenné nosenie. Adidas Campus 00s budú pre teba skvelou voľbou za dobrú cenu.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Rivalry Low – 122,95 €

Retro basketbalové siluety sú horúcou záležitosťou, čo vedenie spoločnosti Adidas využilo a oživilo modelový rad Rivalry Low z roku 1986.

Tenisky majú typickú basketbalovú oválnu špicu, monochromatický semišový zvršok s jemnými pastelovými akcentmi, a keď si ich obuješ, pocítiš maximálny komfort. Jednoduchý nadčasový dizajn s tromi prúžkami podčiarkol ich genialitu a prispel k tomu, že sa stali populárnymi aj medzi mladými ľuďmi v posledných sezónach.

Vďaka aktuálnej zľave vo výške 15 % môžu byť tvoje za skoro 105 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Footshop

New Balance 530 – 124,95 €

Tenisky s logom New Balance sú aktuálne najhorúcejším trendom v obuvi, a to bez ohľadu na vyhotovenie či modelový rad. Medzi populárne produkty patrí retro bežecká silueta New Balance 530, ktorá prvý raz vyšla v deväťdesiatych rokoch a teraz prichádza na pulty obchodov v odľahčenej verzii zo syntetických materiálov, vyzbrojená technológiou ENCAP pre lepšie odpruženie a s odolnou gumovou podrážkou.

V tomto prípade sme zvolili nadčasovú verziu v jednoliatom farebnom vyhotovení s prívlastkom „Juniper“, ktorú dopĺňajú biele a sivé detaily. K dispozícii je aj hnedý, modrý a čierny variant za veľmi férovú cenu 125 eur.

Zdroj: Footshop

Nike Air Force 1 '07 Premium W – 137,95 €

O tvoju pozornosť sa hlási aj svieže vyhotovenie modelu Nike Air Force 1 '07 Premium, ktoré má príjemný svetlomodrý nádych.

Čerstvá novinka z dielní spoločnosti Nike je zahalená do vrstvy odolnej kože s perforovanou špicou pre priedušnosť, pričom stojí na gumovej podrážke s technológiou Air, ktorá tlmí nárazy pri došľape. Monochromatické tenisky sú dostupné v ponuke online obchodu Footshop v ženských veľkostiach do 42 EU.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Response CL – 142,95 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj jeden z najvyhľadávanejších modelových radov tenisiek s logom Adidas Originals v poslednom období – Response CL, ktoré si obľúbil známy portorický raper Bad Bunny.

Tenisky Adidas Originals Response CL stvorili návrhári značky nato, aby sa nám dostávalo viac radosti z behania a ďalších pohybových aktivít. Ide o správnu funkčnú obuv, ktorá bude vo svojich mnohých vrstvách prenášať váhu pre ideálny odraz aj došľap.

Minimalistické, takmer jednoliate sfarbenie s jemnými akcentmi týmto teniskám pristane a v zbierke ich môžeš mať za 105 eur. V ponuke nájdeš aj čiernu a bielu verziu s vintage efektom.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Stan Smith LUX – 142,95 €

Z nášho pohľadu najlepší pár monochromatických tenisiek v dnešnom výbere. Model Adidas Originals Stan Smith patrí medzi ikony obuvi a je ozdobou každého outfitu, a to nielen počas letných mesiacov.

Novinka s prívlastkom LUX je zahalená do prémiovej kože v jednoliatej bielej schéme s vintage efektom, ktorú príjemne dopĺňa ostrý tmavomodrý kontrast v podobe malého panelu s logom spoločnosti Adidas Originals na päte. Krásne tenisky, ktoré môžeš nosiť na tisíc spôsobov a stále budú cool.

Zdroj: Footshop

New Balance 550 W – 154,95 €

Ako sme spomínali, tenisky s logom New Balance sú horúcim trendom a zásluhu na tom nesie aj modelový rad 550, ktorý vznikol v osemdesiatych rokoch ako basketbalová obuv a dnes je jeho prirodzeným prostredím mesto.

Medzi novinkami v ponuke online obchodu Footshop nás oslovila verzia v ženských veľkostiach so sivým semišovým telom, s priedušnými perforovanými časťami a tmavomodrými detailmi v podobe loga a panelu na päte. Cena je rovných 155 eur.

Zdroj: Footshop

Nike Hot Step Air Terra x NOCTA – 210 €

Raper Drake patrí medzi najväčšie popkultúrne ikony v tomto storočí, vďaka čomu získal partnerstvo so spoločnosťou Nike, aby predstavil vlastnú verziu tenisiek, ktorá osloví masy ľudí. Výsledkom je nová úprava modelu Hot Step Air Terra s ikonickou vzduchovou bublinou v spodnej časti medzipodrážky a textilným telom, ktoré imituje hadiu kožu.

Vďaka zľave vo výške 10 % sú tenisky Nike Hot Step Air Terra x NOCTA dostupné za 190 eur vrátane doručenia.