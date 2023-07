Ako zvládnuť dovolenku bezpečne a bez pokuty? Na týchto 5 vecí si daj v zahraničí pozor

Si pripravený na cesty?

Chystáš sa na dovolenku do zahraničia a plánuješ si požičať auto? Alebo s kamošmi plánujete road trip po susedných krajinách? V tom prípade by vám okrem dobrej nálady nemali chýbať ani dobré znalosti o dopravných predpisoch doma a v zahraničí. Vieš, aká je maximálna povolená rýchlosť na chorvátskej diaľnici či v talianskej dedinke? Tieto základné predpisy by si mal pred cestou do zvolenej krajiny sypať z rukáva. Iba tak sa totiž vyhneš nebezpečnej jazde aj pokute.

V tomto článku sa dozvieš, na čo si dať pozor v Rakúsku, v Chorvátsku, v Taliansku či v ďalších obľúbených destináciách. V spolupráci s oddelením bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky sme si pre teba pripravili prehľad toho, na čo si dať počas cesty do zahraničia pozor. Pred tým, ako vyrazíš brázdiť zahraničné cesty, uisti sa, že poznáš dopravné predpisy.

1. V Taliansku nejazdi ako miestni

Talianske cesty sú poriadna divočina. Každý, kto aspoň raz navštívil Taliansko, nám dá iste za pravdu. Miestni šoféri jazdia rýchlo, semafory považujú za dizajnové dekorácie a klaksón používajú častejšie než spojku. Krkolomné zákruty a úzke uličky sú len bonusom, na ktorý sa nedá vopred pripraviť. Čo sa týka základných predpisov, tie sa od tých našich nijak výrazne nelíšia.

Zdroj: Unsplash/Filiz Elaerts

Maximálna povolená rýchlosť pre osobné vozidlá v obci je 50 km/h, mimo obce 90 km/h a na diaľnici a rýchlostnej ceste 130 km/h. Čo sa týka alkoholu, bežní vodiči majú povolených 0,5 promile, začínajúci vodiči 0,0. Pri predstave divokých talianskych ciest ťa chuť na drink iste prejde. Talianske dopravné predpisy vždy dodržiavaj a nesnaž sa jazdiť ako domáci. Pokuty sú vysoké a iste sa ti nechce hádať sa s talianskym policajtom.

2. Na Malte zlož nohu z plynu

Pred tým, ako si na Malte požičiaš auto, ubezpeč sa, že ti nerobí problém jazda na opačnej strane. Na Malte sa totiž v dôsledku bývalej britskej nadvády jazdí dodnes vľavo. Podobne ako v Taliansku, aj tu sú cesty divoké a často neprehľadné. Ak by si však aj napriek tomu chcel dupnúť na plyn, musíme ťa varovať. Okrem hustej premávky ti v rýchlej jazde zabránia aj miestne dopravné predpisy.

Po dvoch veľkých pivách je pravdepodobnosť, že zaviníš dopravnú nehodu, o 100 % vyššia než u kamoša, ktorý nepil. Pri 0,8 promile je pravdepodobnosť nehody vyššia o neuveriteľných 400 %.

Tie totiž stanovujú maximálnu povolenú rýchlosť pre osobné vozidlá v obci na 50 km/h. Mimo obce, na rýchlostnej ceste a na diaľnici môžeš ísť maximálne rýchlosťou 80 km/h. Napriek maximálnej povolenej hranici alkoholu v krvi 0,8 promile bude bezpečnejšie, ak si pred jazdou dáš len nealko.

3. Do Španielska si pribaľ tenisky

Vonku je pocitovo 50 stupňov, klíma nestíha, z teba tečie, a tak sa rozhodneš šoférovať len v plavkách? Na Slovensku by sa policajti pri kontrole len pousmiali, v Španielsku by si však mal čo vysvetľovať. Ešte horšie by to bolo, ak by si si nechal obuté plážové šľapky. Španielske zákony totiž považujú jazdu v šľapkách či bez trička za nebezpečnú. Vodičovi v takomto oufite hrozí pokuta až do výšky 200 eur.

Zdroj: Unsplash/Will B

Maximálna povolená rýchlosť pre osobné vozidlá v obci je 50 km/h, mimo obce 90 km/h a na diaľnici môžeš ísť až rýchlosťou 120 km/h. Maximálny povolený obsah alkoholu v krvi pre bežného vodiča je 0,5 promile. Začínajúci vodiči, teda takí, ktorí majú vodičák kratšie než 2 roky, majú povolených 0,3 promile. To isté platí pre profesionálnych vodičov.

4. Portugalskí policajti sú prísni

Láka ťa tento rok slnečné Portugalsko plné romantických uličiek, dych berúcich výhľadov a dokonalého gastra? V tom prípade sa priprav aj na plné cesty a svojských vodičov, ktorí neberú ohľad na ostatných. Adrenalínovým zážitkom môže byť aj parkovanie či následný odchod z parkoviska, pretože portugalskí vodiči sa radi lepia na iné nárazníky. Rovnako ako v Španielsku, aj tu platí prísny zákaz šoférovania v šľapkách či naboso. Maximálna povolená rýchlosť pre osobné vozidlá je v obci 50 km/h, mimo obce 90 km/h a na diaľnici a rýchlostnej ceste môžeš ísť maximálne 120 km/h.

Pri vjazde na diaľnicu si daj pozor na pruh označený zeleným písmenom „V“ (VIA VERDE). Ten je určený na elektronické registrovanie mýtneho pre predplatiteľov. Policajti v Portugalsku sú pomerne nekompromisní a nevyjednávajú. S turistami už vôbec. Maximálny povolený obsah alkoholu v krvi je u bežného vodiča 0,5 promile, u začiatočníka či profesionálneho šoféra je táto hladina znížená na 0,2. Ak by si v Portugalsku plánoval dlhší pobyt, mysli na to, že autá so zahraničnou ŠPZ sa v krajine môžu zdržať maximálne 180 dní v priebehu jedného kalendárneho roku.

5. Pred cestou do Chorvátska sa vyspi

Vedel si, že ak si chorvátska polícia všimne unaveného vodiča, môže ho zastaviť, pokutovať a dokonca mu dočasne zabaviť vodičák? Kvalitný spánok pred šoférovaním by však mal byť samozrejmosťou nielen pri ceste do Chorvátska. Pokutu môžeš dostať dokonca aj vtedy, keď tvoje auto stojí zaparkované na parkovisku. A to nielen vtedy, ak stojíš na zlom mieste. Policajti dávajú pozor aj na to, či máš vypnutý motor, zatvorené okná a zamknuté dvere. Ak zabudneš zamknúť, okrem zlodejov si na teba posvietia aj policajti.

Zdroj: Unsplash/Music Meets Heaven

V obľúbenej dovolenkovej destinácii je maximálny povolený obsah alkoholu v krvi u bežného vodiča 0,5 promile, u začiatočníka 0,0. My ti však neodporúčame riskovať, ani keď si skúsený šofér. V prípade dopravnej nehody totiž polícia berie do úvahy aj hladinu alkoholu v krvi. Ak by si nafúkal menej než 0,5 promile, nevyhol by si sa pokute. Čo sa týka maximálnej povolenej rýchlosti, zrejme ťa neprekvapí, že v obci je povolených 50 km/h, mimo obce 90 km/h a na diaľnici môžeš dupnúť na plyn a ísť maximálne 130 km/h.

Nech už sa vyberieš kamkoľvek...

Či už plánuješ dovolenku v zahraničí, alebo na Slovensku, na dlhšiu jazdu sa nezabudni vopred pripraviť. Žiadna káva či energetické nápoje ti nenahradia kvalitný a dostatočne dlhý spánok. Ten pred cestou nikdy nepodceň, a ak si náhodou unavený, jazdu radšej odlož, pospi si a až potom naštartuj. To isté platí v prípade, že na teba únava príde za volantom. Keď cítiš, že tvoje viečka sú ťažké, začínaš byť nesústredený alebo ospalý, čo najskôr zastav na odpočívadle a daj si šlofíka. Nikdy neparkuj na slnku, ale v chládku, aby sa auto zbytočne neprehrievalo. Počas dlhej jazdy si okrem prestávok na oddych dopraj aj trošku strečingu. Na odpočívadle sa prejdi alebo si zacvič. To ti dodá energiu na ďalšie kilometre.

Pred každou cestou skontroluj auto a over si, či obsahuje povinnú bezpečnostnú výbavu. Informácie o tom, čo v tvojom kufri nemôže chýbať, ak sa rozhodneš vyraziť za hranice, nájdeš aj TU

Zabudni na nezdravé jedlo z fastfoofu. Kvalitná strava je počas dlhého šoférovania rovnako dôležitá ako pravidelný pohyb. Tvoje telo potrebuje energiu, nie zbytočnú záťaž z nekvalitného a ťažkého jedla. Energetické nápoje môžu niekedy pomôcť, najdôležitejšia je však čistá voda, a to najmä v horúcich letných dňoch. Vodičom sa odporúča počas šoférovania žuť žuvačku. Žutie žuvačky ti totiž môže pomôcť zostať počas šoférovania bdelým a sústredenejším. Nedávna štúdia dokonca ukázala, že žutie žuvačky môže mať pozitívny vplyv na celkovú jazdu. To isté platí o dobrej hudbe. Tá ti jazdu nielen spríjemní, ale zároveň ťa udrží bdelého a sústredeného.

Zdroj: Pexels/Leah Kelley

Pred jazdou sa vyhni aj konzumácii alkoholu a radšej sa osviež nealkom. Hoci je v mnohých krajinách istá miera tolerancie alkoholu, neradíme ti riskovať. Na prvý pohľad to možno znie super. Schladiť sa v horúci letný deň vychladeným pivkom a vyraziť na cestu. Alkohol za volantom je však nebezpečný, a to nielen v horúcom počasí, ktoré jeho negatívne účinky znásobuje.

U nás, ako iste vieš, je nulová tolerancia alkoholu a ty by si mohol okrem pokuty dostať aj zákaz šoférovať. V prípade, že by si nafúkal viac než jedno promile, mohol by si dokonca skončiť za mrežami. Ak sa chystáš autom na letný festival alebo opekačku s kamošmi, daj si pozor, čo budeš piť, alebo nechaj auto doma. V prípade, že sa predsa len rozhodneš dať si nejaké alko, uisti sa, že do najbližšej jazdy autom ti zostáva dostatok času na vytriezvenie.

Ak si napríklad 85-kilogramový muž, dve veľké dvanástky sa ti odbúrajú asi po päť a pol hodinách. Po dvoch deci vína vytriezvieš asi za dva a pol hodiny, po dvoch štamprlíkoch tvrdého nafúkaš ešte štyri a pol hodiny. U každého sa však alkohol odbúrava rôzne rýchlo. Vplýva na to nielen zdravotný stav, pohlavie, výška či hmotnosť, ale aj to, koľko jedla si v ten deň zjedol. Mysli na to, že každá tabuľka či mobilná aplikácia o odbúravaní alkoholu je vždy iba orientačná. Nikdy sa nespoliehaj na subjektívny pocit či online kalkulačku, ale naštartuj až vtedy, keď ti kalibrovaný alkohol tester ukáže 0,0.

Ako upozorňuje aj oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, alkohol ovplyvňuje stratu sebakontroly, takže môžeš mať pocit, že jazdíš ešte lepšie než obvykle. Alkohol spôsobuje aj impulzívnejšie a riskantnejšie správanie, zhoršuje reakčný čas a dokonca zmenšuje zorné pole vodiča. Vodiča s takýmito prejavmi by si na ceste zrejme stretnúť nechcel. Buď ohľaduplný, a aj keď sú zahraničné predpisy v niektorých prípadoch benevolentnejšie ako tie naše, schlaď sa radšej nealkom.